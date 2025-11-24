中央宣讲团实地调研北部都会区 参观河套香港园区与进驻科企交流

中央宣讲团成员、中国科学院院长、党组书记侯建国及中央财经委员会办公室副主任、中央农村工作领导小组办公室副主任祝卫东，今午（24日）在财政司司长陈茂波陪同下，到北部都会区进行调研交流，了解古洞北新发展区的规划建设，并参观河套深港科技创新合作区香港园区，与创科企业交流。

考察古洞北新发展区

二人首先到访古洞北新发展区，深入了解该区以至整个北部都会区的规划及建设进度。古洞北新发展区作为北部都会区首个进入建造阶段的项目，主要发展住宅社区及政府和社区设施。宣讲团成员实地考察了地盘办公室，详细调研了建设情况。

参观河套香港园区 与进驻企业交流

随后，宣讲团成员前往河套深港科技创新合作区香港园区。该合作区以「一区两园」模式，在深圳河两岸分别设立香港园区和深圳园区。香港园区将于今年12月正式启用，标志着发展迈向新阶段。园区内首批投入运作的湿实验室设施，为香港具策略性优势的生命健康科技产业提供重要支援。宣讲团成员参观了湿实验室设施及人才公寓，并与已进驻园区的生命健康科技、人工智能及机械人研发创科企业代表进行交流，听取园区公司代表介绍园区未来发展及运作模式。

勉各界把握「十五五」机遇融入国家大局

在北部都会区调研期间，宣讲团成员与相关建设管理人员和企业代表进行了深入互动交流。他们指出，中共二十届四中全会提出多项促进香港长期繁荣稳定的重要措施，期望各界把握「十五五」规划编制实施的重大机遇，发挥香港「背靠祖国、联通世界」的独特优势和重要作用，加快北部都会区的开发建设，加速推进香港成为国际创新科技中心，更好地融入和服务国家发展大局。

比特飞扬科技有限公司行政总裁左江表示，衷心感谢中央宣讲团亲临指导与交流，「我们期待借助港深创科园联通内地与国际的独特优势，加快技术落地与市场拓展，与园区共同成长」。

德国布施库尔有限公司董事兼首席执行官简喆说：「感谢中央宣讲团的到访交流！通过本次交流，我们深切感受到河套的发展潜力。我们期待以港深创科园为基地，将海外医疗技术与园区的完善产业链相结合，共同推动香港国际创科中心的建设。」

港深创新科技园有限公司行政总裁马惟善亦称，感谢中央宣讲团成员对河套发展以及港深创科园发展的重视和关注，仅业将积极把握国家『十五五』规划机遇，持续发挥园区『一河两岸』、『一区两园』的独特优势，助力海内外优秀创科企业落户香港，培育发展香港国际创新科技中心新动能，为国家创科建设贡献力量。

财政司副司长黄伟纶、发展局局长宁汉豪和创新科技及工业局局长孙东教授等亦陪同参与了此次调研。