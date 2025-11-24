立法会选举︱金融服务界论坛 李惟宏倡推动监管友善 连少冬提中资优势

政府主办的立法会「爱国者同心治港」选举论坛，今日（24日）轮到金融服务界，候选人包括该界别的现任议员李惟宏，以及香港中资基金业协会会长连少冬。

李惟宏：做好金融能带动各行各业

于政纲介绍环节，李惟宏指金融为香港核心支柱，做好金融能协助企业做大做强，带动各行各业，提供就业机会，改善民生。他指过去任期做了不少工作，如果成功连任，会从国家、香港和业界层面推动改革，包括推动监管机构更友善和合理监管，以及检讨上市条例，优化互联互通机制。

连少冬冀用跨界经验为业界带来变化

连少冬表示，自己深深了解业界难处，希望利用跨界经验和实干精神，为业界带来变化。她又称中国资产、全球资本为香港独特优势，需吸引更多优质公司来港上市，自己亦会发挥和内地监管的良好沟通优势，协助推动互联互通，加强香港金融基建，提升香港数字化水平。

必答环节聚焦市区重建与文化软实力提升

在必答环节，主持人问及近年环球经济不明朗、利率高企，私人发展商参与市区重建意欲受阻，市建局可采取哪些措施。连少冬指，目前市建局高价收楼政策，为财政带来较大压力，亦令部分业主忽视楼宇保养，建议政府与市建局检讨，协助「拆墙松绑」；李惟宏表示，要检讨现有机制，思考使用同区7年楼龄收购政策，是否对政府财政最好的安排。

候选人亦被问到该如何提升香港文化软实力，李惟宏指「Labubu」为港人设计，其公司在港上市，市值约2,000多亿，认为知识产权能形成一个产业，并具有巨大影响力。连少冬则称，发展创意文化需时，途中需要资金支持，建议可研究将「IP」变成可抵押商品，同时亦可研究为创意文化产业设立特别上市通道。

要令市场有活力 不能看不起中小企

抽签回答部分，连少冬被问及，如果当选会如何带领业界，提升香港资本市场竞争力。她强调会整合业界意见，并提出解决方案向政府反映。她又指政府有意发展好黄金市场，而自己有做黄金产品及虚拟资产经验。

至于如何加强与新兴市场的联系，连少冬表示，东南亚和中东市场均认可香港「超级联系人」和「超级增值人」角色，如果当选会推动与东南亚及中东国家间的联系。

李惟宏被问到业界应如何推动数码化转型。他认为用好人工智能可以降低成本，提升效率，例如使用人工智能去进行传统研究或数据分析，可令环球投资者更快收集有关资料，作出投资判断。他又指若成功连任，会推动科技和拥抱多元化的发展。

至于金融服务界该如何深化香港和内地资本市场互联互通，李惟宏认为搞活中小企发展可带动更多互联互通的合作，强调要令市场有活力，不能看不起中小企。

记者：林彦汛

摄影：刘骏轩

完整参选名单请参阅：立法会选举参选人名单｜地区直选区区有竞争 功能界别多新人 选委界50人报名