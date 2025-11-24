四中全会︱中央宣讲团来港 李家超提3点体会：把四中全会精神融汇贯通在日常事务

中共二十届「四中全会」上月在北京举行，并审议通过「十五五」规划建议，为国家未来五年发展定下方向。政府今明两日（24、25日）举行宣讲会，中国科学院院长、党组书记侯建国，以及中央宣讲团成员、中央财经委员会办公室副主任、中央农村工作领导小组办公室副主任祝卫东，来港宣讲四中全会精神。

行政长官李家超今日（24日）出席宣讲会后表示，首场宣讲会约500人参与，与会者包括政府官员、行会代表及立法会议员等各界人士。他强调，第二十届四中全会于上月胜利举行，而国家第十五个五年计划的建议蓝图，与香港未来发展息息相关，当中明确支持港澳融入和服务国家发展大局的方针，令香港的发展定位更为清晰。他形容与会者深入交流、获益良多，同时感谢国家于「十五五」规划对香港的重视。

李家超指，祝卫东于宣讲会上讲解了四中全会精神，解读了「十五五」规划建议的重要性和必要性，包括如何准确把握「十五五」时期国家事业发展所处的历史方位、国家发展环境面临的复杂变化。李家超指，会上设互动提问环节作深入交流，对了解四中全会精神具很大帮助。

李家超提3点体会：深刻理解四中全会精神

李家超对此表达三点体会，第一是须深入理解和领会二十届四中全会精神，了解国家经济发展思想及国家发展指定方向；第二是守正创新、因地制宜、因时制宜推进各方面的工作，持续巩固自身优势，以融入国家发展大局；第三，须将四中全会精神融汇贯通在日常事务。李家超强调国家面临深刻复杂变化，但危中有机，香港需找准优势定位，积极求变。

李家超又指，政府已于上月举行研习会，带领特区各界学习四中全会精神。他今日亦要求与会者深刻学习，并表示明日将举行第二场宣讲会，呼吁市民踊跃收看电台直播。

李家超在政制及内地事务局局长曾国衞、公务员事务局局长杨何蓓茵的陪同下，向传媒讲解宣讲会内容。叶伟豪摄

政府持续优化与内地市场互联互通机制

被问到特区政府将如何巩固香港国际金融、航运、贸易地位，李家超表示，「十四五」规划提出巩固和提升香港国际金融、航运、贸易中心地位，支援香港建设国际创新科技中心，与特区政府施政方向一致。

李家超指，在国际金融中心建设方面，政府将持续优化与内地市场互联互通机制，丰富离岸人民币业务，强化资产与财富管理功能，并积极发展国际黄金交易中心，透过证券市场改革与税制优化吸引全球资金；在航运中心转型方面，政府将构建智慧港口系统，推动绿色航运发展，建立大宗商品交易生态圈，同时强化与「一带一路」国家的航运联系；贸易方面则聚焦供应链管理优势，大力发展总部经济，完善出口信用体系，由管治团队带队开拓东盟、中东等新兴市场。

国际创新科技中心建设聚焦人工智慧、生命健康等前沿领域

至于国际创新科技中心建设，李家超指，将依托本港5所百强大学的科研实力，结合大湾区产业优势，聚焦人工智慧、生命健康等前沿领域。他特别透露河套科技合作区将于今年12月正式营运，透过深港深度融合，构建从科研转化到规模生产的完整创科生态圈。李家超强调，香港与深圳、广州形成的数码科技集群已位居全球首位。

李家超又指，香港将在巩固四大中心基础上，继续发展文化艺术、航空枢纽、法律服务及知识产权贸易四个「十四五」规划中提及的领域。在文化艺术方面，政府已落实文艺创意产业蓝图细节，将把握香港作为国际三大艺术交易市场的优势，透过税务、融资及人才政策打造艺术生态圈，推动时装设计、电影制作及流行文化节等品牌项目。航空枢纽将发挥三跑道系统效能，扩大航空版图与冷冻链物流，并透过东莞空港中心深化区域合作。法律服务将依托普通法体系优势，支援国际调解院运作，兴建国际法律事务大楼，打造「调解之都」。知识产权贸易则透过融资沙盒、专利估值及法律完善等，构建完整生态圈。