Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

立法会选举︱「两大家族」到简约公屋、过渡性房屋宣传 预告下一站街站见

政情
更新时间：14:25 2025-11-23 HKT
发布时间：14:25 2025-11-23 HKT

立法会选举将于12月7日，近日政府各部门均落力宣传，希望市民踊跃投票。房屋局局长何永贤在社交平台上载影片，指在宣传立法会选举的旅途上，「幸福家族」和「票箱家族」两大家族走遍港九新界，继房委会总部和公共屋邨后，第三波宣传攻势轮到简约公屋和过渡性房屋。

影片中，两大家族紧随何永贤和房屋局副局长戴尚诚的脚步，到简约公屋的攸壆路项目和彩兴项目宣传，还去了一系列过渡性房屋项目，包括彩兴「乐屋」、恒莆新苑、悦安居、新田部屋、救世军「齐+」@三圣、宝庭居、贤庭居、荃福居、邑庭居和仁济轩。

虽然频频出动，行程紧凑，但两大家族一点都不觉得累，因为宣传的路上也遇到很多热心市民，有人主动多索取几张立法会选举宣传单张，帮忙派给朋友；有市民强调投票是公民责任，一定会履行；有居民说已经收到通知投票安排的信件，准备投票日一早就去；就连非华语的市民都知道12月7日就是投票日。

何永贤指，有见与「幸福家族」共同出动的宣传活动如此成功，「票箱家族」决定下一站继续联手突破界限，预告会到街站接触更多市民。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
10小时前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
18小时前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
14小时前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
10小时前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
14小时前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
20小时前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
22小时前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
18小时前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
21小时前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
17小时前