立法会选举︱「两大家族」到简约公屋、过渡性房屋宣传 预告下一站街站见

立法会选举将于12月7日，近日政府各部门均落力宣传，希望市民踊跃投票。房屋局局长何永贤在社交平台上载影片，指在宣传立法会选举的旅途上，「幸福家族」和「票箱家族」两大家族走遍港九新界，继房委会总部和公共屋邨后，第三波宣传攻势轮到简约公屋和过渡性房屋。

影片中，两大家族紧随何永贤和房屋局副局长戴尚诚的脚步，到简约公屋的攸壆路项目和彩兴项目宣传，还去了一系列过渡性房屋项目，包括彩兴「乐屋」、恒莆新苑、悦安居、新田部屋、救世军「齐+」@三圣、宝庭居、贤庭居、荃福居、邑庭居和仁济轩。

虽然频频出动，行程紧凑，但两大家族一点都不觉得累，因为宣传的路上也遇到很多热心市民，有人主动多索取几张立法会选举宣传单张，帮忙派给朋友；有市民强调投票是公民责任，一定会履行；有居民说已经收到通知投票安排的信件，准备投票日一早就去；就连非华语的市民都知道12月7日就是投票日。

何永贤指，有见与「幸福家族」共同出动的宣传活动如此成功，「票箱家族」决定下一站继续联手突破界限，预告会到街站接触更多市民。