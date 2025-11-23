立法会选举｜陈国基：无论何者举办论坛 目的均是提供阐述政纲平台

政府今届首次举办立法会「爱国者同心治港」选举论坛，而目前除了政府论坛外，暂时未有商营电视台或电台成功举办论坛。政务司司长陈国基于电视台节目表示，无论是电视台还是政府主办的论坛，其目的均是为候选人提供阐述政纲和立场的平台。

陈国基表示，不论是电视台或政府举办论坛，其目的均一致。他强调，政府主办是为了确保所有候选人均有机会向观众讲述其抱负与政纲，电视台不仅可随时访问候选人，也可对论坛进行直播或转播。

相关新闻：大棋盘｜候选人只赴官方论坛 传媒论坛告吹 建制：怕新人「讲错嘢」

立法会选举｜政府论坛成独家 陈国基：确保全部候选人可发声 互揭疮疤谩骂非正常火花

候选人不适离场仍继续论坛？ 陈国基：希望把握时间

于港岛东选举论坛中，候选人之一的民建联李清霞因身体不适离场，需送院治理，论坛暂停约十分钟后继续。被问到继续论坛会否造成不公平，陈国基解释指是希望把握时间，将透过后续重播补足缺席候选人的介绍片段，以确保其政见得以完整呈现。他指，若因李清霞身体不适而取消整个论坛，反而令其他在场候选人都没法向自己的选民介绍自己。因此，为让选民能把握时间了解所有候选人的背景与立场，主办方最终决定让论坛继续进行。

陈国基又指，举办论坛的目的是为了让选民了解候选人理念，认清其能否代表自己。

港岛东选区候选人包括工联会吴秋北、民建联植洁铃、新民党郭浩景、自由党阮建中，以及民建联李清霞。

相关新闻：立法会选举｜港岛东论坛李清霞不适离场 候选人辩论大球场改用途 有倡升级为港岛体育园

完整参选名单请参阅：立法会选举参选人名单｜地区直选区区有竞争 功能界别多新人 选委界50人报名