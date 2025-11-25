专访．新界北︱莲塘口岸成港人北上热点 候选人倡建综合消费园区

莲塘/香园围口岸开通后，近年已成为港人北上热门途径之一，未来应如何利用好地理优势，推动商业和物流发展？有候选人建议，于口岸周边兴建商场或综合消费园区，让旅客及本地居民能在附近消费；亦有候选人建议在莲塘口岸附近预留用地，设立具保安、温控标准的储运设施，与内地市场联通。

谭镇国倡提升莲塘口岸物流设施

新社联理事长谭镇国表示，为配合深港货运「东进东出、西进西出」格局，应加快提升莲塘口岸物流设施，如查验设施、建设现代物流产业园区等。据他了解，商界亦看好有关用地潜力，认为可以发展，若当选后会担任政府及商界桥梁，加快发展，推动口岸经济，为区内带来就业职位。

廖子聪倡优化出入境程序

另一候选人沈豪杰亦提出「东进东出」策略，善用东部口岸缓解深圳西部交通压力，并加强香港内部交通连接，如北环线与新田等战略地带的衔接，推动商业与物流发展。新民党廖子聪建议政府优化出入境程序，便利香港与内地往来。

民建联姚铭表示，过往北都作为边陲地带，发展缓慢，但未来应视之为香港的发展中心点。他建议于口岸周边兴建商场或综合消费园区，让旅客及本地居民能在附近消费，避免人流过度集中影响民生，同时提升口岸经济效益。

工联会曾劲聪表示，「刷脸」通关政策已涵盖莲塘，政策令科研、创科、商务交流更便捷，北都可借此吸引更多创科企业与专才进驻，形成「人流带动产业、产业带动物流」的正向循环。他建议在莲塘口岸附近预留用地，设立具备保安、温控标准的储运设施，与内地市场联通。

记者︰黄子龙