专访．新界北．有片︱提速北都成重点 谭镇国冀跨界经验助宣传 姚铭倡释放口岸经济潜力

立法会选举10个地方选区中，新界北两名现任议员刘国勋、张欣宇皆弃选，吸引5人竞逐两个席位。北部都会区发展成为当区重点议题，其中新界社团联会理事长谭镇国期望利用在商界、教育及社福界经验，为北都发展提速。民建联姚铭则建议破除边界思维，完善口岸周边商业配套，释放口岸经济潜力。

谭镇国：发展北都关键是人才

新界北选区涵盖整个北区、部分元朗及天水围范围，选民人数约41万。商界出身的谭镇国，两年前成为北区区议员，今次首度参选立法会，报名时获民建联、经民联、人大政协等跨界别支持。以「提速北都，为你增值」为竞选口号的谭镇国接受《星岛》访问时表示，发展北都其中一个关键是人才，期望利用在商界、教育界、社福界等跨界别经验及人脉，向不同界别宣传北都。

姚铭倡释放口岸经济潜力

民建联派出区选「票王」姚铭，顶替已任9年议员的刘国勋。他指发展北都不能单靠一方，必须结合民间智慧、政府领导及商界参与，以达至提速提效，建议破除边界思维，完善口岸周边商业配套，以释放口岸经济潜力。

沈豪杰：物流业应朝向高端化发展

另一候选人为报称独立的港区人大代表沈豪杰。他称北都现有农地及仓储物流等传统产业，并非全盘淘汰，而是应透过升级转型，实践国家提出的「新质生产力」，举例物流业可朝向高端化发展。工联会曾劲聪建议政府在港深创科园推动「中试基地」及跨境数据流通机制，并透过税务扣减、专项资助等政策吸引创科企业落户。他提到，科大成功申办第三间医学院，将与北都重点发展的生命健康科技产生协同效应。

至于北都收地问题，谭镇国表示，会做好持份者与政府之间的桥梁，兼顾民生及发展需要。他指环评有既定程序，最重要是大家要知道发展与保育并非对立，可以并存。姚铭指，香港已有完善机制监察，确保公众利益不受损，又指发展过程虽难以尽善尽美，但始终要以社会整体利益为依归，期望政府妥善处理安置安排。

沈豪杰说，所有国家或城市在开发过程中，难免与当地的一些原住民产生冲突，但必须坚守程序公义，不能为发展而牺牲当地人利益。

曾劲聪倡片区预留足够物流用地

曾劲聪建议在北都各片区预留足够物流用地，由政府主导部分地段发展，减少市况波动对供应进度的影响。他强调，土地规划不应只为发展让路，更要平衡生态、产业与民生，才能为北都奠定可持续发展的基础。新民党廖子聪称，北都蓝图要提速提效，自然要加快收地进程。

北环线｜谭镇国倡策略性车站优先启用

要推动北都发展，运输基建必不可少，北环线预料2034年竣工。谭镇国表示，本港交通基建要提速兴建，建议研究路线分阶段投入服务，举例新田站、古洞站等策略性车站可优先启用，以配合北都整体发展步伐。他又指，新界北除了南北交通网络需加强，连接东西如罗湖、福田及深圳湾的交通亦非常繁忙，必须预先部署，打通网络，落实基建先行。

姚铭表示，北都区域有7个出入境口岸，但部分口岸缺乏铁路接驳，仅靠公路连接，影响与内地融合。他以深圳湾口岸为例，内地口岸多已实现铁路覆盖，香港需急起直追，将铁路延伸至各口岸，带动口岸经济。沈豪杰指，北环线通车后与屯马线形成循环网络，并透过支线进一步连接内地口岸，促进跨境流动，承诺若进入议会将密切监督工程进度。

廖子聪：跟进北环线进度

曾劲聪则指，北环线有助吸引企业和人才进驻，推动经济结构向更高增值产业转型；基建先行亦能确保新市镇在人口入住时拥有完善公共交通服务，实现「基建带动发展」模式。廖子聪称，若进入议会将跟进基建进度，确保工程加快完成。

记者︰黄子龙

