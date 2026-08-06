暑假热补人文科与科学科 校长推介图书绘本 + 网上学习平台｜《亲子王》新一期精选

悠长暑假，学生除了好好休息抖擞精神，亦可趁机自我提升，尤其是人文科及科学科这两个科目，新学年将首次成为升中呈分试的考核科目，学生需认清考核模式、学习重点，除了课本上的知识，更需要落手落脚完成实作评估。小学校长、老师们将讲解人文科及科学科的各种知识，并推荐有趣的图书、短片频道、教学平台等，让小朋友在暑假自学，提升这两个科目的兴趣及表现。

香港道教联合会纯阳小学 人文科深化价值观

社会及人文教育的学习，重视培养学生的全人发展。沙田区香港道教联合会纯阳小学蔡华媚校长指出，人文科以国民教育为基石，全面深化价值观教育，在原有的价值观教育上新增「仁爱」、「孝亲」与「团结」的核心美德。人文科鼓励多元化的评核机制，将进展性与总结性评估结合，评核方式不局限于传统的纸笔考试，而是因应学习目标，广泛采用专题研习、课堂观察、口头汇报及探究活动等多元策略。透过观察学生的日常行为与态度，评估其价值观的实践，并利用回馈引导学生改进，同时须避免过重的课业与测考负担，实现以评促学。

香港道教联合会纯阳小学蔡华媚校长（图片来源：受访者提供）

人文科学习重点：

仁爱传承，关怀万物：课程将日常的「关爱」扩展为更深层的「仁爱」，以「克己复礼」作为主轴，培养学生的内在修养与仁爱精神。学校鼓励学生在生活中实践爱心，并透过参与社区活动、义工服务及卖旗行动，身体力行地传递关怀。 百行孝为先，尊师且爱国：新增「孝亲」观念，从小引导学生以礼善待父母及长辈，主动分担家庭责任，共同维护家庭和谐。同时，教育学生爱惜自己，减少让长辈担忧。这份情感进而延伸至在校尊师重道、在外尊敬长者，并进一步孕育出成长后为国家贡献的崇高抱负。 凝聚团结，护校卫国：课程积极培养学生「先公后私」的群体福祉观念。学校鼓励同学透过参与制服团体、风纪、STEAM及电脑大使等服务队伍，并在无私协作中学习包容与守望相助。

透过认识鱼菜共生、资源永续的概念，学生学会珍惜食物。 （图片来源：受访者提供）

圣公会青衣主恩小学 科学科建立探究精神

小学科学科旨在培养学生对科学的好奇心和兴趣。一直推动STEAM活动的圣公会青衣主恩小学，在提升学生的科学知识及兴趣甚有心得，陈裕均校长指出，在新学年升读五年级的学生，将在下学期迎来科学科呈分试，学校会透过纸笔考核、校内实作评估、专题研习家课等，全面评核学生能力。

圣公会青衣主恩小学陈裕均校长（图片来源：受访者提供）

阅读也是学生对科学课题，乃至成为科学家的探索之路上必不可少的法宝。STEAM教育主任周启杰分享，不同书籍对同一科学原理往往会提供不同的例子作说明，有助学生更全面掌握科学原理和找出当中的自然规律，例如在学校教授「太阳系的星体」的课题时，学生往往会提出「人类将来真的能够移居月球、火星等星体吗？」，继而主动阅览相关的资料。

（图片来源：受访者提供）

校长推荐图书：

《小小科学人》图书系列 （图片来源：受访者提供）

围绕科学、宇宙、人体、食物、数码资讯的秘密，各个系列均收录100个问题，让小朋友轻松学习科学知识。书本透过色彩缤纷的图像、简单易明方式解述科学原理及概念，有助训练儿童的理解和组织能力，每日一个小主题，只需要10分钟，便能轻松培养他们对科学的兴趣。

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自律成就无限可能 大埔旧墟公立学校（宝湖道）3尖子的时间管理与抗压秘诀

访问之时仍未放暑假。放学钟声响起，大埔旧墟公立学校（宝湖道）的校园依然热闹，校队成员正抓紧时间在操场热身，每个角落都有各式各样的课外活动进行中。踏入高小阶段，呈分试的无形压力加上密密麻麻的课外活动，令不少家长和同学直呼「喘不过气」。三位尖子 —— 陈俞桥、郑伊荍及廖俊晞，他们的书包同样塞满了课本和训练装备，却依然在学业上名列前茅。到底这些孩子有甚么秘诀，可以在紧凑的日程中游刃有余？

（图片来源：《亲子王》）

迎接新学年做准备 中医助孩子「收心养神」

踏入8月，暑假已过一半，欢乐时光正慢慢倒数。家长们开始忧心忡忡，孩子天天迟睡晏起，无止境的电子产品，玩了一个暑假，如何让他们收心养神，准备开学呢？对于「暑假后遗症」，在中医学角度来说，是作息与体质失衡的一种，可作内外调理，让孩子身心重回正轨，以最佳状态迎接新学年。

（AI生成示意图）

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