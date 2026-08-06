澳门新濠影汇汪汪队立大功VIP套装低至$445 包戏票/2小时Playhouse/粉丝见面会/工作坊 加$1连喷射飞航船票｜澳门亲子好去处

澳门亲子好去处｜除了深圳，澳门都不少爸妈在暑假带孩子作短线游的首选，各大酒店设有不少适合亲子玩乐的设施，就如新濠影汇，除了有超大型水上乐园，室内游乐场「尼克酷玩小镇」亦是受欢迎的亲子地标。这个暑假，《汪汪队立大功》更会登陆澳门新濠影汇包场！还有限定优惠VIP套装，有齐6大礼遇，一大一小都只是$445/位，还可加$1连喷射飞航香港往来澳门的单程船票！即睇优惠详情与快抢连结，订飞出发去玩。

澳门亲子好去处｜澳门新濠影汇汪汪队立大功VIP套装1大小低至$445

《汪汪队立大功》是不少孩子的偶像！这个暑假一班英勇好朋友再次登上大银幕，《汪汪队立大功：恐龙大电影》并因遭遇神秘风暴后迫降神秘恐龙岛，与恐龙专家狗狗雷克斯联手力抗韩丁纳市长所引发的火山危机！

（图片来源：KKday）

今次的优惠包场VIP套装内有6大礼遇，包括电影包场、2小时Playhouse畅玩、游戏代币186个、粉丝见面会、DIY T-shirt＋帆布袋亲子工作坊、礼品店HK$50现金券！1大1小低至HK$445/位即可以大玩特玩！

（图片来源：KKday）

同时更提供3大激抵加购项目，包括加$1连喷射飞航香港来往澳门单程船票、加$1起连星汇自助早餐、加$11起连星汇自助午餐，交通、饮食都为大家设想周到，即刻去订飞喇！

（图片来源：KKday）

点击图片浏览澳门新濠影汇汪汪队立大功VIP套装详情：

电影包场日期：2026年8月22日（六）、23日（日）、29日（六）、30日（日）

VIP套装均包含6项礼遇：

- 汪汪队立大功恐龙大电影电影票（包场）

- 尼克酷玩小镇Playhouse2小时乐园门票

- 游戏代币186个（PawPatrol游戏币166个＋FunPark游戏币20个）

- 粉丝见面会

- DIY帆布袋+小童T-shirt亲子工作坊

-礼品店现金优惠券$50

【快闪优惠｜加$1连喷射飞航香港＜＞氹仔单程船票】汪汪队VIP电影套装6项礼遇

优惠：成人HK$445＋小童HK$445（原价成人/小童各HK$860）

可选场次：

．电影播放（英文语音＋中文字幕）12:00-13:30；粉丝见面会13:30-14:00

．电影播放（粤语语音）14:30-16:00；粉丝见面会16:00-16:30

加$1船票选项：

．香港上环→澳门氹仔：10:30班次

．澳门氹仔→香港上环：17:30班次

*船票需与电影票及乐园门票同日使用

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（图片来源：KKday）

【快闪优惠｜加$1起连星汇自助早餐】汪汪队VIP电影套装6项礼遇

优惠：

．小童0-5岁：成人HK$445＋小童HK$445

．小童6-12岁：成人HK$445＋小童HK$495

．小童13-17岁：成人HK$445＋小童HK$545

（原价成人HK$910・小童HK$789）

场次：电影播放（英文语音＋中文字幕）12:00-13:30；粉丝见面会13:30-14:00

*自助早餐需与电影票及乐园门票同日使用

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【快闪优惠｜加$11起连星汇自助午餐】汪汪队VIP套装

优惠：

．小童0-5岁：成人HK$455＋小童HK$455

．小童6-12岁：成人HK$455＋小童HK$545

．小童13-17岁：成人HK$455＋小童HK$595

（原价成人HK$1,042・小童HK$855）

场次：电影播放（粤语语音）14:30-16:00；粉丝见面会16:00-16:30

*自助午餐需与电影票及乐园门票同日使用

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优惠详情：

优惠期（预订期）：2026年8月6日10:00至8月12日23:59

演出/体验日期：2026年8月22・23・29・30日

营业时间：周一至周日10:30-19:30

地址：澳门路氹连贯公路新濠影汇StudioCity2楼尼克酷玩小镇

延伸阅读：澳门亲子好去处新濠影汇室内游乐场「尼克酷玩小镇」

位于新濠影汇的最新亲子地标「尼克酷玩小镇」占地20,000平方呎，室内超级游乐场将Nickelodeon的卡通世界搬到现实，小朋友可以勇闯忍者龟主题的三层高攀爬乐园挑战体力，也可到海绵宝宝的比奇堡海底世界趣味打卡，每个角落都充满冒险与欢乐，绝对是带小朋友在澳门放电的好地方。于8月22、23、29、30日，更特设汪汪队立大功恐龙大电影电影包场！《汪汪队 立大功》（PAWPatrol）会陪大家玩！

澳门亲子好去处｜新濠影汇室内游乐场「尼克酷玩小镇」（图片来源：KKday）

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