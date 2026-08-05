暑假不是「放空期」要识平衡「放松」与「成长」给家长设定暑期活动3个小贴士｜儿童心理

每到暑假，很多家长都会问我：「应该让孩子休息，还是继续学习？」其实，对小学生而言，暑假并不是单纯的「放空期」，而是一个重要的心理调节时段。孩子经历整个学期的功课与考试压力后，需要一个喘息空间，同时亦是一个重整节奏、建立能力与自信的契机。关键不在于活动的多少，而在于如何在放松与目标之间取得平衡。

暑假是心理重整的黄金时间

在上学期间，孩子长时间处于结构化环境，需要遵守规则与应付评核。暑假让他们暂时抽离，减低焦虑与压力，这对情绪健康非常重要。这种放松不止是休息，更是一种心理重整。暑假亦是探索的好时机，孩子可以尝试不同活动，例如运动、艺术或新技能，从中发掘兴趣与能力。当他们在过程中感受到「自己做得到」，这种自我认同感会逐步建立自信。此外，当学校的既定结构减少，孩子亦有机会学习自我规划，例如安排时间与活动，这对培养独立性十分关键。

（AI生成示意图）

不少家长会专注于「安排了多少活动」，但其实孩子在暑假更需要的是被理解与陪伴。由结构化生活转为自由时间，对孩子而言是一个不小的转变，他们需要时间适应节奏上的改变，同时亦需要情绪上的支持与连结。比起被安排，他们更希望被重视与参与。有些孩子甚至会觉得父母只是「安排者」，而非真正与自己一起经历暑假的「同行者」，从而产生距离感，甚至影响亲子关系。

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长远而言，这种感受可能令孩子减少表达自己需要的意愿。如果家长能让孩子参与决策，例如一起讨论暑期安排、选择活动，甚至只是简单询问他们的想法与喜好，都能让孩子感受到被尊重与重视。这种参与感不但能提升安全感，亦有助培养孩子的责任感与自主性，让暑假成为促进亲子关系与心理成长的重要契机。

过度安排与完全放任的两难

我经常见到两个极端：一是时间表排得密密麻麻，二是完全没有规划。过度安排会令孩子缺乏自主空间，长远容易产生倦怠与抗拒，甚至削弱自信；相反，完全放任则可能导致作息混乱或沉迷电子产品，影响新学期适应。较理想的做法，是订立适量而有方向的目标，例如每天保留轻量学习时间，同时亦有自由活动空间。这样既能维持节奏，又能让孩子真正放松与成长。暑假的价值，不在于「填满时间」，而在于让孩子在被支持下，逐步建立自我与能力。

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给家长设定暑期活动3个小贴士

让孩子感受到放假的乐趣，设定轻量目标，避免过度安排； 即使订好暑期活动时间表，但仍需每周与孩子检视节奏，为时间表订立弹性空间； 藉孩子可放下了学业压力的时候，保留自由时间放松，增加亲子活动的机会。

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临床心理学博士郑颖珩Profile

．婚姻及家庭治疗师

．亚洲家庭治疗学院院士

．美国婚姻及家庭治疗学会会员

临床心理学博士郑颖珩

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