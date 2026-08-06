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投委会免费亲子理财工作纸暑假啱玩 投委会理财教育体验馆免费玩7大互动游戏｜亲子好去处

亲子
更新时间：09:00 2026-08-06 HKT
发布时间：09:00 2026-08-06 HKT

悠长暑假是培养子女正确金钱观的好时机。投资者及理财教育委员会（投委会）宣布于亲子理财频道推出一系列全新免费理财工作纸及文章，适合幼童至中小学生，协助孩子从生活中建立「理财脑」。 即睇最新亲子理财工作纸与预约理财教育体验馆的方法，让小朋友过个有意义的暑假。

亲子好去处｜投委会免费亲子理财工作纸暑假啱玩

针对新世代频密接触网上购物及打机课金，投委会推出聚焦「数码理财素养」的最新文章，教授实用贴士以引导子女辨识网上消费风险与骗局，建立「停一停、查一查、问一问」的防范意识。全新亲子工作纸则涵盖消费者权利、储蓄投资及风险保障等主题，并特设可规划旅行预算和开支的「我的旅行游记」。 此外，家长可免费下载「投委会收支管家」App共同管理预算，或参与「钱宇宙传说」等网上理财游戏。

（图片来源：投委会）
（图片来源：投委会）

投委会理财教育体验馆免费玩7大互动游戏

假期更可预约免费参观位于荃湾南丰纱厂的「理财教育体验馆」，内有沉浸式互动体验，让大众边玩边学理财技巧与防骗知识。如「投委会投资游戏」将模拟真实投资情景与决择，更有青年、成人及长者版本，可辨识投资陷阱，守护资产。在「理财农场」可体验耕种与收成过程，学习做出正确财务决策以享受丰收硕果；而结合虚拟剑术与理财知识的「钱宇宙传说」，可让大、小朋友化身勇者抵御金融骗局与债务风险。

投委会理财教育体验馆有7大互动游戏可免费玩。（图片来源：投委会）
投委会理财教育体验馆有7大互动游戏可免费玩。（图片来源：投委会）

小朋友又可玩「钱爷爷与钱嫲嫲的一天」，深入生活情境，日后可助家中长裤们拆解假冒官员及唱高散货等常见诈骗手法！透过趣味对决游戏「识辨骗徒」，教小朋友灵活识别骗徒技俩，提升防骗警觉；于「买餸有预算」活动中可跟随「钱嫲嫲」挑战超市采购，考验眼明手快，实践理性消费与预算制定。在「梦想涂鸦」则可在维港、尖沙咀钟楼及狮子山背景下发挥创意，绘制专属的缤纷梦想。

投委会亲子理财频道
详情：＞＞按此＜＜

投委会理财教育体验馆
时间：10:00 - 18:00（包括公众假期，农历新年除外。）
星期一至五供团体预约，星期六、日及公众假期供公众人士预约。
地址：荃湾白田坝街45号南丰纱厂304室
查询：2394 7822或[email protected]
预约网址：＞＞按此＜＜

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