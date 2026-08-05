深圳宝安京基华邑酒店低至$198入住 洲际旗下星级酒店食宿全包人均$519叹鲍鱼生蚝海鲜餐｜亲子优惠

爸妈们于暑假天天对著孩子，想轻松一下二人世界玩了天？可以留意今日（5日）的深圳酒店优惠，两口子暂时放下凑仔的压力，好好去玩两天。IHG洲际酒店集团旗下的深圳宝安京基华邑酒店，推出激罕优惠，人均只需$99即可入住一晚，如想一站式玩两日，食宿全包人均$519即可叹鲍鱼生蚝海鲜餐！即睇深圳酒店优惠详情与快抢连结，快快plan定两天假期。

亲子优惠｜深圳宝安京基华邑酒店低至$198入住

深圳宝安京基华邑酒店是IHG洲际酒店集团专为华人打造的豪华酒店品牌，这次推出的高级客房激劈低至HK$198/晚即可入住高级客房一晚，更可免费使用健身房及室内泳池，节假日同样适用，极限抵玩！另亦可用无门槛限量优惠码立减HK$100，包双人自助早晚餐长者更有专享折上折，再包1次抽奖随时赢走免费住宿或自助餐券。记住要一试全新「海鲜烧烤小火锅主题，大叹鲍鱼生蚝海鲜拼盘，亦可无限任食活虾等多款中西菜式与夏日特色甜品！

（图片来源：KKday）

附近亦有很多值得一游的好去处，如10至15分钟车程即可到深圳超大型的商场之一的壹方城购物中心，这里有过百间餐厅、大型超市及流行品牌，最啱妈妈！另可到拥有著名的「湾区之光」纯白巨型摩天轮以及海滨文化公园的欢乐港湾，两日子去散步一流！也可到西湾红树林公园欣赏无敌海景和浪漫日落，傍晚时分常有漂亮的粉紫色天空，治愈感十足。

（图片来源：KKday）

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【独家快闪HK$99位/晚｜$198间】高级客房1间1晚+免费使用健身房及室内泳池·节假日适用

优惠：HK$198/晚，两位入住平均HK$99/位（原价HK$1,277/晚）

方案包括：

．高级大床/双人床房1间1晚+免费使用健身房及室内泳池，售完即止

．订购此方案并于2026年8月6日至10月31日期间入住

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【独家送1次抽奖赢免房+限量免费升2级豪华/海景房】高级客房+双人自助早餐+双人自助晚餐｜享雅集活动及四款原叶茶

优惠：HK$1,137/晚，两位入住平均HK$568.5/位（原价HK$1,837/晚）

输入优惠码【KKDHUALX】后，HK$1,037起/晚，平均HK$518.5/位

方案包括：

．高级大床/双人床房1间1晚+双人自助早餐+双人自助晚餐

．限量免费升级客房数量有限，售完即止

．华邑雅集手工活动体验时间：15:00-17:00（需提前1天预约，位置有限，先到先得）

．订购此方案并于2026年4月15日至8月30日期间入住，KKday独家赠送抽奖一次（每张订单仅限参加1次抽奖）：入住后拍照发布于小红书/大众点评/YouTube/Instagram等社交媒体可参与抽奖，奖品包括房券、自助晚餐券、茶具等等

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【独家·限期入住赠送现场抽奖1次·长者专享优惠】高级客房+双人自助早餐+双人自助晚餐（不含海鲜拼盘派送）｜享雅集活动及四款原叶茶

优惠：HK$1,044/晚，平均HK$522/位

（原价HK$1,857/晚）

输入优惠码【KKDHUALX】后，HK$944/晚，平均HK$472/位

方案包括：

．高级大床/双床房1间1晚+双人自助早餐+双人自助晚餐+雅集活动（需提前一天预约）

．订购此方案并于2026年4月15日至8月30日期间入住，KKday独家赠送抽奖一次-此优惠仅限60岁及以上客人使用（一间房

．至少有一位满足60岁或以上客人即可享受此优惠）

．华邑雅集手工活动体验时间：15:00-17:00（需提前1天预约，位置有限，先到先得）

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优惠详情：

酒店地址：深圳市宝安区西乡街道宝安大道4560号

入住时间：15:00；退房时间：12:00

交通推介：

从深圳湾口岸过海关后，搭乘深圳的士仅需20-30分钟即可直达酒店；或从高铁西九龙站乘高铁至「福田站」或「深圳北站」，转乘地铁前往1号线沿线站点再配合网约车。

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