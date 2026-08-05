室内游乐场Momoland PlayHouse一大一细低至$15任玩动感游戏馆 荃湾、北角店适用｜亲子好去处

室内游乐场｜根据网民非正统计，7月有超过20天的雨天，放假想带小朋友去放电成为家长们的烦恼，想到沙滩享受日光浴、到海滨玩乐美梦成空，雨天还是躲在室内畅玩最安全！今日（5日）有室内游乐场优惠，于北角、荃湾西店均有分店的Momoland Play House推出买一送一优惠，一大一小只需$15就可畅玩7,000至12,000平方呎室内游乐场，内有适合零至16岁的玩意，一个价钱任玩各类射击、赛车、打地鼠游戏机，也有未来运动场可玩霓虹光影体能竞技游戏。即睇室内游乐场优惠详情与购连结。

亲子好去处｜室内游乐场Momoland Playhouse一大一小低至$15

Momoland Play House室内游乐场占地 7,000至12,000平方呎，于将军澳坑口、北角、荃湾西店均有分店，为0至16岁的小朋友提供游乐空间，幼儿到青少年都可以在这里找到乐趣。室内游乐场分区设计满足不同年龄层发展需求：0–3岁：感官探索区、软垫安全空间；4–8岁：互动角色扮演、创意建构区；9–16 岁：科技体感游戏、团队挑战关卡，为小朋友带来主题化沉浸体验。

亲子好去处｜室内游乐场Momoland Playhouse快闪优惠（图片来源：KKday）

每间分店拥有独特主题与设施组合，例如动感游戏馆可任玩各类射击、赛车、打地鼠游戏机；于未来运动场则可融入霓虹光影的体能竞技，让小朋友可于「学习中游戏、游戏中学习」 培养创造力、社交力与解难能力。

（图片来源：KKday）

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【亲子玩乐大赏·限定1折】室内游乐场1小时儿童入场门票｜限北角分店适用

优惠：HK$15/小时（原价HK$150/小时）

．套餐包含：1名儿童（1-16岁）及1名陪同成人（18岁或以上）

．使用日期：即日起至2026年8月31日

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【亲子玩乐大赏·买1小时送1小时】室内游乐场1小时儿童入场门票｜荃湾西店及北角店适用

优惠：HK$150/2小时，平均HK$75/小时

（原价HK$300/2小时）

．套餐包含：1名儿童（1-16岁）及1名陪同成人（18岁或以上）

．使用日期：即日起至2026年9月30日

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（图片来源：KKday）

【亲子玩乐大赏72折·HK$108/1小时】室内游乐场1小时儿童入场门票｜北角店适用

优惠：HK$108/小时（原价HK$150/小时）

．套餐包含：1名儿童（1-16岁）及1名陪同成人（18岁或以上）

．使用日期：即日起至2026年9月30日

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优惠详情：

优惠期（预订期）：2026年8月5日11:00至8月11日23:59

荃湾西店地址：荃湾大河道100号海之恋商场2楼2108-2115号&2129A-2131号

北角店地址：北角渣华道123号北角汇二期2楼212-213号舖

*入场登记时须预备HK$200按金（可用作场内额外消费，游玩1小时后离场时全额退回）

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