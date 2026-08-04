香港妈妈是每个家庭的「隐形CEO」人力资源、财务、公关一脚踢 妈妈们请为自己鼓掌

上回讲到由「一打一」变「一打二」的混乱，今次我想认真讲一个念头 —— 其实每一位香港妈妈，无论全职或在职，都是屋企的「CEO」。不要以为是那种西装骨骨坐写字楼年薪过百万的CEO，这个职位，24小时当值、无年假、无花红，仲要兼任HR、Marketing、Finance同Operation四个部门总监。听落好劲？实际是日日做到无停手，但想深一层，又真的颇有满足感。

妈妈是「HR」处理「家中」人事纠纷

先讲HR（人力资源）。一个家庭的「员工」可多可少，「员工」不止老公和小朋友，另外还有工人姐姐，要处理一位工人姐姐的事宜已经相当繁复，如果请两个，直情要处理人事纠纷。但HR不止于此，还有「婆媳关系」同「四大长老管理」。我妈妈好锡两个孙，但有时太锡，会偷偷俾糖家姐，或者抱住妹妹唔肯放。这时候简直考验我的沟通技巧，试过几次「撞板」后，谨记不要当面对质，反而用不同的渠道表达不满或诉求，兼且可能要重复提点几次，让长老们感受「被尊重」多过「被指挥」。其实管理长辈同管理下属有共通点：多赞赏、少指责，定期汇报「业绩」（即系孙仔孙女近照），他们自然配合你的方针。

（AI生成示意图）

既是PR也是财务总监

再讲Marketing / PR（公关及市场推广）。这个角色最有趣，因为由以前自己钟意约边个就边个，变成现在要帮小朋友「建立社交网络」。家姐三岁，开始上画班同音乐班，我发现自己不自觉变成「Playdate统筹」。接送时同其他妈妈交换电话，主动约假日去公园或室内游乐场。坦白讲，我以前不是个太主动的人，但现在为了女儿有固定玩伴，我会厚住面皮邀请邻居来屋企，或者主动参加小型茶聚。这个PR角色，开拓了全新的「妈妈友」圈子，亦令家姐的社交能力进步不少。

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至于Finance（财务），更是CEO的核心任务。香港生活费高昂，两个小朋友的开支如奶粉、尿片、学费、兴趣班，加加埋埋每月过万。我同先生讲好，将收入分为「必要开支」、「教育储备」和「应急基金」。但同时，我会预留一笔「家庭快乐基金」，用作偶然外出食饭或买小礼物奖励家姐。理财不是一味「悭」，而是要令有限资源产生最大幸福值 —— 好似我会趁超市减价囤积尿片，但同时肯俾钱参加高质素的亲子工作坊，因为这些是无形资产。

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妈妈们，我们已经好叻！

最后Operation（营运），即每日确保屋企运作畅顺。家姐返上午班，妹妹仍是「散修修」作息，我要排好时间表。假日更夸张，要安排去博物馆、沙滩或留在屋企玩感官游戏。这个Operation总监仲要随时处理突发事件，例如家姐突然发烧，或者妹妹呕奶，就要即刻调动全日行程。我学会用电话日历同家人共享，将所有活动标示颜色，仲要预留「缓冲时间」——因为小朋友永远不会跟schedule行。作为「CEO」，有时会觉得自己像个打杂，但有时又会惊觉自己竟能同时处理多个范畴 —— 原来我们比自己想像中更能干。这份工没有辞职信，也没有晋升阶梯，但每一次家姐主动帮妹妹抹嘴，每一次长老赞我「凑得好好」，每一次先生话「辛苦你」，都是最实在的绩效奖金。妈妈们，别忘了在行事历上写低「Me Time」，因为一个burnout的CEO，又如何带领家庭向前？学懂分配、学懂放手、学懂欣赏自己，才是这份「终身职位」的真正秘诀。共勉。

（AI生成示意图）

Iris Cheung

英识教育升学顾问、2023年荣升新手妈

由美国密歇根大学（安娜堡）政治及国际关系双学士毕业，一心想为世界作正面影响。机缘巧合下从事海外升学，擅长替学生规划英美等地区的私校和大学申请。

网站：www.britannia-study.com

电邮：[email protected]

Iris Cheung - 英识教育升学顾问、2023年荣升新手妈

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