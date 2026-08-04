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圣公会圣纪文小学学校简介会9月举行 推动STEAM教育设校本「科技课」｜小一入学

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更新时间：12:50 2026-08-04 HKT
发布时间：12:50 2026-08-04 HKT

位于深水埗区，校网40的圣公会圣纪文小学（下称圣纪文），创立于1969年，最初校舍设在徙置区天台，是全港首间天台学校，为当年失学儿童提供接受教育的机会，后来获政府批地兴建校舍，学校由天台搬到如今校址。这所接近60年历史的学校，早已是地区受欢迎小学之一，圣纪文将于9月举行学校简介会，有兴趣的家长与孩子可留意以下报名方法。

全面推行STEM跨学科学习 60%毕业生派英中

圣纪文致力培育学生在德、智、体、群、美、灵六育的均衡发展，并透过正向教育建立关爱和谐的校园氛围。在课程特色方面，学校著重培养学生的自主学习能力与创新思考，全面推行STEM跨学科专题研习及电子学习，设立校本课程「科技课」，结合常识科科学部分及资讯科技，增加学生动手做实验的空间，在课程中加入更多创科学习元素，也设有编程、无人机训练等课后活动，给予同学空间发展潜能，激发学生的探索精神。同时致力营造「两文三语」的优质语言环境，加强英语及普通话的日常应用，亦有外籍英语老师进行校本的英语协作教学课程，加强学生有系统地学习英语拼音技巧及提升英语的听说能力。

圣公会圣纪文小学（图片来源：圣公会圣纪文小学校网）
圣公会圣纪文小学（图片来源：圣公会圣纪文小学校网）

学校在升中派位表现亮眼，每年均有高比例毕业生成功获派区内外知名英文中学及名校，获派首三志愿成绩优异，于2025-26年度有60%毕业生获派英文中学，当中包括中华基督教会铭贤书院、圣公会林护纪念中学、沙田崇真中学、宝血会上智英文书院等，深受地区家长信赖与推崇。

（图片来源：圣公会圣纪文小学校网）
（图片来源：圣公会圣纪文小学校网）

圣公会圣纪文小学将于9月举行学校简介会，活动为K1 - K3家长与子女而设，将会介绍办学理念、课程特色，同时有学校巡游、学习活动、校风培育及家校合作分享等活动，让家长与孩子亲身感受校园气氛。简介会需要网上报名，如报名成功将会收到电邮讯息确认。

圣公会圣纪文小学 学校简介会
日期：9月12日（星期六）
时间：09:00 - 12:00
地址：长沙湾幸福街5号
查询：2361 5663 （阮主任或黄主任）
报名：＞＞按此＜＜

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