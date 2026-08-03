「一齐企硬 唔take嘢」玩保安局禁毒处有奖游戏 完成「寻找冬冬希希大任务」赢丰富奖品
发布时间：16:30 2026-08-03 HKT
身为家长，会不会苦恼应该如何向年幼子女灌输严肃的禁毒讯息？不妨透过轻松有趣的亲子活动，寓教育于娱乐，让禁毒意识从小植根孩子脑海。
保安局禁毒处由即日至2026年8月14日举办「寻找冬冬希希大任务」有奖游戏，邀请大、小朋友一同走遍港九新界，寻找17个有禁毒大使「冬冬」和「希希」3D造型的立体邮筒，增进亲子感情，为暑假留下美好回忆！参加者不但有机会赢取丰富奖品，更可让小朋友在游戏中认识禁毒大使，潜移默化建立正向健康观念！即睇游戏玩法及打卡攻略，今个暑假全家总动员「一齐企硬 唔take嘢」！
即打卡！可爱立体造型邮筒遍布全港17个地点
保安局禁毒处「寻找冬冬希希大任务」的17个禁毒大使「冬冬」与「希希」主题立体邮筒，遍布港九新界不同地区，如中环遮打道、铜锣湾东角道、尖沙咀美丽华大厦外、旺角荷李活商业中心外、屯门市广场外及沙田希尔顿中心外等。「冬冬」与「希希」还有不同造型，有的正在「出拳打击毒品」，也有「举起V字手势畀心心」！个个都萌爆可爱又有意思！立即解锁17个立体邮筒，跟着下面玩法完成任务！
点击图片浏览可爱「立体造型」邮筒：
即睇17个立体邮筒位置及地址
|地区
|地点
|1
|小西湾
|小西湾道富欣花园外
|2
|中环
|中环遮打道香港会所大厦外
|3
|湾仔
|湾仔轩尼诗道修顿中心外
|4
|铜锣湾
|铜锣湾东角道金百利商场外
|5
|北角
|北角英皇道港运城外
|6
|黄大仙
|黄大仙大成街街市外
|7
|观塘
|观塘道1亚太中心外
|8
|尖沙咀
|尖沙咀弥敦道美丽华大厦外
|9
|旺角
|旺角豉油街荷李活商业中心外
|10
|荔枝角
|荔枝角深盛路升悦居外
|11
|屯门
|屯门屯盛街屯门市广场外
|12
|元朗
|元朗安宁路5-9号安荣楼外
|13
|天水围
|天水围天喜街天慈商场外
|14
|沙田
|沙田正街希尔顿中心外
|15
|大埔
|大埔太和广场西翼麦当劳外
|16
|上水
|上水清晓路清河商场外
|17
|荃湾
|荃湾街市街荃湾城市广场外
简单4步参加游戏 储得越多奖品越丰富
游戏玩法非常简单！最吸引是即使只找到一个立体邮筒打卡，亦能获赠精美奖品，绝对是人人有份、人人开心！
1. 寻找立体邮筒兼打卡：
找到「冬冬」、「希希」立体邮筒后，与邮筒及附近街景一同合照（记住要寻找顶部附有「冬冬」、「希希」立体造型的主题邮筒，其余平面版广告邮筒并不计算在内！）；
2. 追踪「唔take嘢」专页：
赞好并追踪保安局禁毒处「唔take嘢」Facebook 或 Instagram 专页；
3. 私讯传送：
将所有打卡照片，一次过以私人讯息（PM）发送至「唔take嘢」社交专页；
4. 领取奖品：
符合资格者将有专人通知，可于指定时间前往金钟「香港赛马会禁毒资讯天地」领奖。
提提各位大、小朋友，集齐越多的立体邮筒合照，获得的奖品等级就越高！若集齐全部17个立体邮筒合照，更可赢取包含「瑜伽垫＋儿童袜＋餐具套装＋洗漱包」的终极大奖，就算只是同一个立体邮筒合照也可赢取证件套！奖品数量有限，送完即止。
点击图片浏览丰富奖品：
除了赢取丰富奖品，家长亦可借着这次活动，向子女传达健康无毒生活的讯息。领奖地点「香港赛马会禁毒资讯天地」同时设有多项免费互动展品，让小朋友在玩乐中认识毒品的祸害，建立正确的自我保护意识。今个暑假，安排一趟亲子全港城市定向，一边散步探索社区，一边与超萌的禁毒大使「冬冬」与「希希」合照完成任务！
寻找冬冬希希大任务
游戏日期：即日起至2026年8月14日晚上23:59分
详情：Facebook@唔take嘢、Instagram@唔take嘢
*禁毒处将按立体邮筒打卡数量，派发不同等级的精美奖品；每个帐户只可参加及换领奖品一次，奖品数量有限，送完即止。