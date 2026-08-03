「一齐企硬 唔take嘢」玩保安局禁毒处有奖游戏 完成「寻找冬冬希希大任务」赢丰富奖品

身为家长，会不会苦恼应该如何向年幼子女灌输严肃的禁毒讯息？不妨透过轻松有趣的亲子活动，寓教育于娱乐，让禁毒意识从小植根孩子脑海。

保安局禁毒处由即日至2026年8月14日举办「寻找冬冬希希大任务」有奖游戏，邀请大、小朋友一同走遍港九新界，寻找17个有禁毒大使「冬冬」和「希希」3D造型的立体邮筒，增进亲子感情，为暑假留下美好回忆！参加者不但有机会赢取丰富奖品，更可让小朋友在游戏中认识禁毒大使，潜移默化建立正向健康观念！即睇游戏玩法及打卡攻略，今个暑假全家总动员「一齐企硬 唔take嘢」！

（资料图片）

即打卡！可爱立体造型邮筒遍布全港17个地点

保安局禁毒处「寻找冬冬希希大任务」的17个禁毒大使「冬冬」与「希希」主题立体邮筒，遍布港九新界不同地区，如中环遮打道、铜锣湾东角道、尖沙咀美丽华大厦外、旺角荷李活商业中心外、屯门市广场外及沙田希尔顿中心外等。「冬冬」与「希希」还有不同造型，有的正在「出拳打击毒品」，也有「举起V字手势畀心心」！个个都萌爆可爱又有意思！立即解锁17个立体邮筒，跟着下面玩法完成任务！

点击图片浏览可爱「立体造型」邮筒：

即睇17个立体邮筒位置及地址

地区 地点 1 小西湾 小西湾道富欣花园外 2 中环 中环遮打道香港会所大厦外 3 湾仔 湾仔轩尼诗道修顿中心外 4 铜锣湾 铜锣湾东角道金百利商场外 5 北角 北角英皇道港运城外 6 黄大仙 黄大仙大成街街市外 7 观塘 观塘道1亚太中心外 8 尖沙咀 尖沙咀弥敦道美丽华大厦外 9 旺角 旺角豉油街荷李活商业中心外 10 荔枝角 荔枝角深盛路升悦居外 11 屯门 屯门屯盛街屯门市广场外 12 元朗 元朗安宁路5-9号安荣楼外 13 天水围 天水围天喜街天慈商场外 14 沙田 沙田正街希尔顿中心外 15 大埔 大埔太和广场西翼麦当劳外 16 上水 上水清晓路清河商场外 17 荃湾 荃湾街市街荃湾城市广场外

简单4步参加游戏 储得越多奖品越丰富

游戏玩法非常简单！最吸引是即使只找到一个立体邮筒打卡，亦能获赠精美奖品，绝对是人人有份、人人开心！

1. 寻找立体邮筒兼打卡：

找到「冬冬」、「希希」立体邮筒后，与邮筒及附近街景一同合照（记住要寻找顶部附有「冬冬」、「希希」立体造型的主题邮筒，其余平面版广告邮筒并不计算在内！）；

2. 追踪「唔take嘢」专页：

赞好并追踪保安局禁毒处「唔take嘢」Facebook 或 Instagram 专页；

3. 私讯传送：

将所有打卡照片，一次过以私人讯息（PM）发送至「唔take嘢」社交专页；

4. 领取奖品：

符合资格者将有专人通知，可于指定时间前往金钟「香港赛马会禁毒资讯天地」领奖。

提提各位大、小朋友，集齐越多的立体邮筒合照，获得的奖品等级就越高！若集齐全部17个立体邮筒合照，更可赢取包含「瑜伽垫＋儿童袜＋餐具套装＋洗漱包」的终极大奖，就算只是同一个立体邮筒合照也可赢取证件套！奖品数量有限，送完即止。

点击图片浏览丰富奖品：

除了赢取丰富奖品，家长亦可借着这次活动，向子女传达健康无毒生活的讯息。领奖地点「香港赛马会禁毒资讯天地」同时设有多项免费互动展品，让小朋友在玩乐中认识毒品的祸害，建立正确的自我保护意识。今个暑假，安排一趟亲子全港城市定向，一边散步探索社区，一边与超萌的禁毒大使「冬冬」与「希希」合照完成任务！

寻找冬冬希希大任务

游戏日期：即日起至2026年8月14日晚上23:59分

详情：Facebook@唔take嘢、Instagram@唔take嘢

*禁毒处将按立体邮筒打卡数量，派发不同等级的精美奖品；每个帐户只可参加及换领奖品一次，奖品数量有限，送完即止。

