方力申挑战35公里港澳慈善泳为SEN儿童筹款 新手爸爸望孩子无惧「大浪」增信心｜亲子热话

方力申（Alex）继7年前成功完成45公里香港环岛泳创下纪录后，早前宣布将于今年11月19日展开全长35公里的「方力申港澳慈善游2026」，由香港游到去澳门，再度挑战体能与意志极限，为基层及特殊教育需要（SEN）的儿童与青少年筹款。

亲子热话｜方力申挑战35公里港澳慈善泳为SEN儿童筹款

方力申这次以「凝动大使」身份，由香港大屿山鸡翼角出发，横渡公海游至澳门黑沙海滩，全长35公里，为「凝动香港体育基金」筹募善款，用作支援基层及特殊教育需要（SEN）的儿童与青少年，此基金会于2012年成立，透过多元化的体育项目，积极推动体育平等、社会共融及健康生活理念，至今惠及超过27,000名儿童及青少年。事隔7年再度挑战汪洋大海，全因一个新身份 — 新手爸爸！方力申直言因为身份的转变，令自己更关注于儿童的成长与发展，因父爱而决定横渡公海。

方力申（Alex）继7年前成功完成45公里香港环岛泳创下纪录后，早前宣布将于今年11月19日展开全长35公里的「方力申港澳慈善游2026」，由香港游到去澳门。（图片来源：《亲子王》）

问及方力申为何这次活动特别为SEN（特殊教育需要）小朋友而筹款，他向《亲子王》透露，自从当了爸爸，他看待小朋友的角度真的完全不同，亦了解到SEN儿童于成长过程中的困难，故希望透过这次活动为他们「做点事」。「以前看运动，可能只看成绩和速度；现在有了下一代，更明白每一个小朋友都是独一无二的。特别是SEN（特殊教育需要）小朋友，他们在成长路上可能会遇到很多我们想像不到的困难和麻烦，SEN孩家长于背后亦承受很大的压力。」

方力申作为前香港游泳代表，曾多次透过游水为不同界别筹款，并创下纪录。（资料图片）

每个小朋友都是独一无二，拥有属于自己的光芒，只要有一个机会和舞台，就可以让他们展现才能。「运动是种很神奇的语言。在水里没有文字限制，也不需要过多言语，只要给他们空间，运动就能带给他们信心。」方力申想透过自己的能力与影响力，为这些小朋友做点事，除了筹款，最重要的是身教。「我希望透过身教，甚至运用自己的平台宣扬包容与平等的精神，为下一代创造更多机会。更重要的是，我希望为自己的女儿做一个好榜样 — 让她长大后知道，当我们能力所及的时候，要学会关心身边有需要的人，用行动为社会带来正向的改变。」

除了7年前的环岛游，去年底方力申亦曾与一班圣若瑟书院旧生接力成功挑战环绕大屿山70公里的跨夜无间断接力泳赛。图片来源：IG@alexfongliksun）

游入「公海」如同SEN孩充满难关的人生 望共同破浪前行

相比起7年前的香港环岛游的45公里，由香港游至澳门全程35公里，路程较短，但面对的风险更大。「今次最大难题是『未知数』。虽然35公里比7年前环岛游的45公里短，但这次直接将『航道』推进公海水域。海浪、暗涌、船只产生的浪、甚至当天的风向和水温，全都是我无法控制的变数。加上这几年我的训练主要是针对短途游泳，现在要重新组装自己的『长途耐力肌肉』，训练过程真的不轻松。」

（图片来源：ig@alexfongliksun）

方力申于慈善游中将要在茫茫大海中面对大风大浪，他希望经历可以作为孩子的镜子，誏他们了解人生虽然会遇到很多未知数，但只要勇敢接受挑战，亦能历过难关。「我想带给小朋友和家长的心态 — 人生和海浪一样，充满了我们控制不了的未知。很多SEN小朋友和基层家庭，每天在生活和学习上都要面对很多无形的『大浪』。我想透过今次行动告诉他们：面对挑战，有担心、有害怕是很正常的，连我都会惊。但只要我们一步一步来、坚持住，就一定可以渡过难关。」方力申想让孩子们知道，世界上有人在为他们加油，陪伴他们一起破浪前行。

（图片来源：凝动香港体育基金）

望女儿长大后了解父亲善心

成为人夫、人父，家庭的支援是方力申前行的动力。这次「游大海」家人亦是最强支持后盾。「非常感谢太太和家人的体谅与支持。现时要开始进行高强度的长途训练，即意味著我要牺牲休息时间和陪伴家人的时间。有时训练完回到家已经精疲力竭，但太太一直非常理解我做这件事的意义，默默帮我分担了很多家庭日常工作与责任，让我完全没有后顾之忧去备战。

方力申希望女儿长大后，看到爸爸当年的纪录，知道爸爸因为这场慈善游帮助了很多小朋友，从而去做对社会有意义的事。（图片来源：ig@alexfongliksun）

「女儿仍小，还未明白『35公里』有多远、又或是『公海』是甚么，但我希望在她长大后，看到爸爸当年的纪录，或者看到这场慈善游帮助到很多其他小朋友时，她会明白爸爸不是单纯去挑战一个纪录，而是去做一件对社会有意义的事。」方力申指自己就算有多累、在水中有多孤单，每当想放弃时，想起家人就有动力，继续坚强向前游。

（图片来源：ig@alexfongliksun）

点击图片浏览方力申与女儿生活点滴：

相关文章｜从泳坛飞鱼到宠女狂魔 方力申：「老婆开心，家庭开心」分享「123」教养法｜星级教养