3大好玩充气弹床推介：天空岛大冒险/埃及寻宝大作战/夏日海岛弹跳乐园 免费参加攻略

充气弹床既可让活力无穷的小朋友尽情放电，又可待在室内叹冷气不用担心中暑，爸妈们还可趁机shopping！这次就推介两个商场放电好去处，好玩充气弹床保证小朋友电力全释放！想做新蒲岗小小冒险家就到Mikiki × Momoland的「天空岛夏日大冒险」巨型一体式充气乐园，想做砥史探险家则要去荷里活广场「埃及寻宝大作战」，即刻出发，落雨一样可尽情玩！

充气弹床推介1：荷里活广场 埃及寻宝大作战

为期九个多月的古埃及文明大展进入倒数阶段，曾去过参观的小朋友，可记得埃及的金字塔、猫女神、木乃伊呢？想不到除了博物馆，还可以在荷里活广场×StayFun的「埃及寻宝大作战」充气弹

床上发现它们的踪影！

（图片来源：荷里活广场）

各位小小探险家一走进约8,000平方呎的古埃及主题巨型充气乐园，即会见到八大玩乐点。庄严

但可爱的法老在「寻宝波波池」旁，等大家跳进橙、白、黄巨型波波池内！巨型金字塔内部是个中空隧道式设计竞技区，大家可走入神秘通道大玩投篮。喜欢刺激感的小朋友，必攀上七米高狮身人面像滑梯，一跃滑下产生极速快感！

（图片来源：荷里活广场）

「神殿」还有「宝藏投球竞技场」、「神秘迷宫阵」、「生命之符幸福波波池」，考验小探险家的体能、眼界与手眼协调；而以古埃及神话中备受崇敬的猫女神巴斯泰托为原型的「猫女神圣峰」，让大家尽情攀爬挑战登峰！

（图片来源：荷里活广场）

点击图片浏览亲子好去处详情：

埃及寻宝大作战

日期：即日起至8月30日

时间： 星期一至五 12:00 - 19:00，星期六、日及公众假期 11:00 - 20:00

地点：钻石山荷里活广场1楼明星广场

价格： 星期一至五 $68 / 25分钟，$128 / 50分钟；星期六、日及公众假期 $88 / 25分钟，$148 / 50分钟

购票连结：https://bit.ly/3RpUfiY

* 荷里活广场VIC会员凭指定积分，可于手机应用程式换领指定场次入场门票。

充气弹床推介2：新蒲岗Mikiki×Momoland的「天空岛夏日大冒险」

推介新蒲岗Mikiki×Momoland的「天空岛夏日大冒险」巨型一体式充气乐园，小朋友可化身小小冒险家，挑战七大挑战游玩关卡，展开夏日历险！

（图片来源：Mikiki）

充气乐园以悬浮空中、被乌云遮挡的「天空岛」为背景，外星兔Momo及Mobi邀请大家一起采集彩虹胡萝卜，产生快乐能量将乌云驱散！小朋友要攀越巨大化Mobi充气障碍池内的圆滚滚障碍物，再攀登上4.5米高巨型滑道，从彩虹萝卜顶端滑下至波波池，孩子可一边于波波海洋畅泳，一边采集大大小小的彩虹胡萝卜。

（图片来源：Mikiki）

再踏上全长逾八米的田园障碍赛道，既要穿越巨型萝卜，又要徒手攀过障碍物，可考验肌肉力量；还有挑战平衡力与胆量的悬浮充气荡木秋千，也有可锻炼小肌肉控制及协调能力的农庄主题玩乐沙池，边玩边学。

（图片来源：Mikiki）

点击图片浏览亲子好去处详情：

天空岛夏日大冒险

日期：即日起至8月23日

地点：Mikiki商场地下中庭

30分钟亲子套票（1大1小）： 平日 $70，额外成人 $120；周末及假日 $100，额外成人 $140

免费参加方法： 活动期间，The Point会员于场内「即赚分」参与商户以电子货币即日消费满指定金额，即可免费换领亲子套票。

购票查询：4638 0934（WhatsApp）

充气乐园推介3：D·PARK「Float at D·PARK」嘉年华

「D·PARK夏日竞技乐园」设有 4 大玩乐关卡，先攀爬6米高「高峰巨型滑梯」，挑战胆量一瀡而下感受极速快感；再与好朋友一同闯进「障碍赛历险大挑战」跨越障碍，比比速度与体能；又可于「攀越小山丘」接受冒险任务，手脚并用攀上山顶打卡！最后跳上「充气荡秋千」挑战平衡力，随海浪左摇右晃、乘风破浪，超刺激又过瘾！

（图片来源：D·PARK）

点击图片浏览亲子好去处详情：

D·PARK夏日竞技乐园

日期：即日起至8月31日

地点：D·PARK L1 室内草地

时间：星期一至五 12:00-20:00、星期六至日 11:00- 20:00（每节25分钟）

收费：星期一至五 $58、星期六至日 $68

购票：＞＞按此＜＜

相关文章｜两大室内游乐场快闪优惠低至$9 两小时门票买一送一 荃湾Childlike坐鸭仔船 /屯门Kingdom充气城堡｜亲子好去处2026

相关文章｜室内游乐场4大推介 炎夏必玩室内飘移车/$60放电2小时｜亲子好去处