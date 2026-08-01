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迦密爱礼信小学社区亲子阅读会 免费玩小手工+亲子阅读技巧分享 送经典幼儿读本

亲子
更新时间：12:50 2026-08-01 HKT
发布时间：12:50 2026-08-01 HKT

不论访问中、小学校长或老师，状元还是尖子，每每讲到要提升语文能力，还是离不开阅读，而且最好是拿起一本实体书细意感受文字。位于沙田大围区的迦密爱礼信小学，将于8月举行「社区亲子阅读会」，欢迎幼稚园家庭参与，既有专家故事演绎，亦设有小手工工作坊，更准备了精美图书赠送给出席家庭，是暑假期间不容错过的亲子知性活动。

迦密爱礼信小学社区亲子阅读会 家长学生齐齐学

迦密爱礼信小学社区亲子阅读会邀请到童书作者雅燕妈妈（Ms Irene）以及叶蔼苓主任作主持。她们将会运用生动有趣、富感染力的技巧，分别带领幼儿进入中英文图书的世界，让小朋友在轻松愉快的气氛中，体会阅读的无穷乐趣。

（AI生成示意图） ​
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除了读故事外，还加设小手工及延伸互动环节。小朋友可以发挥创意，将故事中的情节转化为实体手工作品，加深对绘本内容的理解与记忆；活动亦专为家长安排了「亲子阅读技巧分享」，专业教育工作者将示范如何透过故事引导孩子主动思考，协助幼儿爱上阅读。

（AI生成示意图） ​
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8月的阅读会主题是开学了，凡出席家庭会获赠法国经典幼儿读本《米米日记 第一天上学》，很适合亲子共读，阅读会名额先到先得，额满即止，家长可把握这个学习带领幼儿开卷的机会啦！

《米米日记 第一天上学》（参考图片/网上图片）
《米米日记 第一天上学》（参考图片/网上图片）
迦密爱礼信小学（资料图片）
迦密爱礼信小学（资料图片）

迦密爱礼信小学社区亲子阅读会
日期：8月29日（星期六）
时间：10:00 - 11:00
地址：大围显径邨
费用：全免（先到先得，额满即止。）
主持：叶蔼苓主任、童书作者雅燕妈妈（Ms Irene）
查询：2699 6945
报名：＞＞按此＜＜

亲子共读3大好处 

很多家长都知道阅读的重要性，但要建立「亲子共读」的习惯非易事。亲子共读效益远不止于扩充字汇，更可带来以下三大好处：

1. 增加亲子情感  建立强大安全感

当家长关掉电子产品，专心拥著孩子共读时，孩子能感受到无条件的陪伴与爱。这种亲密的互动能为幼儿带来极大的安全感，有助建立健康的依附关系与情绪稳定度。

（AI生成示意图）
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2. 提升语文理解与语言表达能力

绘本中词汇丰富度远高于日常口语对话。共读过程中，孩子能自然接触到更广泛的句型与字词。配合家长的提问与讨论，孩子能学会如何组织语言、表达感受，奠定良好的听说读写基础。

（AI生成示意图）
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3. 激发想像力与同理心发展

图书以丰富的插画与故事情节引导孩子探索未知的世界。透过故事角色的遭遇，孩子能学会站在他人角度思考问题，培育同理心；未完结的情节与缤纷的画面，也能激发孩子的想像力与创造力。

（AI生成示意图）
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