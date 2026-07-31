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CHIIKAWA ARTIVERSE特展｜CHIIKAWA巨型回旋木马装置停用旋转功能只供拍照 设2种特别退款

亲子
更新时间：21:41 2026-07-31 HKT
发布时间：21:41 2026-07-31 HKT

CHIIKAWA ARTIVERSE特展｜将于明日（1日）正式开放的CHIIKAWA ARTIVERSE特展，早前已公开门票销售，包含可乘座的全球首座CHIIKAWA巨型回旋木马装置的「回旋木马座席券及特典套装」一早已售罄。今日（31日）作传媒预演，因天气问题巨型回旋木马装置并未有开放，及至晚上8时许，官方发出致歉信，表示为了确保装置符合最高安全标准，团队决定停用回旋木马的旋转功能，并调整为静态拍照区域与木马合照，同时会为所有持票人士提供两种特别退款安排。

CHIIKAWA ARTIVERSE特展｜CHIIKAWA巨型回旋木马装置敌不过天气！安全考量停用旋转功能

今年CHIIKAWA ARTIVERSE特展分有室内及户外展览区，展区将分为「四大宇宙」：「 原画宇宙」、「音乐互动宇宙」、「装置艺术宇宙」、「机动艺术宇宙：CHIIKAWA巨型回旋木马」，当中最受瞩目的CHIIKAWA巨型回旋木马装置为全球首座，早前于启德进行预热时，已令不少粉丝非常期待。今日（31日）CHIIKAWA ARTIVERSE特展作传媒预演，因恶劣天气关系，CHIIKAWA巨型回旋木马装置并未有开放。

CHIIKAWA ARTIVERSE特展将于8月1日开幕，今日（31日）8个好朋友齐齐亮相。（图片来源：《亲子王》）
CHIIKAWA ARTIVERSE特展将于8月1日开幕，今日（31日）8个好朋友齐齐亮相。（图片来源：《亲子王》）

及至晚上，CHIIKAWA ARTIVERSE主办单位 AllRightsReserved 发出致歉信，指「为了确保装置符合最高安全标准，团队决定停用回旋木马的旋转功能，并调整为静态拍照区域与木马合照。 同时，为保障所有持票人士的权益，主办单位将提供特别退款安排，可选择全额退款，或是部份退款继续与木马合照」。官方为此向一众CHIIKAWA粉丝致以最深切的歉意。

今日（31日）晚上，官方发出致歉信，表示为了确保装置符合最高安全标准，团队决定停用回旋木马的旋转功能。（图片来源：官方声明截图）
今日（31日）晚上，官方发出致歉信，表示为了确保装置符合最高安全标准，团队决定停用回旋木马的旋转功能。（图片来源：官方声明截图）

信中指，团队于过去两周经历了台风及暴雨等恶劣天气挑战，因今日的例行检查中，团队发现装置运转时出现异常杂声，经由专业人员即时检查，确认结构整体安全，但由于坚持以最高规格安全标准为原则，以及将市民及粉丝的安全放在首位，经审慎评估后，考虑到相关工程无法于原订展期内完成，故决定停用旋转功能，改为只供静态拍照及打卡区域。

今日（31日）下午为传媒预览，因天气关系CHIIKAWA巨型回旋木马装置亦暂停开放。（图片来源：《亲子王》）
今日（31日）下午为传媒预览，因天气关系CHIIKAWA巨型回旋木马装置亦暂停开放。（图片来源：《亲子王》）

主办方将会为已入手「回旋木马座席券」的粉丝提供「二选一」的特别退款安排。「方案A」为部份退款（继续参观）；「方案B」则为全额退票（取消参观）。详细退款手续及指引将麘于 KLOOK平台稍后公布。

（图片来源：《亲子王》）
（图片来源：《亲子王》）

【方案A】部份退款（继续参观） 
退款金额：将退还港币$130（回旋木马体验价值）
额外补偿：静态拍照（可按原定报到时间进场，拣选木马合照）
限定赠品：照后仍可获得随机款式《CHIIKAWA ARTIVERSE回旋木马》纪念卡1张 
展览权益：仍可保留6楼展览区入场资格、特典套装礼品及专属购物队伍待遇。

【方案B】全额退票（取消参观）
退款金额：全额退款
适用条件：仅限未行使/未进场 之门票持有人

*详细退款手续及指引将稍后于KLOOK平台公布。

点击图片浏览CHIIKAWA ARTIVERSE特展部分花絮：

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