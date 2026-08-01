8大佛山亲子好去处 合家欢主题乐园玩粉红飞车/性价比高亲子民宿/手作馆学陶艺｜亲子短线游

亲子短线游｜乘坐香港高铁至佛山，车程只需约1.5小时，那里除了是功夫、舞狮等岭南文化的发源地，近年亦已发展成一个新旧融和的城市，除了长隆，有不少好玩合家欢玩乐设施值得带小朋友去探索，例如国家5A级景区长鹿旅游休博园和于去年进行大升级的盈香心动乐园，足够一家大小全日游玩。至于爱文化历史的家庭，也可到访南风古灶一带，赏古迹玩陶艺，看尽佛山动静两面。

佛山亲子好去处推介1：盈香心动乐园 2,000米长粉红飞车

依山而建的「盈香心动乐园」前身为生态园，去年大幅升级改建成以机动游戏为主的主题乐园，推出四大旗舰山上游戏，包括骑鹿上山、粉红飞车、登山飞毯及透明滑道树上漂流，适合大人和小朋友游玩，1.4米以上儿童可以自己驾驶，1.4米以下则可由大人陪同驾驶下山，全程近2,000米的赛道共设有11个弯位及五个360度回旋，利用坡度增加刺激感！

除了机动游戏，盈香心动乐园还可亲亲小鹿、羊驼及小兔等动物。（图片来源：《亲子王》）

另一下山方式为「树上漂流」，设1,100米透明滑道可穿梭水道和林间，山上景色优美，非常值得一玩！至于7至8月园区更会开放水上乐园可畅玩消暑，更会于周末延长开放至晚上八时。另外也有大量机动游戏和亲亲动物环节，玩尽全园可真要花上两天。

粉红飞车刺激好玩，惟1.4米以下儿童须由大人陪同驾驶啊。（图片来源：《亲子王》）

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盈香心动乐园

地址： 广东省佛山市高明区荷城街道西安冼村（凌云山麓）

开放时间： 08:30 - 17:30 （停止入场：17:00） 暑假期间水上乐园12:00 - 20:00

门票： 单人票人民币160元起，双人票人民币229元起（1.2米以下小童免费）

查询： https://www.yxsty.com/ 或关注盈香心动乐园微信公众号

佛山亲子好去处推介2：佛山高明鹭栖台酒店 送乐园门票

要畅玩主题乐园，很多家长都会希望提早入场避开人潮，或者玩到闭园的最后一刻，为方便与节省时间那最好入住园区附近的酒店，就算小孩玩到断电也不怕。

复式设计让大人和小孩都有各自的玩乐和休息空间。（图片来源：《亲子王》）

距离「盈香心动乐园」只是五分钟路程的佛山高明鹭栖台酒店，可说是家庭旅客的住宿首选，既提供偌大的亲子房，又附赠两日无限次出入乐园门票（两大两小），只需于入场时在售票窗口换领门票即可，非常方便。至于酒店本身虽然不是五星级，没有华丽的大堂，但亲子房装修富童趣，复式设计把游戏区和睡床区分，孩子睡后家长me time叫外卖也不怕吵醒孩子。唯一缺点是酒店附送的早餐其实来自旁边的米粉店，味道稍逊，建议自行叫外卖或到园区，会有更多选择。

超级飞侠运动复式套房面积达90平方米，可供两大两小入住， 设有沙包拳套、滑梯和攀爬架等，一定帮小朋友放足电。（图片来源：《亲子王》）

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佛山高明鹭栖台酒店 （盈香心动乐园店）

地址： 佛山高明区荷城街道冼村村道58号冼村商业街首层5号商铺

房价： 亲子主题房人民币800元 / 晚起（包早餐、2大2小两天盈香通玩套票1套）

佛山亲子好去处推介3：佛山市城市展览馆 免费互动游戏

大湾区城市近年发展迅速，佛山的轻工业如家具、陶瓷、家电向来闻名全国，但同时也拥抱新科技和重视保存传统。想找个地方舒舒服服认识佛山，近年新开幕的佛山市城市展览馆便可以从互动游戏中见证佛山新旧变迁。于馆内的5D飞行影院 （须提前微信预约） ，可以鸟瞰视角游览佛山多个景点，并且可体验高科技城景驾驶游戏和摸拟龙舟体验，全部免费。

佛山城市展览馆楼高四层，把高科技结合传统， 适合小朋友入场参观学习。（图片来源：《亲子王》）

馆内更融入沉浸式体验，仿如穿越时空回到古代，小朋友还可以玩咏春互动游戏学基本套路，更可尝试「电子书法」学写三字经。全馆冷气充足，不失为雨天或炎夏的避暑好去处！

飞行影院座位有限，须提前于微信预约，不接受即场walk-in。（图片来源：《亲子王》）

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佛山市城市展览馆

地址： 佛山市顺德区乐从华康道1号坊塔西侧 （广佛线世纪莲B出口北行约200米）

开放时间：09:00 - 12:00、14:30 - 17:00 （星期一休馆）

费用：全免

* 飞行影院须预先关注佛山市城市展览馆微信公众号进行预约

佛山亲子好去处推介4：岭南天地 购物美食好去处

来到佛山想感受岭南文化气息，禅城区的祖庙附近便可一次过满足观光、打卡及欣赏表演等愿望。已有逾千年历史的祖庙设置了纪念馆，展出一代宗师黄飞鸿及叶问的生平事迹，每日更有三场武术、醒狮表演时间，记得预早到场留定最佳观赏位置。

晚上的岭南天地配合灯饰，别有一番特色。（图片来源：《亲子王》）

而紧接着的岭南天地则是欣赏传统建筑及逛街的好地方，由清代保留至今的镬耳墙、青砖屋、石板街、雕花屋簷、骑楼等岭南风格建筑日夜展现不同风貌。家长亦可趁晚上在金鱼灯饰下打卡，到访由古迹活化的餐厅、咖啡店、文创空间及时尚潮店等。

除了不同食肆和商店外，也有摊贩售卖小食和精品等。（图片来源：《亲子王》）

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岭南天地

地址：佛山市禅城区祖庙大街2号

开放时间：10:00 - 22:00

舞狮表演时段： 10:00 - 10:40（上午场）；14:15 - 14:55、15:30 - 16:10（下午场）

前往方法：佛山地铁广佛线祖庙站C出口

佛山亲子好去处推介5：如是院子 复古风木炭铜火锅

佛山不乏国内著名连锁潮汕火锅店，但带着孩子想找间环境宁静宽敞，又可以舒舒服服品尝优质火锅的餐厅，佛山高明区的「如是院子」可说是宝藏级之选。邻近鱼塘位处村庄之内的餐厅并不显眼，但步入院子却恍如进入世外桃源，石板路、流水和古朴的木建筑洋溢复古风，推开木门映入眼帘的是用心的布置，气氛相当悠闲，难怪吸引不少人前来打卡。

如是院子外的确有个庭园，秋冬可在户外享用下午茶。（图片来源：《亲子王》）

除了提供意粉、薄饼等轻食，店家更会推出手工窑烤面包，更可预约木炭铜火锅 （四人起），店家会即日到菜市场买材料确保新鲜。店内饲养了十来只可爱小猫，主要在庭园活动，性格亲人。店内外每个角落都是打卡位，建议预留半日慢慢享受闲情。

店里的猫店长BB们全都非常可爱，前后两个庭院都是牠们的玩乐天地。（图片来源：《亲子王》）

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如是院子

地址：高明区平山大道丹冲村停车场

营业时间：09:30 - 21:00

查询：13928502262 （国内电话 / 吴先生）

*木炭铜火锅 （4位起），须预先联络店家安排。

佛山亲子好去处推介6：南风古灶 感受佛山陶文化

除了高速发展的一面，佛山的陶文化可追溯至500年前的明代正德年间。佛山的「石湾陶都」曾名扬天下，「南风古灶」内仍保留了世界现存最古老、且至今仍在使用的龙窑，几百年来无间断运作烧磁，更列入健力士世界纪录。

进入南风古灶需购买门票。（图片来源：《亲子王》）

如今「南风古灶」可以欣赏古迹，更已变成文创艺术区，建有可了解各种陶瓷文化的陶瓷博物馆，还有陈列了多个陶瓷雕塑的陶瓷公园，售卖各种陶瓷制品的陶瓷工作坊等，游客可观看及购买知名的石湾公仔。除此之外，景区内还有九江双蒸博物馆和香云纱博物馆，是了解传统文化的好去处。

现仍有南风灶与高灶两座明代古龙窑，至今仍不定期点火烧窑。因窑口向南，得名「南风」。（图片来源：《亲子王》）

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南风古灶

地址：广东省佛山市禅城区高庙路6号

开放时间： 08:30 - 17:30营业（17:00停止售票）

门票： 成人人民币25元、6岁以下儿童及60岁以上长者人民币12.5元、6岁以下免费。

佛山亲子好去处推介7：石湾无陶手作馆 手把手学习陶艺

难得来到「石湾陶都」，除了用眼睛饱览各样陶瓷作品，当然也得动动双手，跟职人学习拉坯造陶瓷。尽管「南风古灶」内也有DIY工作坊，但店内面积较狭窄，加上假日可能人多需等候。离「南风古灶」约10分钟路程有间「石湾无陶手作馆」，

工作坊于龙翔陶艺工房内进行，环境宽阔。（图片来源：《亲子王》）

本身是陶瓷工房，但亦接受大、小朋友在店内玩陶泥，体验拉坯。导师经验丰富有耐性，手把手带领小朋友创作不同的形状的陶艺作品，如孩子年纪尚幼，亦可以不拉坯简单以陶泥塑造不同公仔。完成后的作品会于工房内以高温烧制，如时间许可大约两星期后可回来上色，或者由职员代上色并邮寄至香港。

一开始每人各分发一坨陶泥感受试玩拉坯。（图片来源：《亲子王》）

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石湾无陶手作馆

地址： 佛山石湾镇街道跃进路29号 （南风古灶特色步行街直走十字路口直行500米）

开放时间：09:30 - 18:30 （建议以微信预约）

收费： 人民币128元 / 双人 （两件作品），如需上色及烧制每件加人民币38元（可代以顺丰到付方式寄到香港）

佛山亲子好去处推介8：安喜曼．元宿 性价比高亲子房

香港至佛山站的高铁班次较少，而且时间上未必契合，所以不少人会选择改道班次较多的广州南站。想找个旺中带静又方便前往各个景点的亲子住宿，位于佛山祖庙澜石地铁站旁的「安喜曼．元宿」便是个不错选择，人均只需人民币100多元，即可入住宽敞的童趣亲子房。房间内有滑梯、帐蓬等玩具，也有大投影屏幕方便播放卡通影片等。

童趣亲子房自带迷你playhouse，有齐滑梯和小千秋等， 较适合2至6岁小朋友。（图片来源：《亲子王》）

酒店顶层的空中花园是打卡热点，设有仿古屋簷模仿坐在屋顶上。酒店提供简单早餐，也附设咖啡店，气氛甚chill。酒店座落在河边，旁边是免费开放的状元文化馆，亦可徒步至新福港新DNA购物中心，购物观光都非常便利。

房间里的玩具放在木地台上，尚算整洁。（图片来源：《亲子王》）

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安喜曼．元宿 （佛山祖庙澜石地铁站店）

地址：佛山禅城区石湾镇街道黎冲东街村7巷11号

房价： 人民币500元起 / 晚（童趣亲子房，备两张双人床，可容纳最多2大2小）

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