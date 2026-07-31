小小博物馆KOL大召集 ｜探索生活中的科学 分享奥妙知识

从每天早上查看天气预报、乘搭交通工具出行，以至餐桌上营养丰富的食物，我们的日常生活中，其实都蕴藏着各种有趣的科学原理。如果您的孩子总是充满好奇心、喜欢探索身边事物、热衷于表达自我，并乐于与他人分享自己的大小发现，那么机会来了！由康乐及文化事务署主办的「小小博物馆KOL」计划，现正展开招募，今年活动将以科学为主题，带领小朋友从生活出发，探索科学在日常中的无限可能。

生活中的科学：从「食、住、行」出发

看似高深莫测的科学，其实与我们的「食、住、行」息息相关。在今次「小小博物馆KOL」的活动中，香港科学馆馆长将化身星级向导，亲自带领小朋友深入探索各种科学的奥袐。从传奇客机「贝茜号」，到未来感十足的自动驾驶技术、让家居变得聪明便利的物联网科技，再到近年备受全球关注的永续饮食概念，馆长都会引领大家深入浅出地拆解各种科学迷思，与小朋友互动交流，满足他们无穷无尽的求知欲！

导赏团将引领小朋友探索未来生活科技的可能性。

小朋友可以体验自动驾驶的魅力。

影响未来的创新发明

香港科学馆「创科廊」汇聚了时代最前线的科研成果，小小博物馆KOL可以一次过饱览跨领域的尖端科技——包括听起来遥不可及却威力惊人的量子科技、彻底改变治疗方式的生物科技、轻巧却坚固无比的先进物料，以及造型百变、功能强大的机械人。透过生动有趣的展品，以及馆长的耐心解说，原本艰涩难懂的学科将会变得充满趣味，绝对能让小朋友大开眼界，开启他们对未来科技发展的丰富想像。

一颗小小的微型晶片如何成就当今电脑的超凡计算能力？小朋友可以一起来认识未来数据主导的世界。

小朋友可观察机械人如何成为我们日常生活之中的好助手。

感受超乎想像的AI潜力

人工智能（AI）是现今热话，更是小朋友的最佳创意伙伴。在「人工智能厅」中，小小博物馆KOL将会打破传统框架，亲身体验AI与艺术的完美融合。在馆长引导下，小朋友将会获得前所未有的互动体验，深入了解AI的强大功能：除了能与AI合作挥洒灵感，共同创作出独一无二的数位画作；还能拍摄个人头像，在AI的辅助下闯进数位世界；更有机会与聪明绝顶的AI系统来一场精彩对弈，展开脑力大激斗。透过趣味十足的互动，小朋友能感受人工智能的无限潜力！

小朋友可向「AI猜拳大师」挑战「包、剪、揼」竞技游戏。

小朋友可利用AI创作出专属画作。

学习表达技巧 成为科学达人KOL

除了吸收丰富的科学知识，小小博物馆KOL更有机会学习如何生动地将所学向大众展示。是次活动特别邀请知名教育频道主持人亲身传授秘技，重点讲解演说及表达技巧，教导小朋友如何自信地面对镜头、组织内容，轻松抓紧大众眼球！

完成活动可获「小小博物馆KOL」证书

完成活动后，小朋友可以在社交媒体发布帖文分享活动体验或所见所闻，若达成任务要求，将获得金、银或铜奖电子证书；若提交短片分享科学知识，更有机会获选成为「小小博物馆KOL大使」，接受进阶培训，并于年底博物馆盛事亲身向大众讲解科学原理，体验真正成为KOL！

于2025-26或2026-27学年就读小三至小六年级的学生，在2026年8月10日（中午12时正）或之前填妥网上参加表格，即有机会参加「小小博物馆KOL」活动，费用全免，完成活动任务后，可获电子证书。各位家长，马上为小朋友报名，让他们在知识的舞台上发光发亮吧！

立即报名：https://try.ohpama.com/how_to_register/

更多详情：https://www.museums.gov.hk/kol

