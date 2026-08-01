师生卸下压力大玩「枕头大战」 睡衣与笑声走进校园重新充电｜颜铠铭校长随笔

在日常校园生活中，孩子们总是穿着整齐校服、坐姿端正、专注学习。然而，每年一次的「枕头大战」，却让校园瞬间变成欢乐的海洋。平日认真的孩子们换上色彩缤纷的睡衣，抱着自家枕头和被子，与同学分成两队展开「激战」。整个校园充满纯粹的笑声与欢呼，仿佛把家里的温馨童真带进学校。

卸下压力 回归纯真

在紧凑的学习压力下，孩子们承受学业与期望的负担。「枕头大战」让他们穿上睡衣的那一刻，卸下「乖乖仔」和「模范生」的包袱，回归最放松的孩童状态。这不止是一场游戏，更是一次心灵喘息、重新充电的机会。

（图片来源：通德学校）

枕头大战的深层意义

枕头大战看似混乱有趣，实则是一堂生动的社交与情绪教育课。孩子们分成两队，利用枕头进攻、被子防守，需要体力、策略与合作。他们学会清晰沟通、分配角色、团队协作和即时支援。当同学跌倒时，大家会立刻扶起关心，培养难能可贵的同理心与互助精神。

（图片来源：通德学校）

游戏虽有胜负，但最宝贵的是无论输赢，大家都满头大汗、相视大笑。这让孩子明白「过程比结果更重要」，学会以豁达心态面对竞争与挫折，享受努力本身的快乐。

做孩子的玩伴

许多家长听到这活动，先是惊讶，随后会心一笑，甚至说「我想加入大战！」这反映现代亲子关系常见的现象：家长习惯当「指挥官」和「监督者」，互动容易变得严肃紧绷。

孩子最渴望的，往往不是无所不知的导师，而是一个能一起疯狂大笑的「玩伴」。枕头大战提醒我们，优质亲子关系需要全身心陪伴。

（图片来源：通德学校）

在家实践很简单：找个周末晚上，关掉手机电视，全家来一场小型枕头大战或游戏之夜。父母主动加入，不仅释放压力，更让孩子感受到被接纳与爱的温暖。这种肢体互动与无条件陪伴，比任何物质奖励或补习都更能滋养孩子心灵，建立深厚情感连结。

（图片来源：通德学校） ​

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家校信任 共育快乐成长

学校不止是传授知识的地方，更是孩子体验生活、建立人际关系的温床。「枕头大战」这类打破常规的活动，需要家长理解与支持。家长放心让孩子参与，正体现对学校的信任，这种家校互信是共同扶持孩子成长的最强大力量。

（图片来源：通德学校） ​

一场枕头大战虽然短暂，却能留下快乐记忆、正面人际感知和家庭温暖的体会，将陪伴孩子走得更远。教育从不局限于书本和课堂。有时，一次放肆大笑、一个温暖拥抱，其力量远胜千言万语。

通德学校颜铠铭校长

学生称呼为颜色笔校长，深信教育可让孩子变好，孩子可让世界变好，每个孩子都值得被看见。积极推动「森林课程」及「校园关爱文化」，愿每个孩子在成长旅途上绽放异彩。

通德学校颜铠铭校长（图片来源：受访者提供）

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