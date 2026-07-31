李元元帮妹妹李斐斐拣歌瑞特国际幼稚园推行EYFS课程 探究式学习培养自主学习精神

幼稚园｜李灿森与太太梁志莹（Sophia）的两位女儿李元元Lucy和细女李斐斐Sucy，鬼马可爱，深受网民喜欢。转眼间，李元元已8岁，9月份将升做读小三，不止考获全班第一，更极具钢琴天分，早前更于公开活动中表演。而3岁的妹妹李斐斐Sucy亦已到了入读幼稚园的年龄，昨日（30日）妈妈就于社交平台分享，已为妹妹李斐斐Sucy选定玛歌瑞特国际幼稚园（MAGART International Kindergarten）。

李斐斐Sucy做K1生 入读玛歌瑞特国际幼稚园

李元元Lucy与妹妹李斐斐Sucy的可爱互动备受网民关注，粉丝们关注将于9月做K.1生的Sucy将会选择哪所幼稚园。为帮妹妹挑选最合适的校园，「宠妹狂魔」的Lucy特别亲自陪同妹妹一起走访多间学校参观，体验幼稚园生生活。昨日（30日）妈妈于社交平台发帖，指在细心的「小妈妈」Lucy协助下，最终在众多学校中为Sucy选定了玛歌瑞特国际幼稚园（MAGART International Kindergarten）：「最尾帮妹妹拣咗呢间幼稚园，又试吓新嘢，身边冇朋友读过，不过参观过佢嘅校园感觉好似几好，希望妹妹读得开心，我谂佢应该都会好开心」。究竟这所幼稚园有何吸引之处？

玛歌瑞特国际幼稚园于港九新界均设有多间校舍，包括太古康怡、黄埔及粉岭分校，由于姐姐李元元现就读太古沪江小学，故网民估计李斐斐将入读太古分校，方便接送，亦让两姊妹能有更多时间互相陪伴。

课程特色1：优化英国EYFS + 探究式学习

玛歌瑞特国际幼稚园采用优化的英国早期基础教育体系（EYFS, Early Years Foundation Stage），并深受意大利瑞吉欧教育理念（Reggio Emilia Approach）及探究式学习（Inquiry Approach）启发。课程涵盖个人与社会情感、语言沟通、数学逻辑、体能发展及艺术表达等七大领域。学校深信孩子拥有「一百种语言」，鼓励幼儿透过游戏、主题探索与动手实践，主动思考及发现问题，培养解难能力与自主学习精神，成为主动学习者。

（图片来源：IG@magartkg）

课程特色2：小班教学与沉浸式双语环境

学校推行小班教学，透过沉浸式英普双语教学，每班将有一名普通话和一名英语老师，让孩子从小在自然真实的双语环境中沟通交流，建立扎实的语言能力。

每班将有一名普通话和一名英语老师，让孩子从小在自然真实的双语环境中沟通交流，建立扎实的语言能力。（图片来源：玛歌瑞特国际幼稚园）

课程特色3：多元教材开启无限可能性

学校为开启孩子的无限可能性、激发他们的创造力和逻辑思维，将提供来自英国、澳洲及其他外国国家的教学资源，如蒙特梭利玩具、奥福音乐玩具、小肌肉玩具等等，引导孩子学习、探索、发现、想像及表达，从玩乐中成长。学校于每年6、7月都会举办开放日及Summer Camp，家长可带小朋友去亲身体验校园生活。

（图片来源：IG@magartkg）

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小一派位成绩亮丽 为一条龙联系学校

至于家长们最关注的升小成绩，除了有学生入读姐姐李元元的沪江小学，有近40%学生考入多所著名直私小学，如圣士提反书院附属小学、香港浸会大学附属学校王锦辉中小学、保良局蔡继有学校、圣保禄学校（小学部）、港大同学会小学、民生书院小学等，香港嘉诺撒学校、轩尼诗官立小学等亦是毕业生心水之选。而学校与百卉九江书院、韩国国际学校（国际部）为一条龙联系学校。

玛歌瑞特国际幼稚园康恰分校（图片来源：玛歌瑞特国际幼稚园校网）

玛歌瑞特国际幼稚园

地址：鲗鱼涌康盛街16号康怡花园

班级：学前适应班（PN）、幼儿班（K1）、低班（K2）及高班（K3）

学费：设有半日班及全日班，全日各级全年学费 约$80,080（分11期）、半日各级约 $52,503（分11期）（教育局资料）

查询：2786 9152 / www.magartedu.com

资料及图片：IG@magartkg、Threads@lucy.is.good

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