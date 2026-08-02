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港生每日学习逾9小时 睡眠时间少于国际标准 睡眠不足对孩子成长3大影响

亲子
更新时间：12:10 2026-08-02 HKT
发布时间：12:10 2026-08-02 HKT

亲子热话｜香港学童课业沉重，随时比大人返工还要忙。最近有研究指出，本港学生整体日均学习时间超过九小时，而高强度的学习变相缩短睡眠时间，结果显示整体学生日均睡眠仅7.6小时。家长应正视孩子作息时间，于生长黄金期睡眠不足，会对成分带来3大影响。

亲子热话｜港生每日学习逾9小时  睡眠时间少于国际标准

香港研究协会5月访问了1,079名家长及中学生，结果显示本港学生整体日均学习时间超过九小时（在校约6.4小时、课后处理课业达3.1小时），课时水平明显高于经济合作暨发展组织（OECD）的平均线。

高强度学习会影响睡眠。（AI生成示意图）
高强度学习会影响睡眠。（AI生成示意图）

高强度的学习环境直接压榨了休息空间，整体学生日均睡眠仅7.6小时，比美国疾病控制及预防中心（CDC）的建议水平少约一小时。数据更反映出「越高年级睡越少」的隐忧：中学生平均只睡7.1小时，小学生及幼稚园生则分别只有7.8小时及8.2小时。专家提醒，长期睡眠不足会削弱专注力，更会影响身心发育与情绪健康。

睡眠不足对孩子成长的3大影响

睡眠并非单纯的「休息」，而是儿童与青少年大脑发展和身体发育的关键生理过程。长期处于睡眠不足或睡眠质素差的状态，将对孩子的成长造成深远的负面影响。

1. 阻碍生长荷尔蒙分泌 影响身高与免疫力

儿童生长荷尔蒙的分泌高峰主要集中在夜间深度睡眠阶段（尤其是晚上11时至凌晨2时）。若孩子长期熬夜或睡眠不足，生长荷尔蒙的分泌量会大幅减少，直接影响骨骼发育与身高增长。此外，睡眠不足还会削弱免疫系统功能，使孩子更容易患上感冒、流行性感冒等，恢复期亦会延长。

睡眠是否充足，会直接影响身高！（AI生成示意图）
睡眠是否充足，会直接影响身高！（AI生成示意图）

2. 削弱记忆力与专注力 引致「越学越差」恶性循环

大脑在睡眠过程中会进行资讯整理与记忆巩固。睡眠不足会直接损害大脑前额叶皮质的功能，导致孩子在课堂上出现注意力不集中、反应迟钝、逻辑思维与理解能力下降等问题。很多家长希望透过延长学习时间来提升成绩，却不知缺乏睡眠反而令学习效率大打折扣，最终陷入「学习时间长 → 睡眠不足 → 成绩下滑 → 再加长学习时间」的恶性循环。

睡眠不足会直接损害大脑前额叶皮质的功能，导致孩子在课堂上出现注意力不集中、反应迟钝。（AI生成示意图）
睡眠不足会直接损害大脑前额叶皮质的功能，导致孩子在课堂上出现注意力不集中、反应迟钝。（AI生成示意图）

3. 引致情绪不稳与心理健康危机

慢性睡眠不足会严重干扰大脑中调节情绪的神经递质平衡，使孩子更容易出现焦躁、易怒、抑郁及冲动行为。研究显示，长期欠缺充足休息的学生，承受抗压能力显著降低，社交关系亦较容易出现紧张状况。严重者甚至可能增加患上儿童及青少年焦虑症或抑郁症的风险。

长期睡眠不足或会引致孩子更容易出现焦躁、易怒、抑郁及冲动行为。（AI生成示意图）
长期睡眠不足或会引致孩子更容易出现焦躁、易怒、抑郁及冲动行为。（AI生成示意图）

3个减压与作息建议

  1. 合理安排时间：与孩子一同制定每日作息时间表，鼓励「高效学习」而非「延长课时」，避免课后活动与补习过度挤压休息时间。
  2. 营造睡前仪式感：睡前一小时切断所有电子产品（手机、平板电脑），避免蓝光抑制褪黑激素分泌，也可透过听轻音乐或阅读纾缓心情。
  3. 关注心理压力：多关注孩子的心理情绪，适时予以鼓励与倾听，帮助孩子释放学业压力，建立健康的睡眠观念。
睡前一小时切断所有电子产品，可跟孩子讲睡前小故事，放松身心更易入睡。（AI生成示意图）
睡前一小时切断所有电子产品，可跟孩子讲睡前小故事，放松身心更易入睡。（AI生成示意图）

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