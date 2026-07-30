暑假活动安排规划谨守3原则：放空留白、参与选择、探索了解｜高主教书院前校长杨世德专栏

暑假不是「第二学期」，而是孩子调整节奏、重新认识自己的契机。父母规划时，与其把日程填满，不如把握三个核心：留白消化、尊重选择、鼓励探索，让假期真正成为成长的养分，而非压力的延续。

暑假活动规划原则1：日程留白 给消化与反思的空间

活动安排切忌排到密密麻麻。请先把体艺课程、展览或亲子体验等重点项目标进日历，然后刻意「留白」几个缓冲时段 —— 让孩子能整理所学、写写日记或单纯发呆休息。过度密集只会消磨期待感，孩子失去掌控力，内化效果也大打折扣。留白放空，才是学习沉淀的关键。

暑假活动规划原则1：日程留白 给消化与反思的空间（AI生成示意图） ​

暑假活动规划原则2：子女为本 把选择权交还孩子

规划起点应是「孩子想要甚么」，而非「别人家学了甚么」或「我觉得你该补甚么」。父母可搜集体育、艺术、科学、社区服务等多元选项，每周让孩子从中择一，连上课形式都参与讨论。当孩子有决策权，内在动机自然被点燃，孩子会从「被安排」转为「我选择」，投入深度截然不同。

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暑假活动规划原则3：放松与自我探索

暑假的价值不该只用成绩或证书衡量。鼓励孩子尝试新兴趣 —— 手作、涂鸦、户外观察、社区 / 文化区漫步，更要容许独处与自由玩乐。在没有「目的」的时间里，孩子才有机会听见自己的声音，摸索「我是谁」、「我喜欢甚么」。放松不是浪费，而是认识自己的必经之路。

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具体执行要诀：倾听、多元、弹性作息

报名前，请先听孩子喜欢或犹豫的原因 —— 怕累、怕陌生，还是担心跟不上？用同理代替否定，再给清楚但不强逼的建议。活动内容尽量多元：体育练体能与自信，艺术提升表达与美感，科学满足好奇，义工培养同理心。作息上维持起床、用餐、睡觉的基本规律，但容许弹性；上午安排体能或专注学习，下午则以静态阅读或休息交替，动静分明，孩子更有安全感及掌控感。

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暑期作业与亲子互动：固定时段、正向关怀

作业建议每天设定一小段固定时间完成，完成即停，强调「做够就好」，避免零散地塞满整天。剩余时间全数归还孩子自行运用。亲子互动上，请多问「你觉得怎么样」，少问「学到甚么」；多给具体赞赏，少挑剔结果。遇困难时，一起商量解法，而非直接代劳。把暑假视为关系加温的黄金期，让孩子感受到支持及关心而非管控。

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结语：暑假是孩子与自己的约会

当父母以子女需要为中心，兼顾放松、学习与探索，暑假就不再是等待开学的空白档，而会成为孩子更了解自己、也更愿意与家人同行的珍贵旅程。这份从容，正是给孩子最好的礼物。

高主教书院前校长杨世德

曾任高主教书院校长，任内大幅提升学校成绩至Band 1A，对中小学升学策略素有研究；本身亦是前香港手球代表队及羽毛球青年军成员，现任多间学校校董并担任香港岛校长联会荣誉会员部执委。

高主教书院前校长杨世德

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