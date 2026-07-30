荃湾西如心酒店自助餐买一送一 暑假设家庭套票人均$371叹晚餐+免费玩可乐主题户外泳池设施｜亲子优惠

天气这么热，遇上好天气就想玩水消暑！想舒舒服服跟小朋友躺平一天，就要入手荃湾西如心酒店的家庭套票连池畔健身通行证，以优惠价吃全新可乐主题限定自助餐，又可以免费畅玩户外泳池设施，今日（30日）还有自助餐买一送一优惠，亦有优惠家庭套票，人均低至$371就可玩足一天！即睇自助餐优惠详情与快抢连结。

督子优惠｜荃湾西如心酒店可乐主题限定自助餐买一送一

荃湾西如心酒店Café Circles餐厅于今个夏天联乘经典汽水品牌，推出全新「C for Chill」可乐主题限定自助餐，厨艺团队将可乐融入创意菜式中，炮制出如可乐风味脆皮猪手、可乐姜汁炖牛腩及可乐豉油鸡；甜品亦丰富滋味，包括青柠可乐芝士蛋糕及云呢拿可乐意式奶冻。自助晚餐更有海胆、红虾剌身、即席片皮鸭，每位更可享半只法式焗龙虾呢！

（图片来源：KKday）

小朋友就要留意「自调特饮区」，可尽情发挥创意将可口可乐®、雪碧®、芬达®橙味汽水或玉泉忌廉梳打作基底，配搭蓝橙皮糖浆等，调制成专属你的夏日特饮，尽兴打卡畅饮。

（图片来源：KKday）

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同期还有家庭套票连池畔健身通行证优惠，可享用自助晚餐之余，亦有泳池及健身室设施通行证，可到换上「C for Chill」可乐主题布置的户外游泳池畅玩，池畔更有经典造型太阳伞、经典可乐汽水樽及缤纷泳池浮圈，可以边玩边打卡，畅快又写意！

（图片来源：KKday）

【快闪优惠｜买一送一】自助午餐

用餐时间：12:00-14:30

优惠：

．星期一至五HK$526/2位，平均HK$263/位（原价HK$482/位）

．星期六、日及公众假期HK$658/2位，平均HK$329/位（原价HK$603/位）

（已包括加一服务费）

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【快闪优惠｜买一送一】自助晚餐

用餐时间：18:30-21:30

优惠：

．星期一至四HK$946/2位，平均HK$473/位（原价HK$867/位）

．星期五至日及公众假期HK$994/2位，平均HK$497/位（原价HK$911/位）

（已包括加一服务费）

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【独家优惠｜家庭套票】自助晚餐连池畔健身通行证

用餐时间：18:30-21:30

优惠：

．星期一至四HK$1113/3位，平均HK$371/位（原价HK$867/位）

．星期五至日及公众假期HK$1161/3位，平均HK$387/位（原价HK$911/位）

（已包括加一服务费）

*家庭套票优惠每组包含2成人1儿童自助晚餐及池畔健身通行证

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【独家优惠｜低至7折】自助午餐

用餐时间：12:00-14:30

优惠：

．星期一至五成人HK$351/位・长者HK$287/位・儿童HK$223/位

．星期六至日及公众假期成人HK$439/位・长者HK$367/位・儿童HK$287/位（特别日子除外）

（原价HK$482起/成人，HK$394起/长者，HK$306起/儿童）

（已包括加一服务费）

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【独家优惠｜低至65折】自助晚餐

用餐时间：18:30-21:30

优惠：

．星期一至四成人HK$591/位・长者HK$426/位・儿童HK$329/位

．星期五至日及公众假期成人HK$621/位・长者HK$456/位・儿童HK$374/位（特别日子除外）

（原价HK$867起/成人，HK$625起/长者，HK$482起/儿童）

（已包括加一服务费）

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优惠详情：

优惠期（预订期）：2026年7月30日15:00至8月5日23:59

使用日期：2026年7月31日至8月31日

用餐地址：香港荃湾杨屋道8号荃湾西如心酒店9楼CaféCircles

用餐时间：自助午餐12:00-14:30；自助晚餐18:30-21:30

*消费满HK$500享3小时免费代客泊车服务

*此兑换餐券不能与任何其他促销优惠、折扣或礼品券同时合并使用

池畔健身通行证使用须知：

．当日约下午2时于CaféCircles接待处换领手带（每条限一人使用，遗失或损毁恕不补发）；

．手带将标示使用日期，进场时请向泳池／健身室职员出示；

．夏日通行证须与自助晚餐于同一日期使用；

．付款确认后不设更改、取消或退款；如泳池关闭，只退还通行证费用，自助晚餐费用恕不退还；

．夏日通行证不可单独购买，须连同同日自助晚餐一并订购。

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