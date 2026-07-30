家长如何培养+善用数位创作 教小学生应用AI展现无限潜能｜《亲子王》新一期精选

1968年，普普艺术之父Andy Warhol在展览的画册上留言：「未来，每个人都会成名15分钟。 」这个「15分钟成名」 的未来，霎眼就在当下。一部智能手机、掌握使用AI，小学生已可拍片成为KOL，又或利用AI制作高水准短片，一鸣惊人。这种社会现象已是生活日常，家长面对一日千里的进化，可以听取教育心理学家及小学校长的意见，为孩子把关，也可以跟得奖学生学习，了解如何应用AI，让科技成为亲子间的桥梁，共享数位时代新视野。

乐善堂梁黄蕙芳纪念学校 夺AI影片大赛双料殊荣

小学校园的AI创作已经蔚然成风，一班小学生更善用不同AI平台创作影片。近期的「AI启导创意影片大赛」中，来自乐善堂梁黄蕙芳纪念学校的三位同学： 升小五的黄俊皓、卢卓言及升小六的刘卓恒，凭借以「东涌炮台」为主题的短片，连夺小学组冠军及「最佳Prompt大师奖」，他们打破「死背历史」的沉闷，利用创新科技诉说香港的动人故事。一切源于这支冠军队伍在人文科课堂上，对东涌炮台产生了浓厚兴趣开始。卢卓言说东涌炮台见证了香港由海防重镇蜕变成现代城市的历程，得奖片段中，提到清代水师抵御海盗的历史就极具画面感。为了这短短一分多钟的影片，同学们做足准备功夫。刘卓恒指出，他们深入研究了道光年间海防、水师驻守及海盗出没的背景，

来自乐善堂梁黄蕙芳纪念学校的（左起）刘卓恒、黄俊皓、卢卓言共同发挥创意，勇夺两大奖项。（图片来源：受访者提供）

来自乐善堂梁黄蕙芳纪念学校的（左起）刘卓恒、黄俊皓、卢卓言共同发挥创意，勇夺两大奖项。（图片来源：受访者提供）

图画先行 活用镜头语言

另一决赛入围队伍坪石天主教小学近年同样积极推动AI影片创作。负责带领该校同学参赛的周成海主任（周Sir）坦言，小学生很难一下子写出复杂的prompt来生成影片，因此他会要求学生做资料搜集，先找出合适的「参考图」并进行修改或重整，才进入生成影片的步骤。「只要落了参考图，角色就能保持一致，学生也可以少写很多指令，挫败感自然大减。」

（左一）坪石天主教小学周成海主任（图片来源：受访者提供）

寻找荃湾小确幸 小学生拍出邻里情

在AI创作年代，有班小学生选择拿起摄录机，亲自拍下关于荃湾的小确幸。中华基督教会全完第一小学联同南丰集团「约好学院」进行了一项名为「120个微笑小确幸」的社区企划。一班高小学生化身「社区观察员」，走进荃湾的大街小巷，亲自采访了120位街坊。要完成120条短片，对小学生来说绝对是一项艰巨任务。负责带领企划的中华基督教会全完第一小学张展鹏老师（张Sir）说，起初向学生宣布要拍摄百多条影片时，他们都相当惊讶。学校安排了四堂基础训练，由资深传媒人及KOL教授拍摄技巧、机位运用，以至主持及采访技巧。



（左起）南丰集团市务及传讯部副总经理林碧茵小姐、何芊悦、中华基督教会全完第一小学张展鹏老师、张雅乔。（图片来源：受访者提供）

郭文钊校长 与其禁止 不如陪伴

积极推动AI教育的中华基督教会基法小学郭文钊校长，对现今很多孩子都有一个「KOL梦」，郭校长笑言不反对，每个年代的孩子都有自己的梦想。「从前的孩子渴望成为偶像明星，时代变迁，梦想同时改变亦属正常，但不要只看见KOL的表面光环，还要看背后的付出与能力。」

（图片来源：受访者提供）

中华基督教会基法小学郭文钊校长（图片来源：受访者提供）

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「大师兄」张小伦：培养孩子逆境韧性「要赢先要学『输得起』。」

香港剑击队近年在国际体坛屡创佳绩，全城掀起一股前所未有的「剑击热」。作为昔日港队的「大师

兄」，前钝剑代表张小伦（Shawn）见证着这项运动由冷门小众走向街知巷闻。如今，他卸下港队战衣转换赛道，成为剑击学校的创办人与教练。「大师兄」在课堂上教导孩子的不止是技术，还有从比赛、历练中累积得来的人生哲学：「要赢，先要学识『输得起』。」

（图片来源：《亲子王》）

亲子美味暑假 4大推介

难得放暑假，小朋友不用挨学校饭餐，家长也不用早起为子女准备午餐盒，是时候一家人外出玩乐兼食餐好！这次精选了四大亲子美食，食物与环境俱优质，小朋友更可边玩边食，绝对是暑假聚会好选择！

（图片来源：《亲子王》）

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