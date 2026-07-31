「NStudio同心‧共创‧护国安」国安推广计划书比赛 发挥青少年创意 同心守护国安

六年前，香港特别行政区公布实施《香港国安法》，借以提高全民国家安全意识，同时培养国民身份认同，成为保障｢一国两制｣行稳致远的重要里程碑。本年度警务处国家安全处（国安处）推出「NSynergy国安互动‧主动‧齐行动」活动，将「国家安全 人人有责」讯息广传社区，其中「NStudio同心‧共创‧护国安」国安推广计划书比赛更鼓励年青人发挥创意推广国家安全。

荣真鼓队及机械人以击鼓表演为颁奖典礼揭开序幕。

保安局局长邓炳强致开幕辞。

警务处国家安全处处长江学礼颁奖予得奖学生。

国家安全动漫系列《安仔与熊仔》中的两位主角神秘现身表演话剧。

「NStudio同心‧共创‧护国安」国安推广计划书比赛由国安处主办、保安局、民政及青年事务局、香港教育工作者联会（教联）及星岛新闻集团协办，分为小学组、初中组、高中组及青少年制服团队组。小学组的主题为国安纪念品创作推广，而初中组、高中组及青少年制服团队组则以国安宣传推广计划为目的。参赛者在首阶段需就推广国家安全的20个重点领域撰写具创意的计划书，入围第二阶段的队伍则需提交作品短片，而进入决赛的队伍需准备演说。大会亦会在各个阶段为参赛队伍举办工作坊，提供相关技巧训练。

比赛于去年12月展开，来自约80间中小学共超过320位师生，加上16支制服团队，组成154组参赛队伍竞逐冠、亚、季军及优异奖，冠亚季军的指导老师同时亦获得优秀指导老师奖；除以上奖项外，大会亦为各组别设有最佳国安计划书短片制作奖、最佳计划书简报奖、最具创意奖、最有效推广国安计划书奖、最佳科技应用奖、我最喜爱的国安推广计划书奖及最积极参与奖。经过以社会贤达、国安教育地区导师、教联成员及警务处代表组成的评审团作出遴选后，各奖项均已名花有主，并于6月23日假东九龙文化中心剧院举行颁奖典礼。

「油天海泓安喵队」以「国安猫」盲盒获小学组冠军。

「油天海泓安喵队」以「国安猫」盲盒获小学组冠军

来自油蔴地天主教小学（海泓道）的「油天海泓安喵队」（成员：周楺浠、刘峻滔、廖凯乔及麦梓乐），凭借作品「国安猫」盲盒夺得小学组冠军及最佳国安计划书短片制作奖，而指导老师谢淑意亦同时获优秀指导老师奖。「油天海泓安喵队」认为香港猫文化深入民心，众多猫店长在香港亦备受欢迎。加上利用吉祥物宣传能获得巨大成效，团队决定选用近年大行其道的盲盒玩具设计，并将国家安全5大要素配合香港文化特色，设计出5款「国安猫」及20个国家安全领域卡片；同时看准盲盒玩具的隐藏版设计出特殊款式安安熊猫。团队建议需答对十条国安相关的问题才能获得一个盲盒，卷起新一股玩具热潮之余，亦可让更多人了解国家安全知识。

「Jet 4 Holiday」透过问卷掌握年青人最受欢迎的游戏，将之结合成「Unlock the Mysteries of National Security」。

Unlock the Mysteries of National Security

揉合派对游戏与虚拟实境

圣保禄学校（中学部）的团队「Jet 4 Holiday」（成员：许子瑜、郭心栭、麦萃雅、冯薪颖）以虚拟世界的逃脱游戏作卖点，玩家需要拆解有关国安的谜题才能成功逃脱。游戏中更设有互动交流区，助玩家之间的交流与合作，协助有需要的玩家。「Jet 4 Holiday」亦建议举办嘉年华活动吸引新玩家加入，成功招募新玩家在游戏中更可享有额外奖赏。

每星期排行榜前列的玩家将可以进入决赛，进行剧本杀游戏一决胜负，并由官方代表担任评判。「Jet 4 Holiday」更建议透过在社交平台播放预售，并入校及到社区中心派发传单作宣传吸引玩家。

「Jet 4 Holiday」除获得初中组冠军外，亦同时获得「最佳计划书简报奖」，吴谦来老师同时获得优秀指导老师奖。

「国安Teen才」集中推广文化安全与生态安全。

「国安Teen才巴士」及「国安Teen才嘉年华」

流动式宣传结合嘉年华

博爱医院历届总理联谊会梁省德中学「国安Teen才」（成员：吴佳艳、丁静雯、郑家乐）建议推出「国安Teen才巴士」巡游港九新界，以推广国家安全知识。巴士上层主要宣传文化安全，期间会透过「香薰包工作坊」认识中药香料文化；而「驴打滚工作坊」则以制作该款北京传统宫庭点心，有助了解驴打滚的由来以至中国饮食文化；而巴士下层则展示各种濒临绝种的海洋生物的资讯，让学生掌握生态安全的重要性。

另外团队亦建议在各区举办「国安Teen才嘉年华」，由中学生设计国家安全摊位，参观者可透过收集印章换取礼物。「国安Teen才」最终获得高中组冠军，指导老师刘淑贞及吴慧芬同时获得优秀指导老师奖。

个人资料问题备受关注，「国安小护卫」冀以「全城国安小卫士网络安全行动日」推广相关资讯。

网骗花招千百变，冷静查证先至掂！

推动全城宣传 保障个人私隐

来自荃湾区少年警讯的刘佳欣以「国安小护卫」名义参赛，获得青少年制服团队组冠军。刘佳欣建议在香港各区举办「全城国安小卫士网络安全行动日」为目标，让不同年层阶层一同参与宣扬网络安全讯息与保护个人资料的重要性，将正确资讯与安全意识传播到网络上，不单止在线下推动国安教育，更希望将正确资讯传播到线上。其指导老师刘秉璋则获得优秀指导老师奖。