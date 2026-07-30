下雨天还书弄湿书角港妈被公共图书馆罚款$37.2 网民一建议避免损坏公物 附「重置费」定义

亲子热话｜相信不少大、小朋友都曾到公共图书馆借阅图书，过期还书、遗失图书固然要罚款，原来还有一种「重置费」需罚钱。一位港妈于Threads上发「警世post」提醒其他网民，指自己于下雨天去公共图书馆还书时，因图书内页遭雨水弄湿，被图书馆管理员收取「重置费」，指自己今次「买了教训」，日后会小心保护公物呀！

公共图书馆｜下雨天还书弄湿书角港妈被罚款$37.2：「以后会包好图书」

港妈表示「事缘今天出门前1分钟原本没有下雨的，怎料落到楼下行到街上就即刻落大雨。行到图书馆交还图书时， 职员看到其中一本湿到内页，要求提交重置费，我以免有任何争执，没有什么辩论，便交了30几蚊。」她指：「今次是一个大教训，以后还图书一定要用胶袋包好。」同时提醒大家；「最近大家还图书记得一定要先用胶袋袋起图书！！！ 同埋要包很妥当啊！」

公共图书馆｜下雨天还书弄湿书角港妈被罚款$37.2：「以后会包好图书」（AI生成示意图）

不少网民明白港妈这次是无心之失，「虽然你冇心，都有啲惨，但有冇落雨都好，我觉得图书馆借嘅书最好都系用个袋装住佢好啲，等于你借书时都唔会想睇一本霉霉烂烂嘅书，大家一齐爱护公物，也有网民指系「图书馆要买过本书，再重新包装成精装本，好高成本㗎！」港妈感谢大家体谅其处境，指自己「以后都不敢徒手拎图书了，以后借书和还书都会将图书放入胶袋先。」

港妈于下雨天到公共图书馆还书，但由于书角被雨水弄湿，而被罚款$37.2「重置费」。（图片授权：Threads）

亦有网民提供一个简单方法，便可避免下雨天还书弄湿书本致被罚款。「其实可以网上续借，雨天真系冇必要急住去还书。虽然唔贵」，而港妈亦感谢建议，但可惜已续借最后一次，「不想拖这么久，出门前无落雨，但突然落雨唔想企系度等停雨。」港妈这次「30几蚊」的教训，提醒其他妈妈，别为急著为孩子还书而弄污、弄湿公物，亦要教小朋友好好爱惜公物呀！

（图片来源：Threads）

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除了港妈，原来有不少人都不知道「重置费」的定义。根据香港公共图书馆「各项收费」内指出，列出一有项「关于遗失或损坏图书馆资料」，指出「外借图书馆资料有所遗失或损坏，须缴付足以重新添置该等物品或包含该等物品的整套图书馆资料的费用，另加一笔上述款项20%的附加费。」，如需罚款，将可以转数快或内地电子钱包付款。

资料来源：Threads

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