戒走拖延症与失控 双管齐下破解3大教养黑洞｜儿童游戏治疗

在我的游戏治疗室里，前来求助的家长中，占据头三位的教养难题永远是：「孩子做事总爱拖延」、「缺乏自律主动性」及「动辄情绪失控」。为甚么这些状况会如此频繁地出现？这到底是孩子的通病，还是我们用错了应对方法？今天，我们就从儿童心理学与脑科学的角度，一起拆解这三大痛点。

黑洞1：拖延症 ── 焦虑与缺乏信心的「防御机制」

许多家长以为孩子拖延是因为懒，但在临床心理学上，拖延往往是焦虑的一种衍生表现。这不是小朋友故意对抗，而是他们对任务感到厌烦、对失败产生恐惧，或是面对过高的自我期望时，大脑本能选择逃避的心理现象。

（AI生成示意图）

教养破局法：

拆解任务（Chunking）：巨大的任务会让孩子的大脑当机。试着将大目标分解成「小而美」的微型任务。例如，不要说「去温习数学」，而是说「我们现在只做这三道题」，降低启动的心理门槛。 视觉化时间管理：孩子对抽象的时间数字不敏感，家长可以善用「沙漏」或「视觉化计时器」（如红盘倒数时钟），与孩子玩「专注15分钟、休息5分钟」的限时破关游戏，提升专注效率。

黑洞2：不自律 ── 前额叶未发育成熟的正常现象

「自律」是指在没有外部监督下，主动控制行为以达成目标的能力。但儿童的大脑前额叶（负责控制冲动与规划）仍在发育中，自律需要透过后天的「环境架构」来逐步练习。

（AI生成示意图）

教养破局法：

环境预防，减少诱惑：与其不断考验孩子的意志力，不如主动创造一个「低干扰环境」。温习时，书桌上只放当科的书本，将玩具、电子产品移出视线范围。 用「仪式感」建立规律：自律源于习惯。家长可以和孩子一起绘制「每日放学Checklist」（如：洗手、吃茶点、做功课），透过反复执行相同的流程，让自律行为变成大脑的肌肉记忆。

黑洞3：情绪失控 ── 理智脑断线的「警戒模式」

当孩子大发雷霆或哭闹不止时，他们的大脑正处于发达的「边缘系统（情绪脑）」主导状态。此时，负责理性思考的「前额叶（理智脑）」已经暂时断线，盲目的训斥只会火上加油。

（AI生成示意图）

教养破局法：

家长充当「情绪解码器」：当孩子情绪来袭，家长不要急于判断对错，先陪伴他们指认情绪：「你现在是不是觉得很挫败 / 很委屈？」用文字协助孩子理解心里的怪兽，理智脑才会开始重新运作。 让身体降温的「魔法呼吸」：愤怒时呼吸会变浅快，大脑会误以为处于危险中。家长可以抱着孩子，一起做「吸气四秒、呼气六秒」的深呼吸练习。透过缓慢呼气，激活副交感神经系统，传递安全讯号，心跳与大脑便能逐渐恢复冷静。以上都是一些经验之谈，希望能协助家长应对不同情况。

袁志枫Jack 儿童游戏治疗师

一位在职爸爸，希望透过游戏治疗的方法令家长们轻松在家教育小孩。「家」 是教育的起步点，如能在小朋友成长早段介入，往后就能轻松管教。家长和小朋友的误会往往是大家频率sync不到所致，我会透过这平台让大家重新认识你的小孩。

袁志枫Jack 儿童游戏治疗师

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