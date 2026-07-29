拔萃女小学2027/28小一入学申请 每年3000人争144个学位 附报名/申请/面试详情｜小一入学

备受女生家长欢迎的传统私立女校拔萃女小学（Diocesan Girls' Junior School，简称DGJS）凭借优秀的学术传统与全人发展教育理念，加上与传统直资名校拔萃女书院（DGS）为「一条龙学校」的升学优势，成为不少准小一女生的心仪学校。学校每年提供144个小一学位，每年均吸引约3,000名女生申请，平均每约20人竞争一个学位，争竞激烈。拔萃女小学2027/28小一入学申请将于8月14日开放，即睇报名及申请详情。

拔萃女小学2027/28小一入学申请 8.14开放报名

拔萃女小学致力提供卓越的学习环境，为孩子带来全人发展，并重视培养学生关爱、诚实、坚毅及尽责的精神。同时，学校亦维持适中的家课量，期望为学生营造愉快的童年学习生活，并保留充足闲暇发展个人兴趣。而拔萃女小学校方已于校网公布有关2027/28学年小一入学申请的详情，有意为女儿报读的家长，须密切留意网上报名及邮寄文件的关键时间。 根据校网，2025-26年度全年学费为港币$86,000，分10期缴交，学生如有经济需要亦可申请学费减免。

拔萃女小学2027/28小一入学8.14开放申请（图片来源：《星岛日报》图片库）

2027/28学年小一入学重要日期

网上报名日期 2026年8月14日至2026年8月25日中午12时正 提交文件日期 2026年8月14日至2026年8月26日（以邮戳/速递记录为准） 第一轮面试 2026年9月下旬 首轮面试结果通知 2026年10月下旬 / 11月上旬 第二轮面试（获邀者） 2026年11月中旬 收生结果通知 2026年12月下旬 学位注册 2027年1月

拔萃女小学于学届不同范畴项目屡获奖项，如于2024年便曾获得第三届香港创科展小学组亚军。（图片来源：《亲子王》）

申请资格与报名须知

家长必须于学校入学申请网站开立帐户（连结将稍后提供）。每位申请人均需一个独立帐户。若同一家庭有多于一位申请人，请为每位申请人开立不同帐户。 开立帐户时，必须使用有效的个人Gmail电邮地址。申请过程中，姊妹/双胞胎/三胞胎申请人须使用不同的Gmail电邮地址。建立帐户后，恕不受理任何电邮地址的更改请求。 在网上填写申请表时，请提供所有必需的资料，并上传申请人的照片。 每份申请的费用为港币210元，透过信用卡缴付（Visa、MasterCard 或 JCB），一经提交，将不会退还。 网上填写申请表所需时间约为30 - 60分钟。并需于2026 8月25日中午12时前完成整个流程。 家长透过申请人帐户提交申请后，必须按指示列印所需文件，并备妥所有其他文件，于2026年 8月14日至2026年8月26日期间，透过挂号邮寄或速递方式提交文件（信封最小尺寸为 29.7cm × 21cm）至「Diocesan Girls' Junior School, 1 Jordan Road, Kowloon」，而信封外需注明「Application for Pr. 1 Admission 2027-2028」（如为姊妹/双胞胎/三胞胎申请人的所有文件，须一并放入同一个文件封袋内，并在信封上标示：「Sisters/ Twins/Triplets」）

（图片来源：拔萃女小学校网）

申请文件

．需使用普通A4纸张进行列印或影印。不可使用厚纸/光面纸/相片纸。提交文件时，不可钉装文件或把文件放入任何透明文件夹中，亦要在所需提交的文件的左上角用曲别针或鱼尾夹夹好。

文件次序要排列好：

资讯表（Information Sheet）之列印本（网上完成申请后自动生成）

申请表（Application Form）之列印本（网上完成申请后自动生成）

申请人之香港出生证明书/香港身份证/海外护照的影印本及任何准许她于香港居留的文件

申请人最近一次的学校成绩表／评估报告之影印本（建议为 2025–2026 学年所发出的成绩表/评估报告）

申请人之圣公会洗礼证书之影印本(如有)

其他文件/资料（如有；总数不得超过四页A4 单面文件）；不可以文件夹形式提交。

拔萃女小学小一面试详情

根据拔萃女小学校网指出，小一入学申请将设有面试。首轮面试旨在观察学生的基本听说与思维能力，过程不设书写或时事考核，并只需一位家长陪同，期间家长可观看影片认识校园。部分学生会获邀参加第二轮面试，说话内容以儿童日常生活及经验为主，从而观察其态度、行为及言语能力，家长亦可能获邀与校长及老师会面，以让校方了解家庭背景及育儿理念。学校将会有三类入学面试结果，录取、列入后补及未被录取，部分列入候补名单者有机会视乎需要获安排第三轮面试。

校方同时亦明确指出参加过多课外活动或补习班对入学申请并无帮助，并不鼓励家长为年幼子女安排过度繁重的日程。

十优状元麦明诗便是拔萃女小学与拔萃女书院的著名校友。（图片来源：ig@louisa_mak）

十优状元麦明诗便是拔萃女小学与拔萃女书院的著名校友。（图片来源：ig@louisa_mak）

拔萃女小学

地址：九龙佐敦道1号

校网：http://www.dgjs.edu.hk

查询：2277 9200



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