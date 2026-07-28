暑假是培养独立的黄金时机 家长适时学习放手循序渐进「123」心法｜儿童心理

不少家长把暑假视为孩子休息和玩乐的时段，却忽略了这同时也是过渡到新学年的重要阶段。当学校的固定节奏暂停，孩子离开老师主导的环境，生活看似松动，实际上正好提供一个难得的空间，让他们练习自我管理、学习承担责任及建立自信心。独立从来不是突如其来的能力，而是在日常一次又一次的小尝试中慢慢累积。若家长懂得在暑假有意识地安排放手与支持，孩子便有机会在新学年前更进一步。

结构暂停 正好学习自己站稳

返学的学习、作息都极有规律；暑假则不同，外在结构减少，孩子需要面对更多「自己要做甚么」。从心理学发展理论看，这正是训练自我调节与独立性的好时机。当孩子学习安排起居、完成简单任务、面对短暂空档，这正是在建立一种对自己生活的掌控感。这种掌控感与自我效能密切相关，也就是孩子逐渐相信「我做得到」的心理基础。若一切仍由成人全程安排，孩子虽然看似被照顾得很好，却较少机会从经验中认识自己的能力。相反，在相对安全的家庭环境中给予适度空间，孩子更容易透过小成功累积信心，为新学年的挑战打好基础。

（图片来源：PhotoAC）

减少依赖 不等于突然抽离

有些家长明白要培养独立，却容易走得太急，例如突然要求孩子自己处理很多事情，结果令他们更焦虑。真正有效的方法是渐进式放手。所谓渐进，是先从孩子能力可及的小任务开始，例如自己整理活动装备和独自完成一段阅读时间等，再逐步延长与增加责任。同时，家长需要让孩子知道，放手不代表不理会，而是相信他有能力尝试。另一个重要原则是，高质素陪伴比陪伴时数更重要。若父母与孩子相处时经常分心看手机、回复讯息，孩子即使得到时间，也未必感到真正被重视；反之，即使只有短时间，只要父母能专注交流、一起完成一件小事，孩子便更容易在心理上感到安稳，从而较有力量走向独立。

（图片来源：PhotoAC）

放手与支持之间 要有温度的界线

不少家长担心，一旦放手便会变成放任；若继续提醒和帮忙，又怕自己太保护。其实，关键不在于做得多或少，而在于是否有清晰、有弹性的支持。放手的真正意思，是让孩子有机会参与决定，学习承担和改正，而不是把他独自推向未知。例如，家长可先让孩子从两个活动中选择一个，再逐步增加他可自行决定的范围；当孩子做得不理想，也不要立即夺回主导权，而是陪他一起回顾：哪里顺利，哪里可以改善，这种回顾能帮助孩子把经验转化为能力。支持亦不应只集中于结果，更要肯定努力、尝试与坚持。当孩子知道父母既不会代替自己走路，也不会在自己跌倒时转身离开，他便更能带着安全感去探索与成长。

（图片来源：pexels）

学习放手循序渐进123

从小任务开始，逐步放手； 专注陪伴，稳定孩子的安全感； 肯定努力，不止看结果。

（AI生成示意图）

临床心理学博士郑颖珩Profile

．婚姻及家庭治疗师

．亚洲家庭治疗学院院士

．美国婚姻及家庭治疗学会会员

临床心理学博士郑颖珩

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