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尖沙咀香格里拉自助餐买一送一 低至$299蒸龙虾/烧鲍鱼/鱼子酱吞拿鱼他他｜亲子优惠

亲子
更新时间：13:24 2026-07-28 HKT
发布时间：13:24 2026-07-28 HKT

喜欢吃日本菜、海鲜的爸妈，就不要错过今日（28日）九龙香格里拉自助餐优惠，买一送一低至$299即可大叹二百款美食及多款海鲜、还有蒸龙虾、烧鲍鱼等，大、小朋友一样啱食。即睇自助餐优惠详情与快抢连结，快快入手跟小朋友去刷餐饱。

亲子优惠｜尖沙咀香格里拉自助餐买一送一

九龙香格里拉CaféKool推出全新「夏日东瀛」主题自助餐，除了有主打的各式烧烤肉类，也有丰富海，以及逾二百款美食鲜以供选择。推介自助午餐的刺身寿司拼盘、蒜香牛油带子配三文鱼籽、酱油腌吞拿鱼、油甘鱼刺身配柚子醋汁与蒲烧鳗鱼，还有周末限定的蒜香迷迭香羊架、宫崎牛寿喜烧。

（图片来源：KKday）
（图片来源：KKday）

而自助晚餐则有鱼子酱吞拿鱼他他、铁板烧鲍鱼、焗忌廉蟹肉带子、极上软壳蟹丼、白酒忌廉芝士焗蚝、甲罗烧多士、鹅肝酿百花炸蟹钳、金汤蟹钳蒸蛋白等，还有周末限定的宫崎和牛扒配味噌汁、鱼子酱宫崎和牛他他都值得一试。

（图片来源：KKday）
（图片来源：KKday）

点击图片浏览亲子优惠详情：

【快闪优惠｜买一送一】「夏日东瀛」自助午餐｜任食精选刺身寿司、蒜香牛油带子、油甘鱼刺身配柚子醋汁
用餐时间：12:00-14:30
优惠：
．星期一至五：HK$598/2位，平均HK$299/位
．星期六・日及公众假期：HK$670/2位，平均HK$335/位
（已包括加一服务费）（原价HK$548起/位）
购买连结：＞＞按此＜＜

【快闪优惠｜买二送一】「夏日东瀛」自助午餐｜任食精选刺身寿司、蒜香牛油带子、油甘鱼刺身配柚子醋汁
用餐时间：12:00-14:30
优惠：
．星期一至五：HK$1,146/3位，平均HK$382/位
．星期六・日及公众假期：HK$1,284/3位，平均HK$428/位
（已包括加一服务费）（原价HK$548起/位）
购买连结：＞＞按此＜＜

【快闪优惠｜买一送一】「夏日东瀛」自助晚餐｜任食和牛扒、铁板烧鲍鱼、甲罗烧多士
用餐时间：18:00-21:30
优惠：
．星期一至四：HK$982/2位，平均每位HK$491/位
．星期五至日及公众假期：HK$1,054/3位，平均HK$527/位
（已包括加一服务费）（原价HK$900起/位）
购买连结：＞＞按此＜＜

【快闪优惠｜买二送一】「夏日东瀛」自助晚餐｜任食和牛扒、铁板烧鲍鱼、甲罗烧多士
优惠：
．星期一至四：HK$1881/3位，平均每位HK$627/位
．星期五至日及公众假期：HK$2,019/3位，平均HK$673/位
（已包括加一服务费）（原价HK$900起/位）

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优惠详情：
优惠期（预定期）：即日起至2026年8月3日23:59
使用日期：即日起至2026年8月31日
地址：香港九龙尖沙咀东么地道64号九龙香格里拉阁楼CaféKool
*须于换领日期12小时前购买

购买连结：＞＞按此＜＜

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