2026香港动漫电玩节免费彩绘+化妆服务 本地品牌Kawaiilandhk推母女Decora风格「彩虹衫」

2026香港动漫电玩节｜当了妈就只能穿一身黑？不少妈妈为方便照顾孩子，都选穿简约衣服，也有为了「形象」而选择黑、白、灰。由资深彩绘导师Susuki嘉嘉老师创办的Kawaiilandhk「港版彩虹衫」，就让妈妈们跟女儿一起扮靓，一起大玩Decora风格，以七彩缤纷的形象过个开心夏天。品牌于「2026香港动漫电玩节」更有驻场专业化妆师与彩绘师，即场为大家化妆及画上面部彩绘。若会去「2026香港动漫电玩节」的妈妈与女孩们要留意喇！

2026香港动漫电玩节免费彩绘+化妆服务

由资深彩绘导师Susuki嘉嘉老师所创立的全新自家品牌Kawaiilandhk，倡导「想玩就玩、随时就玩、几多岁都可以玩」理念，让妈妈们可以打破传统观念，跟小朋友们一起穿上缤纷色彩、勇敢展现自我。

（图片来源：Kawaiilandhk）

Kawaiilandhk服饰将欢乐、缤纷元素与香港在地文化融合，更以贴地价$99推出，还会于「2026香港动漫电玩节」设设驻场专业化妆师与彩绘师，即场画上面部彩绘（Face Painting），还有Decora化妆服务与七彩头饰，等各位妈妈与女儿可以靓靓去街街。

未试过Decora风格的小女孩，可以趁最后机会到2026香港动漫电玩节入手靓衫，更有免费彩绘+化妆服务。（图片来源：Kawaiilandhk）

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第27届ACGHK2026香港动漫电玩节

日期：即日起至2026年7月28日

时间：10:00 -19:00

地点： 湾仔会展-Hall 3 3E23（FacePainterHK/ Kawaiilandhk）

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