2026香港动漫电玩节免费彩绘+化妆服务 本地品牌Kawaiilandhk推母女Decora风格「彩虹衫」
更新时间：16:41 2026-07-27 HKT
发布时间：16:41 2026-07-27 HKT
发布时间：16:41 2026-07-27 HKT
2026香港动漫电玩节｜当了妈就只能穿一身黑？不少妈妈为方便照顾孩子，都选穿简约衣服，也有为了「形象」而选择黑、白、灰。由资深彩绘导师Susuki嘉嘉老师创办的Kawaiilandhk「港版彩虹衫」，就让妈妈们跟女儿一起扮靓，一起大玩Decora风格，以七彩缤纷的形象过个开心夏天。品牌于「2026香港动漫电玩节」更有驻场专业化妆师与彩绘师，即场为大家化妆及画上面部彩绘。若会去「2026香港动漫电玩节」的妈妈与女孩们要留意喇！
2026香港动漫电玩节免费彩绘+化妆服务
由资深彩绘导师Susuki嘉嘉老师所创立的全新自家品牌Kawaiilandhk，倡导「想玩就玩、随时就玩、几多岁都可以玩」理念，让妈妈们可以打破传统观念，跟小朋友们一起穿上缤纷色彩、勇敢展现自我。
Kawaiilandhk服饰将欢乐、缤纷元素与香港在地文化融合，更以贴地价$99推出，还会于「2026香港动漫电玩节」设设驻场专业化妆师与彩绘师，即场画上面部彩绘（Face Painting），还有Decora化妆服务与七彩头饰，等各位妈妈与女儿可以靓靓去街街。
点击图片浏览亲子热话：
第27届ACGHK2026香港动漫电玩节
日期：即日起至2026年7月28日
时间：10:00 -19:00
地点： 湾仔会展-Hall 3 3E23（FacePainterHK/ Kawaiilandhk）
相关文章｜全港首个儿童透明洗车屋做专业洗车小达人 奥海城 x Jumptopia极速赛车巨型弹床｜暑假好去处
最Hit
国际连锁茶饮店疑用科技海绵洗食器 专家警告恐释一级致癌物甲醛 即睇成分/高危用法/正确用途
2026-07-26 12:00 HKT