Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

2026香港动漫电玩节免费彩绘+化妆服务 本地品牌Kawaiilandhk推母女Decora风格「彩虹衫」

亲子
更新时间：16:41 2026-07-27 HKT
发布时间：16:41 2026-07-27 HKT

2026香港动漫电玩节｜当了妈就只能穿一身黑？不少妈妈为方便照顾孩子，都选穿简约衣服，也有为了「形象」而选择黑、白、灰。由资深彩绘导师Susuki嘉嘉老师创办的Kawaiilandhk「港版彩虹衫」，就让妈妈们跟女儿一起扮靓，一起大玩Decora风格，以七彩缤纷的形象过个开心夏天。品牌于「2026香港动漫电玩节」更有驻场专业化妆师与彩绘师，即场为大家化妆及画上面部彩绘。若会去「2026香港动漫电玩节」的妈妈与女孩们要留意喇！

2026香港动漫电玩节免费彩绘+化妆服务

由资深彩绘导师Susuki嘉嘉老师所创立的全新自家品牌Kawaiilandhk，倡导「想玩就玩、随时就玩、几多岁都可以玩」理念，让妈妈们可以打破传统观念，跟小朋友们一起穿上缤纷色彩、勇敢展现自我。

（图片来源：Kawaiilandhk）
（图片来源：Kawaiilandhk）

Kawaiilandhk服饰将欢乐、缤纷元素与香港在地文化融合，更以贴地价$99推出，还会于「2026香港动漫电玩节」设设驻场专业化妆师与彩绘师，即场画上面部彩绘（Face Painting），还有Decora化妆服务与七彩头饰，等各位妈妈与女儿可以靓靓去街街。

未试过Decora风格的小女孩，可以趁最后机会到2026香港动漫电玩节入手靓衫，更有免费彩绘+化妆服务。（图片来源：Kawaiilandhk）
未试过Decora风格的小女孩，可以趁最后机会到2026香港动漫电玩节入手靓衫，更有免费彩绘+化妆服务。（图片来源：Kawaiilandhk）

点击图片浏览亲子热话：

第27届ACGHK2026香港动漫电玩节
日期：即日起至2026年7月28日
时间：10:00 -19:00 
地点： 湾仔会展-Hall 3 3E23（FacePainterHK/ Kawaiilandhk）

相关文章｜全港首个儿童透明洗车屋做专业洗车小达人 奥海城 x Jumptopia极速赛车巨型弹床｜暑假好去处

最Hit
8号波半日仅$200生意 老板狂轰员工：「你有冇觉得唔好意思？」打工仔1招霸气反击｜Juicy叮
8号波半日仅$200生意 老板狂轰员工：「你有冇觉得唔好意思？」打工仔1招霸气反击｜Juicy叮
时事热话
5小时前
毛舜筠谈旧爱张国荣揭分手原因：佢好钟意我 哥哥曾感叹走入婚姻或可改变一生
01:31
毛舜筠谈旧爱张国荣揭分手原因：佢好钟意我 哥哥曾感叹走入婚姻或可改变一生
影视圈
9小时前
台风「白海豚」最快今下午生成，料扑向日本。日本气象厅
00:50
台风白海豚︱最快今下午生成料扑向日本 途经高水温区域能量恐再增强
即时国际
5小时前
理大聚焦前沿人工智能技术 率14初创参展LEAP East 2026 拓中东机遇
教育资讯
3小时前
巴士站旁曝光「忘年主仆恋」？ 伯伯死扯完约外佣遭儿子怒斩情丝 苦鸳鸯隔玻璃眉目传情｜Juicy叮
巴士站旁曝光「忘年主仆恋」？ 伯伯死扯完约外佣遭儿子怒斩情丝 苦鸳鸯隔玻璃眉目传情｜Juicy叮
时事热话
6小时前
台风「白海豚」最快周二生成 气象迷指「又强又大」或扑日本
00:50
台风「白海豚」最快周二生成 气象迷指「又强又大」或扑日本
即时国际
22小时前
国际连锁茶饮店疑用科技海绵洗食器 专家警告恐释一级致癌物甲醛 即睇成分/高危用法/正确用途
国际连锁茶饮店疑用科技海绵洗食器 专家警告恐释一级致癌物甲醛 即睇成分/高危用法/正确用途
食用安全
2026-07-26 12:00 HKT
胡志伟抵英获准「入境保释」逗留7日 本周三或被递解出境 否认寻求政治庇护
01:00
胡志伟抵英获准「入境保释」逗留7日 本周三或被递解出境 否认寻求政治庇护
政情
10小时前
黄日华内地演出突然怒目「挥掌」戴志伟 不满一事动粗？ 传拮据复出自揭经济状况
黄日华内地演出突然怒目「挥掌」戴志伟 不满一事动粗？ 传拮据复出自揭经济状况
影视圈
4小时前
尖沙咀伤人｜伤者头骨爆裂脑出血命危 警追查黑帮胜和「左口」下落
00:52
尖沙咀伤人｜伤者头骨爆裂脑出血命危 警追查黑帮胜和「左口」下落
突发
2小时前