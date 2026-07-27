拔萃男书院附属小学2027/28小一入学资讯日 传统一条龙直资学校无缝升读男拔｜小一选校

传统直资名校拔萃男书院附属小学（DBSPD）备受准小一生家长欢迎，这所「一条龙」直资男校每年均吸引数以千计学生报名，想了解更多最新一届小一入学报名、面试等资料，就要参加学校将于8月29日举行的两场2027/28年小一入学资讯日。即睇详情。

小一入学｜拔萃男书院附属小学2027/28年小一入学资讯日

有兴趣申请拔萃男书院附属小学（DBSPD）小一学位的家长要留意，根据以往资料，多定于每年10月中旬举行面试，家长将于10月初接获有关面试安排通知。至于2027/28小一入学资讯日将于8月29日举行，到时将有两场简介会，索取入场券方式将于2026年8月下旬公布，如家长未能出席简介会，可于2026年8月30日 09:00 - 17:00登入学校网页，收看2027/28小一家长简介会影片。

小一入学｜拔萃男书院附属小学2027/28年小一入学资讯日（图片来源：星岛新闻集团资料库）

拔萃男书院附属小学（DBSPD）秉承「全人教育」宗旨，全方位注重学生的学术、体育、音乐、艺术及品格发展。学校鼓励学生探索潜能，透过多元化课程与课外活动，培养男孩子的自信心、团队精神、领导才能及国际视野。作为本港著名的「一条龙」直资学校，男拔附小的最大优势莫过于稳固的升学保障。只要小六学生的学习成绩及个人操守达到学校基本要求，便可无缝直升著名传统名校—拔萃男书院（DBS），免却升中选校及呈分试的沉重压力。

拔萃男书院附属小学何建仪校长（图片来源：星岛新闻集团资料库）

拥有157年历史的拔萃男书院于公开试表现向来亮丽，不论于香港中学文凭试（DSE）或是国际文凭大学预科课程（IBDP）中均屡创佳绩，历年培育出多位「状元」，学校亦有甚多知名校友，包括田北辰、钢琴家沈靖韬、香港网球一哥黄泽林等。

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拔萃男书院附属小学每年约提供150个小一学位，全年学费HK$58,190（2025/6年度学费，分10期缴交，每期$5,819）。学校亦设有「学费减免计划」资助计划及各项奖学金，鼓励不同背景的优秀学生报读。

香港网球一哥黄泽林都是男拔校友。（图片来源：IG@coleman_wong）

拔萃男书院附属小学G.1 Admission 小一入学资讯

日期：2026年8月29日（星期六）

时间：

．第一场 10:00 - 11:30

．第二场 14:00 - 15:30

地点：拔萃男书院音乐厅（中学部）

备注：

1. 家长需凭电子入场票(二维码)入场：每个二维码只能素描一次，让一位家长入座。

2. 所有家长必须由亚皆老街入口进入学校。

3. 如家长未能出席上述两场简介会，可于2026年8月30日（星期日）9:00至17::00登入本校网页，收看2027-2028小一家长简介会影片。

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