8大游戏助自闭症孩子成长 在家居进行专职治疗师制定治疗计划方法｜SEN学堂

SEN学堂｜自闭症谱系障碍儿童普遍有不同程度的社交沟通障碍或生活适应困难等，但家长只要懂得把握零至六岁治疗黄金期，在家居与孩子进行由专职治疗师制定的治疗计划，把「专业」带回家，有助孩子成长，适应日常生活。

治疗计划改善日常生活和学习能力

专职治疗师会为有需要的幼儿进行评估，以了解孩子的整体发展状况，然后再因应评估结果，个别制定适合该幼儿的治疗计划。以职业治疗师为例，治疗师会运用各种治疗方法和工具，如游戏、运动和手工艺，帮助孩子发展其感觉处理能力、改善他们的日常生活和社交技能、提高他们的学习能力和生活质量等。以下介绍8个家长在家亦可与孩子进行的训练活动或简单小游戏：

小手肌和视觉空间训练

孩子在自理、游戏、课堂学习，如：书写、美劳活动等方面的表现，会直接受到小肌肉技巧的发展影响。视觉感知能力则是指脑部解读眼睛所接收到的视觉讯息，让孩子在书写时能分辨不同的字体、字形及大小比例。

（图片来源：受访者提供）

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感觉统合训练

感觉统合指神经系统处理身体接收到的感觉刺激（例如视觉、听觉、触觉、前庭平衡觉、本体觉等），在脑干部位进行统合及分析，随后透过中枢神经系统，让孩子在日常生活中作出适当反应。这些反应包括专注力、情绪控制、身体协调能力、动作计划能力等。透过训练和练习，以及观察孩子在过程中的反应，家长可帮助孩子在自我照顾、学习及社交上有所进步。

（图片来源：受访者提供）

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执行功能训练

日常生活中孩子经常需要运用执行功能，如：工作记忆、反应抑制、变通能力及情绪控制。透过游戏和提示策略，孩子可学习如何遵守规矩、调节情绪及控制冲动行为、换位思考等，助孩子与人顺𣈱地沟通，提高其社交技能。

（图片来源：受访者提供）

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社交技能训练

透过游戏互动、技巧训练、角色扮演、社交故事、行为认知训练法、心智解读、社交思考等训练方法，家长可以帮助孩子认识自己的情绪，学会管理情绪和行为，同时学习理解别人的情绪、想法和行为，改善社交沟通。

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日常生活技能训练



家长可以透过模仿和示范逐步引导孩子学习刷牙、洗澡、穿衣、吃饭、整理玩具等日常生活技能，提升孩子的自理能力。治疗师会根据孩子的个别需要，指导家长如何改善学习环境，安排合适的生活流程和常规，并提供辅助器材及用具，以提升孩子自理能力。除此之外，奖赏法也是一种适当的行为训练方法。



保良局倪文玲（深水埗）儿童发展中心职业治疗师林晃源

保良局倪文玲（深水埗）儿童发展中心职业治疗师林晃源

文：林晃源

图：保良局提供

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