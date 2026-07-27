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油塘室内游乐场激抵$10 玩30,000呎太空主题亲子乐园Nobi Nobi梦幻地带｜亲子好去处

亲子
更新时间：08:45 2026-07-27 HKT
发布时间：08:45 2026-07-27 HKT

亲子好去处｜夏天炎热又多雨，想跟小朋友去放电也变成大难题，一于去室内游乐场大玩特玩！油塘大本型Nobi Nobi梦幻乐园今日（27日）推出快闪优惠，低至$10即可放电！即睇占地超过30,000呎的室内游乐场玩乐设施，以以下快闪优惠连结买定入场券让小朋友玩个够。

亲子好去处｜Nobi Nobi梦幻乐园室内游乐场低至$10放电

Nobi Nobi梦幻乐园位于油塘大本型商场，以「星幻地带」太空主题，占地超过30,000呎，室内游乐场设计彷似太空站，两层管道与绳网可让小朋友尽情探索，更有无重力弹床同及太空漫步轮。这里亦有宽阔的太空波波池，加上冲下滑梯的快感，被紫白色的波波包围就犹如在太空般自由自在！大朋友、小朋友都可以在场内体验非一般的太空之旅。

（图片来源：kkday）
（图片来源：kkday）

另亦设有沙池区、儿童闯关游戏，也有电子游戏区，如推银机＋巨型金币塔、射波波机、保龄球机、篮球机、音乐拍子机、夹公仔机、超人气「掷彩虹」摊位等，满足不同年龄孩子的愿望。

（图片来源：KKday）
（图片来源：KKday）

点击图片浏览亲子好去处详情：

【$10/位】油塘大本型「星幻地带」20分钟小朋友入场券｜平日指定时段任玩｜必须加购成人陪同进场
优惠：HK$10/位（需由1位付费成人陪同，成人按正价HK$58收费）
*限非繁忙时段：星期一至五10:00-11:59或18:01-21:00
购买连结：＞＞按此＜＜

【买一送一】油塘大本型「星幻地带」-1小时亲子1大1小入场券｜买一组送一组（共2成人2小童同时使用）
优惠：HK$128/2组，平均HK$64/组（原价HK$128/组）
*限10:00-11:59 或 18:01-21:00 时段使用
购买连结：＞＞按此＜＜

优惠详情：
优惠期（预订期）：2026年7月27日10:00至8月3日23:59
使用日期：2026年7月28日至8月31日
营业时间：每日10:00-21:00
地址：香港油塘高超道38号大本型3楼301&305号舖（港铁油塘站步行约5分钟）
*每位12岁或以下小童必须由1位18岁或以上成人陪同进场
*所有人入场必须穿著防滑袜子（可自携或现场购买HK$15/双）
*7 月至8月波波池每逢星期三晚上18:00起进行深层清洁并暂停开放

购买连结：＞＞按此＜＜

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