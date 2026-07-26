室内游乐场4大推介 炎夏必玩室内飘移车/$60放电2小时｜亲子好去处

夏季酷热多雨，假日想安排户外活动也恐怕热坏大人小孩，最稳当的自然是全天候空调开放、不受天气影响的室内游乐场。以下几间最新开幕或刚刚翻新的playhouse，妈妈们绝对要纳入口袋名单！

室内游乐场推介1：Sunday Island （康城店）港铁站上盖够方便

于钻石山及元朗设有分店的Sunday Island，于今年6月在将军澳康城开设第三间分店。地点同样选址港铁站上盖商场，方便家长带小朋友出行。

Sunday Island位于康城站上盖商场，全程不用怕天雨淋湿。（图片来源：《亲子王》）

康城店虽不是面积最大，但非常适合六岁以下幼儿，除了必有的旋转滑梯和波波池，也有旋转千秋、角色扮演区、煮饭仔、学步车及充气城堡等，最特别的是采用真实生活用品建构的触感墙，让幼儿透过按掣开关、门锁、拉链、扣钮及门钟等训练小手肌和协调能力。场内还有康城店独有的车軚滑梯，也有14米长飞索，适合想体验小小刺激感却又不会吓坏小朋友。

钻石山店有的飞索，康城店亦 有，而且达14米长，更为刺激。（图片来源：《亲子王》）

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Sunday Island （康城店）

地址：将军澳康城The LOHAS 4楼407 - 408号店

营业时间：假日11:00 - 20:00，平日11:30 - 19:30

收费（包1大1小）：

•假日： $160 / 1小时，$190 / 1.5小时，$220 / 2小时；额外成人$80 / 位

•平日： $110 / 1小时，$140 / 1.5小时，$150 / 2小时，$170 / 3小时；额外成人 $30 / 位

预约电话：5295 8145

室内游乐场推介2：PowerPlay Arena室内飘移车

暑假最适合相约几个家庭一起去玩，荔枝角D2 Place二期的Powerplay Arena室内游乐场就有数十部游戏机供大、小朋友玩，每局$5起，由大热弹珠机至射击游戏、小朋友驾驶游戏等都有，大小同乐。

飘移车场空间十足，并设有多个弯位，既刺激又好玩。（图片来源：《亲子王》）

最吸引的首推全港独有的飘移车，有大人版也有儿童版，只需够120厘米高或以上便可自行驾驶，全场最多五位小朋友竞赛，和朋友仔一起玩最过瘾。PowerPlay Arena于D2 Place另一楼层则设有怀旧荔园风情的摊位游戏如吊鸭仔、汽水瓶套圈圈等，可换取丰富礼品。至于Zone A及B则有个人及

团体电子动感竞技游戏如泡泡足球、地壶球、「格外留神」、「人体闯关」及融合运动与科技元素的「动感单车」等，不同年龄人士都可找到相应乐趣！

2楼掟彩虹$1 / 币，可赢丰富奖品。（图片来源：《亲子王》）

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PowerPlay Arena

地址：荔枝角长顺街15 号D2 Place TWO 2 - 3 楼

营业时间： 12:00 - 21:30

收费： 会费 $20，电子代币$1 / 个（最低充值$10，并以 $10为单位递增）；飘移车 $75起，attlefield Zone $100 - $190。

查询及预约：5938 2506（WhatsApp） / www.pp-arena.com/

室内游乐场推介3：屯门Kingdom全新游戏登场

作为屯门区最大playhouse，Kingdom近年不断加入新元素，例如与职员玩游戏赢奖品，亦新增不少电子游戏机甚至Switch电玩，让在场等候的家长也可以一起玩。

Kingdom王国乐园占地近9,000呎，设 有23个玩乐区域。（图片来源：《亲子王》）

场内玩乐区域有多达23个设施，包括滑梯、平衡滑轨区、迷宫区、波波池区、弹床区、气球城堡、大型沙池、超市、角色扮演公主服装区、警察局、消防局、滑行车道及夹公仔专区和F1电动车区等。当中大型沙池增添的玩沙玩具，如磨谷机和豆浆机均是较少见的大型款式，即使陶瓷沙也有多种玩法。每逢周末假日，更会有彩绘师驻场替小朋友玩face painting （须另外收费），约定几个朋友仔，毋须包场也能即兴自己「开party」！

小朋友自己也玩到的飞索， 由上层移动至下层继续玩。（图片来源：《亲子王》）

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屯门Kingdom

地址：屯门建生商场2楼209号舖

营业时间：11:00 - 20:30

收费：

•星期一至四 $80（1成人1小童玩半小时），$160（1成人1小童玩 1小时），$230（1成人1小童玩2小时）

•星期五至日、公众假期及特别日子 $90（1成人1小童玩半小时），$180（1成人1小童玩1小时），$280（1成人1小童玩2小时）

•额外成人：星期一至四 $50 / 位；星期五至日、公众假期及特别日子 $100 / 位

查询及预约：www.kingdomtm.com.hk

室内游乐场推介4：Joyland Playhouse $60玩两小时

跟小朋友去玩playhouse，往往都玩到乐而忘返，短短一小时确实未必够喉，如果相约其他家庭，更觉得时间过得飞快。

今年于荃湾商厦新开幕的Joyland Playhouse占地2,800呎，拥有落地玻璃和高楼底，令空间感更宽阔。最近推出的$60任玩两小时，一大一小玩两小时只需$120，绝对是暑假家长恩物。场地虽然不算超大，但小孩爱玩的设施都有，包括梦幻发光波波池、圆型沙池、煮饭仔厨房、充气海盗船，以及电子游戏台如篮球机、拍拍乐及双枪机，小朋友轻松玩两小时，家长们也可放松围炉倾凑仔经。

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Joyland Playhouse

地址： 荃湾大涌道18号国际企业中心3期1101 - 02室（邻近愉景新城）

开放时间： 11:00 - 17:30 （散场如开放会前一日社交平台公布）

收费：散场 $60 / 2小时（大小同价）*

查询及预约： [email protected] / 4639 7699（WhatsApp）

*需要提前付款预约

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