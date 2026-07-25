以「弹性节奏」应对SEN孩的暑假及长假期 要保留自由空间让孩子抖抖气｜SEN学堂

不知不觉，暑假已经来临了！这是孩子们最快乐的时光，也是家长们最烦恼的时刻。每年暑假，以及每一次的长假期，平日的生活节奏总被打乱。在上学的日子，孩子跟随一格一格的节拍：起床、吃早餐、上课、吃午餐、上课、放学、回家、做功课、睡觉；然而，到了暑假及长假期，这个规律的节奏消失了，换来的是「没有固定的下一步」，这对SEN孩来说，实在令人难以安心。

过多活动与互动令SEN孩吃不消

长假期不仅带来日程上的不同，还转换了整个环境的节奏，而SEN孩往往需要更加稳定的外在结构，才能把注意力放在生活本身，而非一直用力维持稳定。最常见的状况有哪些？先是作息开始

松动：起床时间晚了、午睡变得不规律、晚上难以入睡；接着是情绪波动变大：原本可以忽略的小事也容易变成争执、不明确的节目转换会让孩子卡住，最后用拒绝、哭闹或发脾气把混乱驱走；然后社交挫败悄悄来临：家长想在长假期安排更多活动，却因为人多、时间长、刺激多，孩子在互动里消耗得比平常更快，有点吃不消。

（AI生成示意图）

在这些情况下，或许「弹性节奏」可以派上用场。它并不是要把长假期变成像上学时间表那么「死板」，而是以温柔的方式保留必要结构，让SEN孩的世界依旧有方向，同时又给家庭留出空间，用来放松和修正，并在孩子状态不好时能快速调整而不内耗。

「固定必要结构」+「保留自由空间」

「固定必要结构」是「弹性节奏」的骨架。家长在长假期间依然要抓住几个不能随便调换的核心，宜确保这些流程「大致顺序」，包括：起床后的第一段日常（如刷牙及梳洗）、三餐的规律，以及睡前准备流程。

（AI生成示意图）

「保留自由空间」是「弹性节奏」的呼吸。不少家长可能会误会，既然要固定，那就只能照着时间表进行活动，最后变成一种压力。其实自由空间反而是给SEN孩与家长共同喘息的地方，自由空间可以是一段没有硬性规定的时间，让孩子根据当下的状态选择要进行或不进行活动。家长可以设一个「弹性区」，例如下午二时到四时之间，不强制外出，但提供两至三个选项，例如走一小段路或在家做手作或看书。「以小目标替代大计划」则是「弹性节奏」的燃料。长假期间最容易出错的就是把时间表塞得太满，令孩子来不及消化。

（AI生成示意图）

大计划通常包含几个隐形陷阱：时间长、刺激多、转场频繁、社交要求高，这些对SEN孩来说都是非一般的负荷；反之，小目标可以只是「今天出门一次」或「今天有一段户外时间」，看似简单，但它把成功的定义从「整天都表现得很好」换成「完成一项可承受的任务」，减少SEN孩的挫败感。

（AI生成示意图）

最后，一个小小的提醒：暑假及长假期间，孩子难免会较难稳定，家长也难免会较易疲累，家长不必要求自己做到全对，「弹性节奏」的本质就是允许不完美，但不放弃方向，可以做得慢一点，可以缩小，可以提前结束，也可以在孩子状态不好时选择「今天只照顾到基本需求就好」。这种方式并不是退步，而是更体恤孩子的照顾。

林碧仪 （Maggie） — 「五个SEN孩的妈妈」Facebook专页版主

育有五个SEN孩子的在职妈妈，在疫情之下带领小朋友采访好人好事，以细腻笔触把故事纪录下来，出版 《疫下有情天》 一书，期望借此向社会大众发放正能量，展现港人独有的狮子山精神，并在这里与大家分享照顾SEN孩子的点滴。

林碧仪 （Maggie） — 「五个SEN孩的妈妈」Facebook专页版主

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