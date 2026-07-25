手足口病 5个常见症状 医生：遇这5个情况须立即求医 严重或引发心肌炎、脑炎｜亲子健康

近日香港及广东地区手足口病个案明显上升，日本月初更出现爆发迹象，曾出现一周突破1.5万宗，达至流行警报水平！不少家长开始担心孩子在学校、游乐场所会，甚至外游时会「中招」。有家长问：「有何方法避免感染？」现实是手足口病传播力强，特别是在幼童群体中，很难完全隔绝。但家长若能掌握正确的预防观念、及早辨识症状，并配合适切护理，已能大大降低风

险及减少不必要的恐慌。

（AI生成示意图）

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手足口病｜两方面尽量降低风险

家长要明白，要百分百避免手足口病感染几乎是不可能的。只要孩子与外界接触，例如上学、参加暑期活动或到游乐场，已存在感染机会。因此，预防的重点并非「完全避免」，而是尽量降低风险。

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实际可行的方向主要有两方面：第一是建立良好的个人衞生习惯，例如勤洗手，尤其在进食前及如厕后；第二是在高峰期间，适度减少前往高风险场所的频率。然而，所谓「高危地方」如学校或活动中心，往往难以完全避免，家长毋须过分焦虑，只要已经采取合理防护措施，即使孩子最终感染，也不代表照顾不周，也不用自责。更重要的是，在流行期间提高警觉，一旦出现相关症状，能及早识别与处理，反而比「完全避免」更实际。

手足口病｜及早察觉留意微症状

手足口病是一种由肠病毒引起的常见传染病，典型症状包括发烧、口腔溃疡，以及手脚出现红疹。不过在临床上，症状未必全部同时出现，有些孩子甚至没有明显皮疹，容易令家长误判。较常见的情况是孩子先出现发烧，随后因口腔溃疡感到疼痛，导致食欲下降、拒绝进食，甚至流口水。这些征状有时会被误以为普通感冒或喉咙发炎。

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因此，当孩子出现不明原因发烧，或不想吃东西致情绪烦躁，家长应留意口腔内是否有溃疡，使进食困难而导致，并观察手掌及脚掌有否细小红疹，这些都是重要线索。一旦发现孩子口腔出现溃疡，或对发烧原因感到不确定时，应及早带孩子求医，由医生作出专业诊断。在诊症过程中，医生会详细检查口腔情况，同时观察手掌及脚掌是否出现典型红疹。若临床表现相当吻合，一般毋须进行额外化验，已可确诊为手足口病。及早诊断的好处在于，可以减少不必要的担心，例如不再疑惑孩子为何突然拒绝进食或持续发烧，同时亦能及早开始适切护理，减轻不适。

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手足口病 护理才是康复关键

手足口病目前并没有特效药，治疗以支持性护理为主。虽然看似「简单」，但这些基本照顾其实非常重要，会直接影响康复速度与舒适程度。首先，要保持口腔清洁，可用温水或生理盐水轻轻清洁口腔，以减轻溃疡带来的疼痛。饮食方面，建议提供易吞咽及较清凉的食物，如米糊、果泥或冻饮，并避免酸、辣或过热食物刺激伤口。同时，补充足够水分亦很重要，尤其在发烧期间，以防脱水。家长亦应多观察孩子精神状态，让其有足够休息时间。

（图片来源：PhotoAC）

需要补充的是，在某些情况下，即使确诊为手足口病，仍有机会需要入院治疗。例如孩子因口腔溃疡疼痛而严重影响进食，导致出现脱水；或持续高烧而未能透过口服药物有效控制；又或需要进行一些在医院环境下才能提供的治疗（如静脉补液）。此外，如果家庭环境未能提供全天候照顾，医生亦可能建议短暂住院，以确保孩子得到适切照料及观察。

（图片来源：Freepik）

及时处理提防并发症

值得家长特别注意的是，手足口病并不一定只是轻微疾病。由于致病的肠病毒有机会影响其他器官，严重时可引发心肌炎或脑炎等并发症。所以我经常提醒家长，不单要避免感染，更要避免延误处理；同时，一旦确诊，应尽量让孩子暂停群体活动及与其他小朋友接触，以减低病毒传播风险。手足口病虽然在儿童中相当常见，亦难以完全避免，但只要家长掌握正确资讯，在预防、观察及护理三方面做好准备，大多数孩子都能顺利康复，毋须过分恐慌。

（《亲子王》制图）

何时需要立即就医？

若孩子出现以下情况，应尽快求医：

高烧持续不退

精神明显萎靡或嗜睡

持续呕吐

呼吸困难

抽搐或反应迟钝

张杰医生

香港大学内外全科医学士 MBBS（HK）

爱尔兰皇家内外科医学院儿科文凭 DCH（Irel）

香港儿科医学院院士 FHKCPaed

香港医学专科学院院士（儿科）FHKAM（Paediatrics）

张杰医生

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