全港首个儿童透明洗车屋做专业洗车小达人 奥海城 x Jumptopia极速赛车巨型弹床｜暑假好去处

暑假好去处｜不少孩子都是小车迷，将车子当作好朋友，今个夏天，就可以帮「好朋友」们洗白白喇！奥海城于暑假与Jumptopia联手打造全港首个「极速车队训练基地」，结合放电一流的充气弹床与好玩儿童职业体验，一次满足小朋友两个愿望。小朋友可于更全港首个儿童透明洗车屋特训成为小小专业洗车小达人，又可于以赛车为主题的巨型弹床玩6.5米高速滑梯，过个充满速度又凉阵阵的夏天！

暑假好去处｜全港首个儿童透明洗车屋 儿童职业体验洗车师傅日常

奥海城 x Jumptopia「极速车队训练基地」分有两个部分，包括有令大、小朋友非常期待的全港首度引进的「儿童透明洗车屋」！

奥海城于暑假与Jumptopia联手打造全港首个「极速车队训练基地」。（图片来源：《亲子王》）

这项于海外极受欢迎的儿童职业体验终于登陆香港，穿上专用雨衣与防滑水鞋就可以进入洗车屋身专业小小洗车达人，场内备有7款不同型号的迷你车辆，选择车车后，小朋友要先做个车身彩绘艺术师，帮车车画上图案；然后就可使用儿童用安全泡沫帮车子喷上清洁剂，再用海绵与刷子为专属座驾擦洗刷车身，刷干净就可用洗车专用的水压枪清洗泡沫，再用抹布抹干水分就大功告成。

先为车车喷上儿童用安全泡沫。（图片来源：《亲子王》）

完成洗车任务，可以再去以极速赛车为主题的巨型充气乐园挑战体能！整个弹床像是一个微缩版的极速赛车赛道及维修站，有2.7米高巨型红色赛车、满布轮胎障碍赛的3D立体赛道、巨型黄金冠军奖杯打卡位、迷你方程式极速隧道等，孩子可尽情弹跳释放电力！最瞩目的绝对是高达6.5米的极速赛车滑梯，可体验近乎垂直俯冲的快感，感受风驰电掣的速度冲击。

（图片来源：《亲子王》）

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为了增添互动性与挑战性，训练基地更有平日与周末限定「两大特训任务」，考验手脑协调与团队协。凡参与并完成任务，即可获赠由Kiztopia车队送出的限定小礼物，让小小车队成员满载而归！

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任务1（平日指定时段）：「摇旗大冲线」

游戏位置：车手极限挑战营

游戏日期及时间：平日时段 14:00、16:00、18:00

游戏奖赏：在指定时间内完成任务，将可获得「 Kiztopia极速车队」送出的小礼物。

任务三部曲：

．聆听：听到赛车倒数声，比赛正式开始！

．追踪：寻找在场内不断移动、手持冲线旗的工作人员。

．冲线：旗帜挥舞时，最快触碰到该工作人员的小朋友胜出！

任务2（周末限定时段）：「换呔大作战」

游戏位置：车手极限挑战营

游戏日期及时间：每逢周末 14:00、16:00、18:00

游戏奖赏：在指定时间内完成任务，将可获得「 Kiztopia极速车队」送出的小礼物。

任务内容：场外会放置 3 部缺少车呔的 Kiztopia Friends 专属纸板赛车，参加者需进入弹床内，搜寻隐藏在各处、印有对应角色标志的专属车呔（6 个），成功搜集并利用魔术贴将车呔正确安装到场外的赛车上， 即可完成「入Pit换呔」任务！

（图片来源：《亲子王》）

奥海城 x Jumptopia 极速车队训练基地

日期：即日起至8月31日

时间：星期一至五 12:00 - 20:00，星期六、日及公众假期 11:00 - 20:00

线上购票平台 Klook手机应用程式/网页

线下购票：活动日期内于奥海城2期现场购票 或＞＞按此＜＜

票价：

弹床「车手极限挑战营」： 平日 $58 / 25分钟，假日 $68 / 25分钟； 假日 $108 / 50分钟，假日 $118 / 50分钟

「创意涂鸦洗车房」（1大1小）： 平日 $88 / 25分钟，假日 $108 / 25分钟； 假日 $168 / 50分钟，假日 $198 / 50分钟



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