儿童绘本合集｜10本「情绪管理与同理心」儿童绘本 陪孩子消化怒气与眼泪培养高EQ

儿童绘本｜各位爸妈，炎炎夏日正式展开！漫长的暑假除了是小朋友「放电」的好时机，其实也是情绪容易「超载」的季节。高温天气加上生活作息改变，孩子难免会出现扭计、发脾气，甚至因为少少挫折就崩溃大哭的情况。

其实，情绪没有对错，重点在于如何陪伴孩子认识并消化这些感受。以下为大家介绍10本高质素的情绪管理与同理心儿童绘本，从夏日的燥热崩溃、火山爆发般的怒气，到眼泪的宣泄与同理陪伴，趁着假期，一于亲子共读陪孩子上一堂轻松又实用的EQ课吧！

儿童绘本合集｜精选10本「情绪管理与同理心」儿童绘本 陪孩子消化怒气与眼泪培养高EQ（AI生成示意图）

儿童绘本推介1：《想哭就哭成一座喷水池》

故事主角是一只伤心的虫虫，牠的眼泪像坏掉的水龙头一样停不下来，淹没了脚，甚至快要把自己冲走。最绝妙的是，身边的朋友没有叫牠「不许哭」，反而大声鼓励牠「既然要哭，那就哭得更厉害一点吧！」。这种反传统的爆笑情节与极具夸张视觉效果的画面，能让原本情绪低落的孩子瞬间破涕为笑，明白眼泪其实也是一种酷炫的释放方式。

（图片来源：受访者提供）

儿童绘本推介2：《热狗》

荣获凯迪克金牌奖的《热狗》，作者用极具渲染力的笔触，画出了我们在炎夏中最真实的崩溃。故事主角是一只精疲力竭的腊肠狗，牠跟着主人走在拥挤、热气逼人的街头。刺眼的阳光和发烫的路面，让这只小狗彻底超载，最后直接趴在路中间罢工！这本书的视觉张力极强，孩子光是看著画面就能感同身受那种「热到要爆发」的感觉，非常适合在酷暑日子共读，引导孩子明白感到超载时停下来休息是完全可以的。

儿童绘本推介１：《热狗》（图片来源：受访者提供）

儿童绘本推介3：《停电了！》

另一本荣获凯迪克银牌奖的《停电了！》，以类似漫画连环图的活泼版面深深吸引着读者。故事描绘在一个闷热的夏夜突如其来地停电，原本各自忙碌的家人被逼放下手中的电子产品，走到屋顶看星星、到街上玩水。作者将漆黑中的都市画得既神秘又温馨，孩子在阅读时仿佛经历了一场夏夜小冒险，能学习到在面对突发不如意时，换个角度也能发现生活中的小确幸。

（图片来源：受访者提供）

儿童绘本推介4：《魔法抱抱》

孩子生气时到底有多可怕？这本绘本用小朋友最爱的「恐龙」元素做出了最生动的演绎。故事中一只小恐龙因为感到愤怒，瞬间化身为一只极具破坏力的喷火龙，一口气烧毁了爸爸的植物、妈妈的摇椅和弟弟的玩具，最后甚至连镜子里的自己都被无情灼伤。画面将「愤怒」的破坏力视觉化，孩子在阅读时会被震撼的画面深深吸引，同时也会切身明白到发脾气不仅会伤害身边的人，也会让自己受伤。

（图片来源：受访者提供）

儿童绘本推介5：《菲菲生气了 —— 非常非常的生气》

作为情绪绘本界的经典神作，这本书最吸睛的地方莫过于其强烈的色彩对比。当主角菲菲怒气爆发时，整个画面几乎被爆裂的红色与橙色吞没，粗犷扭曲的线条完美呈现了情绪的失控与张狂。随着故事推进，色彩逐渐转为冷色调的蓝与绿，笔触也变得柔和，直到最后恢复平静。这本书能带给孩子极大的视觉享受，非常适合引导他们观察颜色变化，学会像菲菲一样走进大自然深呼吸、找回平静。

儿童绘本推介1：《菲菲生气了 —— 非常非常的生气》（图片来源：受访者提供）

儿童绘本推介6：《菲菲真的做不到》

延续了菲菲系列的精致画风，这本书的色彩和线条相对温和，但场景却极具现实共鸣。当菲菲面对挫折时，忍不住激动地大声抱怨「真的做不到！」，相信不少爸妈都会觉得这画面似曾相识。这本书非常适合情绪容易受挫的小朋友，透过菲菲的经历，引导孩子建立成长型思维，明白「做不到」后面其实只差了一个「还」字，只要再试一次，就能一步步克服难关。

（图片来源：受访者提供）

儿童绘本推介7：《别伤心，我会陪著你》

主角泰勒精心制作的作品无故被摧毁，伤心的他身边陆续出现不同的动物伙伴，每只动物都热心提议他去「做」些事情来发泄，但泰勒只想静静。直到一只小兔子默默来到他身边，甚么也没说，只是静静地依偎着他。这本书的图像语言非常细致温柔，小兔子温暖的陪伴画面能瞬间抚平孩子的焦躁，是一本能同时震撼孩子与家长心灵的治愈系大作，教导大家何谓真正的同理心。

（图片来源：受访者提供）

儿童绘本推介8：《大男孩不哭》

这本书的封面与主题非常吸睛！主角里维第一天上新学校害怕得想哭，爸爸跟他说了一句经典对白「大男孩不哭」，里维便忍住眼泪。没想到在上学路上，他竟然看到各式各样「看起来成熟、强壮的大人」都在哭泣！这种反转的剧情极具吸引力，让孩子急著翻下一页看看还有谁在哭。故事顺势撕下性别标签，告诉所有小男孩：表达脆弱并不代表你不够坚强，坦然面对情绪才是真正的勇敢。

（图片来源：受访者提供）

儿童绘本推介9：《有点喜欢》

主角小巫师满怀期待捧着用心制作的蛋糕准备与朋友分享，下一秒却不小心跌倒把蛋糕打翻了！绘本前半段洋溢着蓝天黄草地的幸福氛围，跌倒那一刻人物慌乱的表情与原本风和日丽的风景形成了巨大的反差，戏剧效果十足。随着剧情发展，大家确认无人受伤后松一口气，唯独小巫师还在过度焦虑。这本绘本用极具张力的画面，幽默地告诉孩子：就算事情搞砸了，其实也真的没甚么大不了！

（图片来源：受访者提供）

儿童绘本推介10：《当我难过的时候》

荣获德国白乌鸦奖的《当我难过的时候》，画风带有一种诗意与平静的美感。故事中感到难过的孩子说「我不是逃跑，我只是想一个人待著」，并在心底筑起一间湖边小屋独自关上门。绘本将内心世界具象化为宁静的湖边风景，虽然没有夸张的动态，却有一种让人沉静下来的魔力，非常适合在睡前与孩子共读，教导他们尊重自己的内心，给予自己独处和消化的时间。

儿童绘本推介1：《当我难过的时候》（图片来源：受访者提供）

绘本是打开孩子心房最好的一把钥匙。这个暑假，爸妈不妨根据孩子的喜好挑选几本共读，让画面说故事，陪孩子一起学会认识情绪、拥抱情绪！

文、图：绘本童乐Kadey Jadey、 花生˙莎朗

绘本童乐Kadey Jadey：儿童绘本书店让绘本成为亲子最美好的回忆

www.kadeyjadeybook.com

花生˙莎朗：喜欢与人分享绘本之美，为生命带来一点悸动。修毕绘本创作及文化文凭，并成为绘本作者及《绘本空间》种籽导师。IG@peanutnogood

www.sr-studio-art.com

相关文章︳2本绘本教「放手」的艺术 学优雅退场 疗愈在分离焦虑中挣扎的父母｜好书推介

相关文章｜2本绘本拯救孩子失去的自信 拒绝被标签的勇气 肯定自己内在价值｜好书推介

相关文章｜2本绘本 为人们带来新希望 载体散落一地 记忆却不会被烧毁｜好书推介

相关文章｜两本绘本了解友谊的聚散 在友情与梦想中学会长大 预习生命流动｜好书推介

相关文章｜两本儿童绘本找到自己的「影子」 角色的故事 等如自己成为光的必经之路｜好书推介