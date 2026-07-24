行为治疗个案：当孩子内心不被满足会发生甚么事？家长要认识「内在」的陪伴｜儿童游戏治疗

有位妈妈找我帮她的孩子做治疗，原因是她与孩子的沟通出现了严重问题。孩子现在不仅不愿意和她说话，每次回应都敷衍了事，也越来越封闭自己不愿分享，让她非常头痛。我的惯常做法是先和家长及孩子一同会面，了解他们日常在沟通上的特质。因为在会面过程中，我会提出很多问题，有时候家长为了让小朋友尽快回答，会惯性地用日常的催促语气，例如：「快啲答啦，老师等紧你回应呀！」又或是：「答个问题好辛苦你咩？讲啦！」每当这时候，我就能准确掌握孩子和父母之间的真实沟通状态。

惯常说谎的孩子

当我正式接手这个案后，我发现孩子面对我时大部分时间都很正常，既有礼、健谈、积极，亦很有耐性。然而，这份特质一回到家中便消失得无影无踪。在治疗期间，更发生了一宗顺手牵羊的事件 ── 事源孩子在托管中心时，偷拿了不属于他的玩具。孩子回家后被母亲发现平白多了玩具，便追问来历，他当时谎称是叔公买给他的，妈妈半信半疑下没有再追问下去。及后，学校发现有很多图书不翼而飞，便开始怀疑担任图书馆管理员的孩子有否顺手牵羊，于是便联络家长了解情况。最后，家长在孩子的床底里搜出了多本没有借阅记录的图书。父母禁不住当场怒骂，并且厉声追问早前玩具的真正来历；直到这一步，孩子仍在说谎，讹称是他人赠送的。家长知道小朋友说谎，怒不可遏下动手打了他一下。当日家长很快便联络我，希望我能「好好教育」一下她的孩子。最后，我决定相约家长和孩子再次见面。

（AI生成示意图）

认识内在的陪伴

见面时，当我和孩子试图谈及这件事，在旁的家长会因为情绪激动而中途插嘴：「你讲畀老师知，你究竟犯了甚么错！点解要咁做？你觉得咁样啱唔啱！」孩子脸上随即露出不悦的神色，然后便闭口不言。整个沟通过程在沉闷的气氛下完成。途中我请孩子先到室外就坐，我和家长留在房间里继续沟通。我再次问及家长，对于孩子出现这样的行为有甚么看法？她无奈地回答我说：「每次同佢讲嘢佢都唔愿意讲真话，成日讲大话呃我哋，我真系唔知点教！又唔见家姐同细佬系咁样。佢成日都叫我哋相信佢，但转头就会做一啲令我哋唔相信嘅事情！」

（AI生成示意图）

这种情况在香港极之普遍，但大家有否留意到核心的状况？其实最彻底的根源，是由于孩子长时间「内心不被满足」所致。很多家长会将不被满足解读成物质上的匮乏、游戏机上的限制、金钱上的不充裕，但大部分人都猜错了 ── 孩子真正欠缺的是心灵上的满足。陪伴孩子从来不是一句口号，是需要身体力行的。我们要理解孩子在成长过程中会出现生理到心理的转变，并试着接纳且陪伴他们。如果大家认为回家后检查功课、一起吃晚饭、假日安排外游便是陪伴，那这种只属于表面的陪伴。真正内在里的陪伴，是由理解、谅解、认同、陪伴犯错（不是他一做错便责骂）、理性解释犯错，并全然投入他们的生活、玩他们所喜爱的开始。

（AI生成示意图）

家长们，在苦恼不知如何教养之前，请先跨出这一步，我相信你会有意想不到的收获，而且不用太费功夫。

袁志枫Jack 儿童游戏治疗师

一位在职爸爸，希望透过游戏治疗的方法令家长们轻松在家教育小孩。「家」 是教育的起步点，如能在小朋友成长早段介入，往后就能轻松管教。家长和小朋友的误会往往是大家频率sync不到所致，我会透过这平台让大家重新认识你的小孩。

袁志枫Jack 儿童游戏治疗师

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