IB状元2026｜6位英基IB状元满分秘诀 自创「加长版番茄钟」温习法 先攻弱科有着数

IB状元｜国际文凭大学预科课程（IBDP）向来是学术与时间管理的双重考验。今年，英基学校协会（ESF）共诞生了27位45分满分状元。《亲子王》特别邀请其中六位，分享他们如何根据个人特质制定温习策略、时间表与减压良方，助一众准考生备战领航。

今年，英基学校协会（ESF）共诞生了27位45分满分状元。（图片来源：受访者提供）

IB状元Kayle：自创「加长版番茄钟」 艺术创作防大脑「死机」

英基西岛中学 Kayle Ho（图片来源：受访者提供）

温习与时间分配：

就读英基西岛中学的Kayle，深知IB考试期浓缩在短短两周内，对考生的体力与专注力是极大考验。为此，她自创了一套「加长版番茄时钟法」：将传统的短暂休息拉长，严格执行「温习两小时、休息一小时」。她发现这能有效锻炼应试耐力（Stamina），避免大脑过早疲劳。

减压方法：

Kayle强调，休息的这一小时绝不能随便滑手机打发。她会预先规划好「放松任务」，例如出门散步，或是留在家中画画、做平面设计。「我要求自己温习时必须全神贯注，这样到了休息时间，才能毫无罪恶感地彻底放松。」对这位立志行医的理科生而言，艺术创作正是她平衡高压的最佳情绪出口。

IB状元Phoebe：早着先机攻克弱科 坚持练舞拒绝「闭关」

英基沙田学院 Phoebe Chan（图片来源：受访者提供）

温习与时间分配：

英基沙田学院的Phoebe形容IB是一场长期消耗战。由于深知英文及论文写作是自己的「软肋」，她的策略是「不拖延，早起步」，透过频繁练习，并主动寻求老师协助修正写作思路，以恒常的进度取代考前通宵死记。

减压方法：

面对繁重课业，不少考生会选择放弃兴趣，但自三岁起习舞、曾夺得舞蹈杯冠军的Phoebe却坚拒盲目牺牲。「如果你对某件事充满热诚，自然能挤出时间。」她认为备考期间很容易陷入自我孤立的状态，而坚持跳舞正好让她维持正常的社交生活，找回身心平衡。

未来计划赴伦敦帝国学院修读工程学的Phoebe，无惧该学科由男性主导。她曾参与理工及城市大学的实验室项目，更与同学共同创办专为女生而设的编程交流活动「Code Hers」及「Code for Life」，建立女性创科社群。她期望海外升学能开拓国际视野，盼「学成后将多元观点与新思维带回香港，丰富并回馈本地社群。」

IB状元John：试算表Checklist增成就感 学习在低潮中「放过自己」

英皇佐治五世学校 John Tsui（图片来源：受访者提供）

温习与时间分配：

「如果以10分为满分，我觉得IB的难度绝对高达八分。」来自英皇佐治五世学校的John，毫不掩饰自己曾陷入温习进度不如预期的内疚与低潮。为了严格自律，他利用手机App「Forest」种植虚拟树木来强逼自己远离手机；同时建立了一个涵盖所有考试纲要的Google试算表，每完成一个项目就打剔。看着清单里的项目逐项完成，不仅进度一目了然，更为他带来极大满足感。

减压方法：

John认为，长达两个月的冲刺期，心态决定一切。他的减压心法是「学会宽恕自己」，用正面态度面对进度落后，而不是陷入自责。同时，他也懂得辨识轻重缓急，在临近考试时果断暂停模拟联合国等课外活动，减轻肩上负担，专心朝港大医科的目标迈进。

IB状元Riccine：Notion严订死线 善用每分每秒

英皇佐治五世学校 Riccine Lin（图片来源：受访者提供）

温习与时间分配：

同样来自英皇佐治五世学校、未来计划从医的Riccine，是个极度讲求条理的人。她习惯使用「Notion」日历软件规划待办事项，为每个任务设定严格deadline。她发现环境对专注力影响极大，因此会前往图书馆或咖啡室温习，避开家中的安逸感。在考试最密集的日子，她甚至只花15分钟用膳，在两场考试的短暂间隙中争分夺秒重温笔记。

减压方法：

数学科曾是她的致命伤，数学卷一失利一度让她大受打击。但她迅速靠着「大量操卷」找回节奏，不让一份卷失准拖垮全局。作为校队成员，打篮球曾是她最重要的纾压管道，但在公开试当前，她也理性地选择暂时放下兴趣，将精力全盘投放在学业上。

IB状元Neil：灵活变通拒绝死读书 图书馆温习避开家中诱惑

英基沙田学院 Neil Hui（图片来源：受访者提供）

温习与时间分配：

来自英基沙田学院的Neil没有制定刻板的时间表，而是因应每日进度灵活微调。他的秘诀是「对症下药」：生物科靠「闪卡」（Flashcards）配合操卷；化学科则不能单靠死记，必须主动发问彻底弄懂概念；至于主观性强的英文和经济科，他会与老师一起练习写作，并分析和探讨标准答案。为了避开家里的零食与打机诱惑，临近考试时，他平均每日会跟同学在图书馆闭关六至七小时，互相提点。

减压方法：

立志入读医科的Neil，平日会透过打榄球和摄影来抽离书本。他认为，懂得在图书馆专心致志，离开图书馆后借着运动挥洒汗水，才是维持长期战斗力的不二法门。

IB状元Scarlet：严守「不熬夜」底线 靠跳舞排解高压

英基沙田学院 Scarlet Ko（图片来源：受访者提供）

温习与时间分配：

同属英基沙田学院的Scarlet曾夺得The BOUNCE舞蹈比赛冠军及全港青少年舞蹈精英大赛金奖。 她指出，IB最大的挑战在于六个学科的时间平衡。备考首要任务是「坦诚面对弱项」，她选择迎难而上，积极向老师求教较弱的英文科。在考前一天，她会将大部分时间锁定在操练历届试题（Past Paper）上。不过她坦言，操卷很容易不知不觉就熬夜，为此她特别制定了严格的作息表，硬性规定就寝与进食时间，坚守「不通宵」的底线。

减压方法：

「充足的睡眠与良好的饮食，让大脑有充分休息才能发挥最佳水准。」Scarlet在应付第一场商科（Business）考试时，就是靠着深呼吸与平稳的心态来克服紧张。此外，曾在多项舞蹈比赛夺奖，跳舞不仅是她流汗纾压的利器，更让她与学校社群保持紧密连结，在备考期间依然拥有强大的同侪支持网络。

文：林诗敏

图：受访者提供

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