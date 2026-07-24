爆旋陀螺结合模拟课堂 港澳信义会明道小学体验日全方位学习 附报名方法｜小一入学

想让孩子提早感受小学的学习乐趣？位于调景岭的港澳信义会明道小学将举办「我是小学生之爆旋陀螺2026」模拟上课体验活动，更可玩爆旋陀螺，欢迎K2至K3的学生及其家长参与。

小一入学｜港澳信义会明道小学体验日爆旋陀螺结合模拟课堂

港澳信义会明道小学一向致力推动全方位学习，当日家长可透过简介会深入了解学校的办学理念与特色课程。小朋友则可亲历早会、班主任课，并体验中、英、数、体四科的趣味课堂，最后更可参与模拟的「明道毕业礼」！现场还特设深受孩子欢迎的爆旋陀螺对战活动，欢迎自备陀螺前来切磋。凡出席的学生更可获赠学校自编教材一本。活动分两场进行，名额共200名，额满即止，各位家长可透过以下连结或扫瞄二维码报名。

（图片来源： 港澳信义会明道小学）

（图片来源： 港澳信义会明道小学）

（图片来源： 港澳信义会明道小学）

升中派位派首三志愿达100%

学校于2025/26年度升中派位中，交出极为亮丽的成绩表，毕业生获派首三志愿的成功率高达100%，远高于全港平均水平91%。明道小学历年的升中派位表现一向稳定，过去数年获派首三志愿的成功率均稳定保持在97%至99%的极高水平；近年该校毕业生升读不少热门中学，如协恩中学、张祝珊英文中学、圣保罗书院、皇仁书院、英华书院、圣马可中学、迦密主恩中学、基督教宣道会宣基中学、圣杰灵女子中学、景岭书院、九龙真光中学等。

港澳信义会明道小学（图片来源：受访者提供）

推行「五大素养」教育

港澳信义会明道小学致力为学生营造愉快且具启发性的学习环境，重视培养学生的自主学习能力与正向价值观，并推行「五大素养」教育，培育学生的终身学习及阅读能力、合作与沟通能力、创意及解难能力，还有要实践圣经真理与健康方向，也要做个服务他人的良好公民。

于学科方面，学校积极将跨学科STEM元素与趣味游戏融入日常教学，并善用资讯科技进行互动学习，激发学生的探索精神与创新思维；亦大力推动双语环境，透过多元化的课堂活动、故事阅读及情境对话，让学生在轻松自然的氛围中提升语言能力，实现德、智、体、群、美、灵的均衡发展。

（图片来源： 港澳信义会明道小学校网）

港澳信义会明道小学体验日

日期：9月6日（星期日）

时间︰ 13:00 - 15:00（第一场）、

14:45 - 16:45（第二场）

地址︰将军澳彩明苑彩明街7号

对象： 2026年9月就读K2 - K3学生及其家长（每个家庭最多2位家长陪同出席）

名额︰200名（额满即止）

报名：＞＞按此＜＜

注：参加者需自备1本图书、铅笔、擦胶

相关文章｜升中派位2026｜港澳信义会明道小学获派首三志愿100% 校长：多接触外区中学成就佳绩