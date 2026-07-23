拥抱未来 从社区创变开始 如何实践「Future Ready School」｜许定国校长随笔

在科技与社会急速转型的21世纪，教育的核心命题已悄然转变。传统以「知识灌输」为主的教学模式，已不足以应对由人工智能、大数据与全球化带来的未知挑战。当前的教育愿景，是将学校构建为一所「未来准备就绪学校」（Future Ready School）。其核心理念在于开阔学生的未来视野，不再让学习局限于课本，而是着重培育学生具备21世纪必备素养：同理心、创意思维、数码能力、团队协作及解决现实问题的能力，让他们在踏入社会前，就已做好适应未来的万全准备。

课程设计及学与教特色

要落实「Future Ready School」的蓝图，学校在课程与教学法上必须进行根本性的变革。首先，在跨学科与真实情境的课程设计方面，要打破传统学科孤立分科的限制，不再单纯着重课本知识与应

试技巧，而应透过跨学科专题研习（PBL），围绕真实世界的社区痛点展开教学，引导学生走出校园、观察社区，并在真实情境中发现需要改善的问题。

（AI生成示意图）

在以学生为中心的学与教模式上，我们从传统教师单向灌输、学生被动接收的模式，转变为强调体验式学习与「动手做（Learning by Doing）」。在此模式下，教师的角色转型为学习的引导者与伙伴，鼓励学生勇于尝试，并在挫折考验与持续修正原型设计的历程中，建立不惧失败的创新韧性。

在技术融合与实践载体上，资讯科技不再只是辅助教学的工具（如电子白板），而是成为学生解

决现实问题的强大武器。学生会学习并活用新颖的数码科技工具，例如人工智能、3D打印技术及地

理空间数据等，将天马行空的创意转化为具体的实践行动。

（图片来源：「荃湾时光队长」网站图片）

当设计思考遇上社区保育的绝佳土壤。以学生项目「荃湾时光队长」（https://arcg.is/u0WX90）为例子，过程中体现未来数码素养与设计思考（Design Thinking），同学运用了完整的设计思考五步骤（同理、定义、构思、原型、测试）来解决社区保育问题：

（图片来源：「荃湾时光队长」网站图片）

•同理与定义： 同学们实地观察了南丰纱厂与三栋屋博物馆，并深入访问同学和家长，发现许多人对大窝口周边丰富的历史文化认识非常片面。于是，他们将问题定义为：「我们如何可以用地图和科技，令同学和家长更容易认识大窝口六个文化地点？」

同学们实地观察了南丰纱厂与三栋屋博物馆，并深入访问同学和家长，发现许多人对大窝口周边丰富的历史文化认识非常片面。于是，他们将问题定义为：「我们如何可以用地图和科技，令同学和家长更容易认识大窝口六个文化地点？」 •构思与原型制作： 为了做出清楚又好玩的介绍，同学们大胆结合了传统工艺与现代数码科技，设计出两大核心成果 ──（1）空间数据互动地图：学生学会筛选、辨别网上资讯的真伪与可靠性，将海坝村古屋、三栋屋博物馆、南丰纱厂及芳园书室等六个文化地点的历史故事，转化为空间数据与数码资讯，嵌入团队精心设计的空间数据互动地图中。（2）QR地图透光浮雕：同学们运用3D打印技术，克服了材料选择与尺寸对应的技术困难，制作出精美的透光浮雕相框。用手机扫描相框上的QR code，便能瞬间连结他们建立的线上互动地图。

为了做出清楚又好玩的介绍，同学们大胆结合了传统工艺与现代数码科技，设计出两大核心成果 ──（1）空间数据互动地图：学生学会筛选、辨别网上资讯的真伪与可靠性，将海坝村古屋、三栋屋博物馆、南丰纱厂及芳园书室等六个文化地点的历史故事，转化为空间数据与数码资讯，嵌入团队精心设计的空间数据互动地图中。（2）QR地图透光浮雕：同学们运用3D打印技术，克服了材料选择与尺寸对应的技术困难，制作出精美的透光浮雕相框。用手机扫描相框上的QR code，便能瞬间连结他们建立的线上互动地图。 测试与优化：在学校的摊位日上，团队邀请了大量同学与家长现场试玩数码地图，并认真听取使用者意见（如字体大小、增加图画与图示等），展现了持续改善产品的敏捷思维（Agile Mindset）。

这两年，本校参与了「赛马会成长『机』地」计划，正是将「Future Ready School」理念付诸实践。

（AI生成示意图）

让每位学生成为未来的创变者

学习不再是为了应付未来的试卷，而是为了应付未来的世界。只要给予适当的科技工具与引导，小学生同样具备洞察社会、自主研发并解决现实问题的能力。未来，本校将继续深化此课程模式，引领更多学生成为与时并进、造福社区的「未来准备就绪」新一代。

佛教林炳炎纪念学校 许定国校长

教育硕士 （课程与创新教学 / 资优教育） 。从事教学20多年，长于推展STEM及资优教育。曾任香港课程发展议会委员，曾获 「第九届香港海华师铎奖」 、 「全国青少年科技大赛科技创新教育方案二等奖」。

佛教林炳炎纪念学校 许定国校长

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