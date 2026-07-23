升小一20个误区逐点击破 从选校到面试 幼稚园+小学校长实用贴士 ｜《亲子王》新一期精选

一个学年已终结，代表新一批幼稚园适龄学童及家长，开展面对2027 - 28学年的小一入学程序。即使大部分家长已经很「熟书」，然而想一蹴而就，仍需小心避开一些常见误区，让整个升小流程更为顺畅，德信幼稚园林婉珊校长及保良局朱正贤小学高凯联校长，分别为家长逐点击破误点，以下先预告当中的8个误点。

认清小学类别

本地小学主要分为四大类别：官立、津贴、直资及私立。官立学校由教育局全资及直接营办，津贴学校多由办学团体如宗教或慈善团体营运，开支由政府全额资助。直资学校具备资助与私立元素，按合资格学生人数获政府部分资助，至于私立学校由办学团体全资自资经营，因而享有极大办学与课程自主权，如提供IB、IGCSE或GCE A-Levels等被国际广泛认可的学制。

（AI生成示意图）

第1误区 ：填表与报名

德信幼稚园林婉珊校长坦言，自行分配学位阶段中，由于是依据「计分办法准则」分配学位，家长本来就难具体掌握有意报读该小学的数据。「毕竟计分制牵涉太多因素，包括：父 / 母 / 兄 / 姊为该小学的毕业生、就读的兄 / 姊人数、宗教等，所以落空是正常的，家长不用太失望。」不过，既然自行分配可选择一间心仪的官立或资助小学而不受校网、地区限制，林校长认为家长向着心仪目标进发也不为过，而且也可以造就「1-1-1」这个叩门必备条件。

德信幼稚园林婉珊校长（图片来源：受访者提供）

误点1：自行阶段太保守：手持25分或30分的「世袭生」，无疑较大机会争取心仪学校学额，但如手持20者，也未必没有机会。

「在现今出生人口下降，适龄入学幼儿人数锐减下，家长可考虑『适度进取』地选校，例如：20分的家长也可尝试报读热门的小学，近数年事实显示，也不是无机会。」

误点2：「大抽奖」甲部留空：很多家长会兵行险着，以为甲部留白，电脑会「自动编排」抽乙部学校。

「在电脑系统分配学额中，会优先处理家长的甲部选项，然后才处理乙部。若家长最心仪的小学也属本区，建议可在甲、乙两部也填写该校。」

第2误区：选校与策略

家长常常挂在口边的「Band 1小学」，必须要再次厘清：没有Band 1小学，只有Band 1学生，Banding是学生个人努力争取得来，不过一所Band 1学生较多的小学，整体成绩必然提升，这些当然是学校的「CV」。有四次担任统一派位中心主任的经验，保良局朱正贤小学高凯联校长建议家长选校时，应先检视子女的性格与学习特质，选择能培育孩子、促进全面发展的校园，比单纯追求名校更有利于孩子的长远成长。「在自行分配学位阶段，家长只能为子女选择一所学校，这唯一的决定会令家长感到难以取舍。

小一衔接活动（图片来源：受访者提供）

误点3：迷信神校光环：神校多人倾慕，但有否衡量学校的教学模式？盲目跟风，即使子女成功入读，也会格格不入。

「迷信神校光环：神校多人倾慕，但有否衡量学校的教学模式？盲目跟风，即使子女成功入读，也会格格不入。」

误点4：交通配套：香港虽说面积不大，不过跨区报读的话，还需认真研究交通时间。

「现时很多家庭也有私家车，而香港的公共交通运输系统也够全面，因此往往忽视了交通与地区配套，舟车劳顿不仅影响孩子精力，也影响家庭生活，要认真规划。」

保良局朱正贤小学高凯联校长 （图片来源：受访者提供）

第3误区：面试准备

如果家长为孩子报读直资或私立小学，又或会有叩门打算的话，都需要好好预备面试。幼儿对于面试概念模糊，家长给予适度训练是有现实需要，林婉珊校长提醒家长，可以积极参与幼稚园所举行的升

小一讲座，当中必然有家长所需要的有用资讯，包括一些面试技巧。「我们分别在9月和5月举行『小一选校』讲座及『小一衔接』家长会，让家长掌握升小选校资讯，以及校本幼小衔接课程，建议家长应该抽空出席，因为每所幼稚园都累积了多年经验，也能察觉到升学趋势。」

（图片来源：受访者提供）

误点5：背诵答案：为了应付面试，家长或会要求子女死记硬背坊间「天书」的标准答案。

「虽然幼儿的表达能力未完全成熟，面试时容易出状况，但幼儿独特的见解，具逻辑思维及判断力更为重要。与其背答案，家长平日不如多跟子女交谈，多从日常生活中学习，令孩子吸收知识于无形。」

误点6：报读大量面试班：孩子身心俱疲，最不想见的情况是面试时表现出焦虑或抗拒。

「报读大量面试班，只会对幼儿构成无形压力，当部分幼儿在缺乏空间思考的情况下，只是一直背诵答案，当面试时反而很大机会问非所答。如果家长考虑借助面试班训练孩子，建议也是一个班起两个班止为佳，给孩子充分休息。」

第4误区：心态与日常准备

小一选校，不止是选一所学校，更要选一所能陪伴孩子成长的学校。高凯联校长建议家长以子女的性格特质为先，只因小学阶段对孩子的成长至关重要。

误点7. 名气决定一切：不止「神校」，不少地区学校也受家长追捧。

「随着香港出生人口下降，本年度小一统一派位的满意度有所提升，然而部分名气较高的学校仍然竞争激烈，入学机会未见增加。相反，一些在社区默默耕耘、提供多元教育的学校，因人口下调而更易入读。家长切勿认为名气决定一切，孩子的性格特质永远更应该重视，以免入读后才发现跟不上程度或不适合，继而引发焦虑与挫败感。」

（图片来源：受访者提供）

误点8：在孩子面前表现忧虑：家长在幼童面前流露太多担心、焦虑，无形中将升学压力转移给子女，削弱他们在面试及日常学习中的自我表现与信心。

「家长有必要避免在子女面前过度焦虑，孩子心思细腻，大人的情绪会直接感染他们，影响孩子的信

心与表现。建议家长透过简单运动、听音乐等轻松活动，排解情绪。」

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（图片来源：受访者提供）

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（图片来源：《亲子王》）

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