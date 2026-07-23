尖沙咀港青酒店自助餐买一送二 小童免费！低至$311叹米芝莲泰菜/波士顿龙虾｜亲子优惠

喜欢吃泰菜的爸妈，今日（23日）不要错过尖沙咀港青酒店自助餐优惠，买一位成人，即送一成人＋一位小童，最啱一家三口！低至$311即可叹米芝莲泰菜及波士顿龙虾，还有雪蟹脚等多款冰镇海鲜！同场加映长者自助午餐同享买一送一，叠加折上折，人均低至HK$197，即睇自助餐优惠与快抢连结，到时去抢！

亲子优惠｜尖沙咀港青酒店自助餐优惠买一送二

尖沙咀港青酒店于即日起推出全新「泰Chill自助晚餐」，行政总厨黄志明联同连续7年荣获《米芝莲指南》认可的NaiMueangRestaurant的主理人Khun Kwan，将多道正宗泰国地道菜式带到自助晚餐当中，必吃厨师推介菜式，如海鲜沙律、槟榔叶虾肉咖喱、泰式酸辣猪手及泰式咖喱鱼面。

（图片来源：KKday）

当然少不了多款海鲜，包括波士顿龙虾、雪场蟹脚、面包蟹（星期五至日及公众假期）、琵琶虾、龙虾仔、青口、龙虾钳等，亦有即煎虎虾、布吉街头小食串（牛丸、鱼肉丸等），蟹肉冬荫蒸蛋、泰式海南鸡饭、火山排骨、泰式马沙文羊肉咖喱等多款泰式美食定能满足一众泰菜控！

（图片来源：KKday）

最后必食芒果糯米饭、榴梿芝士蛋糕、榴梿心太软、椰汁糕、千层糕、泰式红宝石等泰式甜品，圆满！于即日起至8月30日期间享用自助晚餐，每位更可可获赠冻波士顿龙虾1只及泰式焗蚝1只！现在更可使用八达通，只要加入优惠码「26OT75」，即可HK$600减HK$75，开放预订至8月31日。

（图片来源：KKday）

【暑假快闪优惠・买一送二*｜人均HK$311/位起】自助晚餐｜*购买一位成人，送一位成人及小童

优惠：

．星期一至四HK$934/3位，平均HK$311/位（原价：成人/长者HK$738+10%/位；儿童HK$488+10%/位）

．星期五至日、公众假期及前夕HK$1,075/3位，平均HK$358/位（原价成人/长者HK$848+10%/位；儿童HK$578+10%/位）

（已包括原价之加一服务费）

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（图片来源：KKday）

【快闪优惠｜买一送一】自助晚餐

优惠：

．星期一至四HK$886/2位，平均HK$443/位（原价成人HK$738+10%/位）

．星期五至日、公众假期及前夕HK$1,018/2位，平均HK$509/位（原价成人/长者HK$848+10%/位）（已包括原价之加一服务费）

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【快闪优惠｜长者买一送一】自助午餐

优惠：

．星期一至五（公众假期除外）长者HK$394/2位，平均HK$197/位（原价长者HK$328+10%/位）

．星期六至日及公众假期HK$514/2位，平均HK$257/位（原价长者HK$428+10%/位）

（已包括原价之加一服务费）

*只适用于60岁或以上长者

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（图片来源：KKday）

优惠详情：

优惠期：2026年7月23日12:00至7月29日23:59

使用期：2026年7月24日至8月30日

收费标准：3–11岁为小童价，60岁或以上为长者价

用餐地点：九龙尖沙咀梳士巴利道41号再临阁（南座四楼）

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