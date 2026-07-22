4大方法规划亲子共读时间 助SEN孩子建立稳定学习习惯｜SEN学堂

SEN学堂｜亲子共读作为一种结合语言刺激、情感交流与日常互动的介入方式，能为SEN（特殊教育需要）孩子提供结构化且可预测的学习节奏。对需要更多支持、较难维持注意力，或容易在活动拉长后出现抗拒的SEN孩子来说，「共读时间怎么安排」往往比「读甚么内容」更影响他们能否稳定参与。

SEN学堂｜4个实用做法 逐步养成稳定学习节奏

亲子共读被设计成短时间、多回合的形式，SEN孩子更容易理解活动的进行方式，也更有机会在每个片段中得到成功的回馈。很多研究与实务经验也提醒我们，跟SEN孩子一起读书不止是训练语言与专注，还能创造亲子之间安全、温暖的相处时光。换句话说，读书的过程本身，就是一种学习习惯的建立。接下来我们用「共读时间规划」的概念，透过四个实用做法，帮助SEN孩子逐步养成稳定的学习节奏，也让亲子互动变得更顺畅、更稳固、更长久。

（AI生成示意图）

方法1： 把共读时间切成短段落

我们可以把共读时间切成短段落，取代一次过读很久。你不需要一开始就要求SEN孩子「坐定定听完整本书」，而是改成一回合只做一小部分，做完就立刻收尾，让孩子知道我们是一段一段去完成。对发展迟缓或注意力较弱的SEN孩子而言，短时间代表负担更小、情绪更容易稳定；多回合则代表学习可以持续累积，而不是一次到位的压力。家长可以依孩子当下的状态抓紧时间，例如每回合约三分钟，并且在每次回合结束时给予清楚的肯定。重点是把「成功」分散到每一段里，让孩子每次都更容易做到，也更愿意期待下一回合。

（资料图片/图片来源：PhotoAC）

方法2： 用视觉时间表固定流程

固定流程也很重要，因为稳定的学习习惯需要可预期性。你可以运用视觉时间表或图片提示，把整个共读步骤固定下来，例如：选书→坐好→看图→说一句（或指一下）→最后收书。当SEN孩子每次都看见相同的顺序，就比较不会因为不知道接下来要做甚么而感到焦躁或分心。你也可以加入

一致的时间讯号，例如计时器或播放某首固定音乐，让孩子逐渐理解「时间到就结束」，而不是突然被终止或被硬性要求撑下去。这种做法能减少亲子间的拉扯，让孩子的学习更容易维持在稳定的状态。

利用简单的视觉图卡或计时器建立固定流程，让孩子清晰预见「下一 步 」。（资料图片/图片来源：PhotoAC）

方法3： 每回合设计「小任务」读到一点点算完成

我们要在每个回合里设计「小目标」，让SEN孩子知道自己要做甚么，而且做得到才算成功。这里的目标不需要很复杂，你可以把它变成简单的参与方式，例如：在第一回合先指读封面或主角；在第二回合用手势或指选回应问题；在最后一小段则复诵一个重复句、或完成一个关键句型。当孩子

能完成，就算只是指一下或说出一个词，我们都要把重点放在「他有参与、有尝试、有完成」。 如果某个回合孩子做得不稳，我们也不要硬撑，而是立刻把目标降到更容易成功的程度。只要每回合都能累积成功经验，孩子就会更愿意维持共读的节奏。

（资料图片/图片来源：PhotoAC）

方法4： 固定收尾方式是「稳定」的关键

很多SEN孩子不是不想读，而是因为不确定要读到甚么时候，或结束方式不一致，导致情绪在收尾时变得难以调整。因此你可以设计同一套「收尾仪式」，例如指一指最后一页、说「读完了」、收回书籍并给予一个小小的肯定。你也可以用贴纸或简单口令作为结束讯号，但要确保每次都一致、

步骤短而明确。当SEN孩子知道做完某个步骤就代表完结，他们就比较能接受活动的终点，情绪也会更平稳。久而久之，孩子就会把共读的流程与安全的结束连结起来，进而形成稳定的学习习惯。

（资料图片/图片来源：PhotoAC）

亲子共读要帮助SEN孩子建立稳定学习习惯，关键通常不是把时间拉得更长，而是把节奏变得更可预测、更易完成。用短时间多回合降低压力，再透过固定流程让孩子知道下一步；同时在每回合设计小目标，让孩子在尝试中累积成功感；最后用一致的收尾仪式让孩子理解何时结束。当SEN

孩子在共读中感到安全、被接住、也看见自己能做到一点点，他们就更愿意重复，也更容易把「读书」变成日常中稳定的一部分。每个孩子的节奏不同，家长要保持耐心与弹性，透过观察与调整，让共读真正成为孩子期待的学习窗口。

Natalie Sun（图片来源：受访者提供）

Natalie Sun

香港大学教育硕士、资深教师及 绘本作家。通过在本地及国际学校的 教学经验，以及在各种各样的研究发 现，SEN家长的压力并非仅来自于孩 子的学习问题，而是多方面因素的交织。每位SEN家长都有独特的处境， 找到适合自己家庭的应对方式才能有 效纾解压力，维持家庭和谐。

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